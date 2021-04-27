Губернатор Московской области провел ежегодное обращение к жителям региона и напомнил, что люди зачастую пренебрегают своим здоровьем. В то же время каждый может пройти диспансеризацию. Чтобы она была эффективнее, регион покупает новейшие аппараты и развивает новые сервисы.

Источник фото: телеканал «360»

Узнать болезнь заранее

По словам Андрея Воробьева, диспансеризация стала для Подмосковья чувствительной темой. Согласно прошлогодней статистике, значительная часть умерших в трудоспособном возрасте — мужчины в возрасте 40-50 лет. Они годами не посещают поликлиники, не сдают анализы, хотя современная медицина готова помочь.

Власти Московской области активно привлекают жителей на диспансеризацию, так как за три года в учреждениях увеличилось число важного оборудования: на 200 единиц стало больше аппаратов КТ и МРТ, рентгенов, техники для флюорографии, маммографии. Кроме того, Центр управления регионом может контролировать их эффективность.

Если раньше приходилось ждать планового обследования на этом оборудовании почти месяц, то сегодня за неделю вы запишетесь и пройдете. Ускорили и расшифровку снимков: раньше это было пять дней, сейчас в течение дня, три-шесть часов занимает Андрей Воробьев.

Медицина на удаленке

Большую роль в этом сыграла телемедицинская служба, которая позволяет врачам дистанционно и быстро изучать снимки пациентов и выносить заключение даже людям, которые находятся в сотнях километрах от специалиста. В 2021 году эту систему распространят на все поликлиники и стационары региона.

Также в этом году запустят удобный сервис, который позволит смотреть результаты анализов, заключения и рекомендации в личном кабинете на сайте госуслуг. То есть не нужно никуда ходить.

Записаться к врачу тоже стало проще. Подмосковье одним из первых применило робота Светлану, который может обрабатывать сотни звонков и записывать людей к нужному специалисту. Чтобы записаться к врачу, нужно лишь набрать номер 122. На вакцинацию тоже можно записаться по этому номеру.

Записаться на медосмотр в Подмосковье

Диспансеризация — медицинский осмотр, который выявит хронические неинфекционные заболевания, а также позволит понять, что может ускорить их развитие. Осмотр проводят по месту прикрепления. На время диспансеризации работники имеют право на освобождение от трудовой деятельности на один день. Такое преимущество можно реализовать раз в три года: в 21 год, 24, 27, 30 лет и так далее. В таком случае с работника не снимут часть зарплаты.

Пройти бесплатную диспансеризацию могут люди старше 18 лет — как работающие, так и учащиеся. Главное, иметь полис обязательно медицинского страхования (ОМС).

Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены: лично или по телефону. Участники программы «Активное долголетие» могут с помощью сайта записаться на диспансеризацию.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый — скрининг, выявление заболеваний и рисков. Если у человека все в порядке со здоровьем, то второй этап ему не нужен. Повторный приход в учреждение потребуется тем пациентам, у кого нашли какие-то проблемы. Туда включено обследование в зависимости от предварительно установленных проблем: например, осмотр неврологом, хирургом, урологом.

За январь–март 2021 года диспансеризацию прошли всего 220 тысяч человек. А всего с начала года на осмотр пришли 1,15 миллиона человек, говорится на сайте правительства Московской области.