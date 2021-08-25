Завтрак меняет правила игры. Топ-5 рецептов, чтобы похудеть

Одним из-залогов удачного начала дня считают завтрак. Утренний прием пищи не только зарядит энергией, но и станет залогом похудения. Главное не налегать на углеводы.

Вкусным рецептом завтрака недавно поделился в Instagram британский шеф-повар и обладатель звезды Michelin Том Керридж.

«Оставленные на ночь овсяные хлопья с яблоком и кардамоном меняют правила игры», — написал он.

Керридж, заметила газета Express, счел рецепт идеальным для желающих похудеть. Кроме того, такой вариант завтрака — один из наиболее простых. Необходимо просто замочить хлопья на ночь, а на следующий день добавить яблоки.

Внимательное отношение к своему питанию помогло диетологу Симрун Чопре из Индии сбросить 25 килограммов за пять месяцев, писал сайт India News. Каждое утро женщина выпивала стакан воды. Для утреннего приема пищи она выбирала яйца с тостом и овощами, овсяную кашу или блинчики из чечевичной и рисовой муки с овощным соусом.

Также врачи-диетологи советуют начинать свое утро с овощных оладьев с минимальным количеством муки. Для этого Нужно натереть на мелкую терку кабачки и немного картофеля с морковью, отжать основной сок. Затем добавить специи и зелень, добавить яйцо, одну столовую ложку муки. Все это взмешать и пожарить на оливковом масле.

Не плохим началом дня станут сложые гулеводы в сочетании с белковыми продуктами. Например, салат с вареной курицей, айбергом или смесью салатных листев, оливковым маслом и кедровыми орешками или авокадо.

Вкусный французский омлет станет основным блюдом или отличным дополнением к любому завтраку. Чтобы его приготовить, нужно отделить белки от желтков, к белкам добавить соль и взбивать их блендером до образования пены, белки должны побелеть. Потом желтки перемешать со сливками, взболтать венчиком и вылить на разогретую сковороду. Когда блинчик из желтков схватится, выложить на него взбитые белки и равномерно распределить. Готовить на медленном огне 10-15 минут, белок должен получиться упругим и не липнуть.

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Добавить витаминов

Специалисты выделяют несколько продуктов, которые помогут взбодриться после сна. Одним из них, сообщил сайт mk.ru, является цельнозерновой хлеб. В нем в частности содержится витамин B, который способствует в борьбе со стрессом и улучшает настроение.

В блюда для завтрака можно включить авокадо — поставщика фолиевой кислоты. Ее нехватка способствует развитию депрессивных расстройств. Плод богат антиоксидантами, а они помогают взглянуть на мир более радостно.

В копченом лососе много жирных кислот омега-3. Их польза и противовоспалительные свойства давно известны. Кислоты положительно влияют на здоровье мозговых клеток и сводят к минимум вероятность легкой депрессии.

Не помешают утреннему рациону черника и грибы шиитаке. В состав первой входят улучшающие эмоциональное состояние флавоноиды, вторые являются источником витамина D.

Врач-диетолог Марина Макиша, которую цитировал «ФедералПресс», напомнила о необходимости соблюдать баланс жиров, белков и углеводов даже утром. На последние налегать не стоит. Начать день она призвала с яйца, рыбы или молочных продуктов.

Полезна для здоровья перловка. В ней много фосфора, а он необходим для работы сердца, зубов и скелета. Крупу считают диетической пищей, которую можно смело употребить на завтрак.