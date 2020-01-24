Здоровье в шаге от дома. Как медицина пришла к каждому жителю Подмосковья

Семь лет назад жителям Подмосковья, чтобы получить хорошую медпомощь, приходилось ехать в Москву, сидеть в очередях, ждать. Теперь это в прошлом. Появилось множество больниц в шаговой доступности, с современным оборудованием и врачами разных специальностей. Даже в отдаленных селах есть свои фельдшерские пункты. В наши перинатальные центры приезжают женщины из других регионов, потому что знают — рожать лучше в Подмосковье. Медицина стала одной из главных тем во время первого обращения губернатора к жителям в 2013 году. Вспомним, что изменилось с тех пор.

Помощь мамам

В своем первом послании жителям Московской области Губернатор Андрей Воробьев заявил, о нехватке перинатальных центров.

«Необходимо, как минимум, четыре, а есть только один. В Балашихе на 180 мест. Там дорогое современное оборудование, которое спасает жизни самых маленьких. Мы их построим. Центры откроются в Коломне, Щелкове и Наро-Фоминске», — заявил губернатор.

Сегодня врачи перинатальных центров Подмосковья помогают женщинам стать мамами даже в сложных случаях.

Стать мамой в Подмосковье сегодня стало легче

Накануне в Коломенском центре врачи помогли стать мамой 49-летней роженице. Для женщины это был первый ребенок. Многие роженицы стремятся попасть именно в подмосковные роддомы и перинатальные центры. Многие отмечают, что там работают отличные специалисты.

Во всех областных клиниках будущим мамам предлагают постоянное сопровождение беременности. Это бесплатная услуга. Она входит в проект «Стань мамой в Подмосковье».

Врачи подмосковных роддомов всегда помогают будущим мамам.

В программу кроме наблюдения у врача входят все необходимые анализы, биохимический скрининг и обследования. На все вопросы о проекте могут рассказать специалисты одноименного колл-центра.

«В 2013 году порядка девяти тысяч рожениц должны были уезжать в Москву, чтобы родить. Сегодня ситуация кардинально изменилась», — подвел в 2017 году предварительные итоги Андрей Воробьев.

Медики рядом

Главное в медицинской помощи — доступность. Для этого в отдаленных районах Московской области начали открывать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). В 2016 году Андрей Воробьев сообщил об открытии 40 ФАПов в удаленных поселениях. Он отметил, что раньше медицинской помощи в тех местах не было никакой. «В 2016 году мы построим дополнительно 55 ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов и 28 офисов врачей общей практики», — подчеркнул он.

Медики фельдшерско-акушерских пунктов готовы принять пациентов круглосуточно.

Количество фельдшерско-акушерских пунктов увеличивается. В прошлом году в регионе открыли еще 25 пунктов. Все ФАПы оснастили необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи, а также жильем для медработника и его семьи.

Важным вопросом оставалась диагностика. Для жителей удаленных населенных пунктов регион закупил передвижные диагностические комплексы. Они поступили в больницы Солнечногорска, Воскресенска, Каширы, Талдома, Пушкина, Дмитрова и Серпухова.

Больницы Подмосковья получили современную медицинскую технику.

В поликлиниках городских округов появились консультационно-диагностические центры. Их обесепичли современным оборудованием, чтобы все желающие могли проверить свое здоровье.

Борьба с угрозой

Диагностировать заболевание на ранней стадии — залог успешного лечения. Одним из самых частых причин летальных исходов в России остаются сердечно-сосудистые заболевания.

В 2013 году в Подмосковье был только один центр, который занимался этой проблемой и пять отделений в поликлиниках. Андрей Воробьев пообещал изменить эту ситуацию. «Здесь речь идет об инфарктах и инсультах. Если в первые минуты, первые часы не оказать помощь, то спасти человека не удастся», — отметил он.

Операции на сердце и сосудах проводятся при помощи современного оборудования.

Уже в 2017 году в Подмосковье работало 22 сосудистых центра. «Это позволило снизить смертность от болезней сердца на 17% — это более восьми тысяч человек», — подчеркнул в своем обращении губернатор. Новые центры оснастили современным оборудованием — ангиографами. Эти аппараты позволяют проводить операции без разреза.

При помощи ангиографа врачи могут провести операцию на сосудах при помощи прокола.

Через сосуды иглой к сердцу подводят катетер. Врач видит в каких сосудах появились бляшки и тут же ставит стенты — небольшие мягкие трубочки, которые расширяют сосуды и позволяют крови свободно циркулировать. Малоинвазивные операции позволяют пациентам восстанавливаться уже на следующий день.

В следующем году в городских округах Мытищи, Красногорск и Домодедово появятся свои центры сердечно-сосудистой хирургии.

Какие еще изменения ждут медицину Московской области в наступившем году губернатор Андрей Воробьев расскажет в своем обращении к жителям 29 января.

Подмосковье — огромный регион, в котором решения требуют множество задач. Кроме медицины за последние семь лет многое изменилось в инфраструктуре региона. С каждым годом перемещаться по нему становится все удобнее. Пока Москва не может отделаться от образа города пробок, совсем рядом появляется все больше новых путей. Эти дороги, путепроводы и развязки экономят время жителей региона.