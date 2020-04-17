Спорт и книги вместо компа и телика. Как сохранить здоровье детских глаз во время самоизоляции

Врачи считают, все это очень вредит детскому зрению. Чтобы минимизировать негативное воздействие, рассказала «360» врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова, нужно делать паузы. Вредна не столько продолжительность времени за компьютером, сколько длительная фокусировка на экране. Медики называют это привычно-избыточным напряжением аккомодации. Из-за этого внутриглазная мышца переутомляется, появляются гипоксия и ложная близорукость. А так как у детей глазное яблоко полностью не сформировано и может еще расти и удлиняться, то и близорукость может расти.

Диаграмма близорукости в человеческом глазу. Источник фото: Wikimedia

«Нужно обязательно делать паузы — смотреть вдаль. То есть расслаблять аккомодацию. Если мы говорим о 20 минутах работы на компьютере, то потом обязательно нужно сделать перерыв на 15 минут, чередовать дальний и ближний фокус. В домашних условиях это тоже можно делать. Просто подойти и посмотреть в окно», — посоветовала Шилова.

Другая проблема в том, что большинство россиян вынужденно живет преимущественно при искусственном освещении. В естественном свете есть компоненты, тормозящие рост глазного яблока и развитие близорукости. Гиподинамия и избыточные углеводы увеличивают эти риски. Поэтому в идеале детям нужно проводить около трех часов на свежем воздухе. Но сейчас такой возможности ни у кого нет.

«Сейчас в офтальмологии мы говорим о детской пандемии близорукости на фоне пандемии коронавируса. Раньше мы говорили о генетической предрасположенности. Но сейчас высок процент детей с близорукостью, у которых родители видят хорошо», — пояснила врач.

Рабочее место и зарядка

Расстояние от глаз до компьютера или гаджета, подчеркнула офтальмолог, должно быть не менее 60 сантиметров. Считается, что чем больше диагональ экрана, и чем дальше он стоит, тем лучше. Не менее важно настроить правильный уровень яркости монитора. Не забывать о переключении экрана на вечерний и дневной режим и правильной осанке.

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Во время онлайн-урока, если есть такая возможность, раз в 20 минут нужно хотя бы закрывать на какое-то время глаза. Плотно сжать веки, открыть глаза и сфокусировать взгляд на отдаленном предмете. Снова закрыть, открыть и сфокусироваться на чем-то вблизи. Или подойти к окну и 10 секунд посмотреть на точку на стекле, потом перевести взгляд вдаль.

Но лучше сделать глазную гимнастику. Нарисовать взглядом цифры от одного до 10. Завязать на веревке 10 узелков на расстоянии 10 сантиметров между первым и последним. И по пять секунд смотреть на ближний, потом на средний, потом на дальний. Перевод взгляда на разное расстояние дает возможность фокусировки и расслабления внутриглазной мышцы.

Не допустить зависимости

Зависимость от гаджетов формируется месяцами, пояснил «360» психолог Андрей Зберовский. В период самоизоляции многие могут сделать первые шаги к этой привычке. Заметить это довольно сложно. Один из признаков — появление высокой эмоциональности, возбудимости или даже агрессивности, когда ребенка лишают телевизора или гаджета.

«Повышенная агрессивность или импульсивность считается первым признаком того, что для ребенка телевизионная или виртуальная реальность становится более комфортной, чем обычная. Но тяжелая психологическая зависимость за месяц не сформируется. Должно пройти много месяцев, прежде чем она будет в явной форме», — добавил он.

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Высококачественное видео более информативно для мозга, чем то, что мы видим в повседневной жизни. Реальность не нагружает его так, как изображение современных гаджетов или телевизоров. Иногда картинка вызывает стресс и выброс адреналина, а затем серотонина. Если помимо учебы за компьютером дети будут злоупотреблять играми и просмотром телевизора, шансы на зависимость будут расти. По разным оценкам, пояснил Зберовский, если самоизоляция продлится дольше двух месяцев, зависимость начнет формироваться у 15-50% детей.

Вариантов пресечь это всего два. Первый — чтение. Оно по-другому занимает мозг, не визуально, как когда мы сидим за компьютером. Задействуются другие биохимические механизмы, и это ослабляет зависимость от визуального восприятия.

«Книга — лучший источник защиты и иммунитета мозга. И, конечно, спорт. Он позволяет организму выделять серотонин и эндорфин физиологически более правильно. Спорт и книга — это наиболее оптимальные варианты компенсации тех опасностей, которые несут компьютер и телевизор», — заключил он.