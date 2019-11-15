«Завтра будет весело»: американский подросток оставил в соцсетях запись перед бойней в Калифорнии

Подросток устроил бойню в калифорнийской школе в день своего рождения. За 16 секунд он расстрелял пятерых одноклассников. Двое из них умерли. Сам стрелок хотел покончить с собой. «360» собрал все, что известно о трагедии в городе Санта-Кларита.

Выстрелы в школе «Сагас» прозвучали еще до начала занятий, сообщил телеканал CNN. Первый раздался 14 ноября, около 07:40 по местному времени. В кампус учебного заведения, которое насчитывает порядка 2,5 тысячи человек, успели прийти не все.

Бежали от кампуса как можно дальше

Некоторые школьники покинули здание, едва услышали хлопки. Другие спрятались в аудиториях. «Сначала прозвучал один, а потом еще четыре выстрела сразу друг за другом», — рассказала одна из учащихся.

Первый выстрел приняли за звук лопнувшего воздушного шара.

Стало очень тихо. Потом [прозвучали] еще два выстрела, а после все просто выбежали из школы Бруклин Морено ученица школы Санта-Клариты.

Школьники переписывались между собой. Те, кто остался в помещении, боялись встретиться со стрелком. Выбравшиеся на улицу переживали и не хотели, чтобы с их друзьями «случилось что-то плохое».

Пожилой американец рассказал радиостанции KCBS, что шел по улице, когда прямо на него выбежали студенты с криками.

«Они спрашивали: „Можем ли мы спрятаться в вашем доме?“ Их было около 20. Я хотел, чтобы они были в безопасности, поэтому забрал подростков к себе», — поделился Ларри Эверхарт. Его внучка — одна из учениц этой школы.

Родители встретились со своими детьми в Центральном парке, куда учащихся направила администрация учебного заведения. «Моя внучка обняла меня, и я был так счастлив, что она жива», — рассказал Эверхарт.

В больнице умерли двое

Ранения из пистолета 45-го калибра получили пять человек. Врачам не удалось спасти 16-летнюю девочку и мальчика 14 лет. Дети умерли в больнице. В тяжелом состоянии госпитализировали и напавшего на учеников подростка. Им оказался Натаниэль Берхоу. В день трагедии ему исполнилось 16.

Полиция пока не установила, по какой причине молодой человек открыл огонь по учащимся своей школы.

По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес, в аккаунте Instagram, который может принадлежать стрелку, накануне появилась запись: «В „Сагас“ завтра будет весело». После случившегося публикация пропала. Полиция выясняет, у кого был доступ к учетной записи.

Власти обещают разобраться. Снова

Соболезнования семьям погибших принес вице-президент США Майк Пенс. Случившееся он назвал «еще одним душераздирающим днем для родителей и учащихся».

«Администрация [Дональда Трампа] преисполнена решимости положить конец школьным перестрелкам. Мы не успокоимся, пока школы и общество не будут в безопасности», — заявил Пенс. Поддержку местным следователям окажут федеральные правоохранительные органы.

CNN: личность стрелявшего в школе в Калифорнии удалось установить Подробнее

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева подчеркнул, что расследование покажет, «что пошло не так».

«Мне бы не хотелось, чтобы название нашей школы звучало рядом с Колумбайн, Парклендом или Сэнди-Хук. Но это реальность, и в ней живет вся страна. Это то, что мы должны выяснить», — заключил Виллануева.

В Сети также появилась переписка одного из школьников. Он написал матери, что в учебном заведения стрельба.

Источник фото: Twitter

«Я не знаю, что происходит, но я люблю тебя и благодарен за все, что ты сделала для меня. Все говорят, что на кампусе стрелок. <…> Я очень люблю вас с папой», — говорится в SMS, которое больше похоже на прощальное письмо.

Сторонники реформы по контролю над оружием заявили, что американцам «не нужно так жить, а наши дети не должны так умирать».

«Каждый голос имеет значение», — написали активисты.