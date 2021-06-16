Здоровье важнее политики. Бразилия разрешила ввоз российской вакцины еще в семь штатов

Бразилия разрешила ввоз российской вакцины еще в семь штатов, хотя перед этим отказывалась от «Спутника V». Однако ситуация с коронавирусом в стране стала совсем плачевной. Похоже, властям пришлось предпочесть политике здоровье граждан.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило использование российской вакцины «Спутник V» на территории еще семи штатов Бразилии. Об этом сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

«Бразильский регулятор Anvisa разрешил использование вакцины #SputnikV еще в семи штатах Бразилии», — отметили в твите.

Об одобрении бразильским регулятором импорта и ограниченного использования российской вакцины в штатах Баия, Мараньян, Сержипе, Сеара, Пернамбуку и Пиауи стало известно в начале июня. Так Бразилия стала 67-й страной, которая решила применять российский препарат.

«Давление со стороны другой страны»

Однако решилась Бразилия на «Спутник V» не сразу. Еще в конце апреля страна отказывалась от российской вакцины. И это несмотря на то, что разрешения на препарат добивались губернаторы 14 штатов Бразилии с начала апреля. Разработчики «Спутника V» были уверены, что отказ государства от вакцины был политизированным.

«Задержки Anvisa с утверждением „Спутника V“, к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке. <…> Несколько месяцев назад Министерство здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год публично заявило, что атташе по вопросам здравоохранения Соединенных Штатов „убедил Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса“. <…> Бразильский народ ждет решения Федерального верховного суда. <...> Мы надеемся, что для принятия решений будет использована наука, а не давление со стороны другой страны», — пояснили тогда создатели вакцины.

С этим согласился и политолог и публицист Армен Гаспарян. В разговоре с «360» он рассказал, что Штаты давили не только на Бразилию, но и на многие другие страны, считая их своим рынком сбыта препаратов от коронавируса.

«Ведь здесь речь не о здоровье, а о бизнесе», — пояснил собеседник.

Что заставило Бразилию передумать?

Похоже, так и вышло. Забыть о политике руководство Бразилии похоже заставила удручающая статистика. Страна на сегодня занимает третье место в списке государств с наибольшим количеством зараженных. Их число в Бразилии перевалило за 17 миллионов.

При этом в мире появились новые вариации коронавируса, на которые, по словам Гаспаряна, иностранные препараты не оказывают должного эффекта, в отличие от «Спутника V».

«Выбор здесь был очевиден. На кону уже стоят жизни людей. Политики могут сопротивляться до остервенения, но рано или поздно здравый смысл все равно торжествует, если эта страна не Украина, конечно», — заключил Гаспарян.