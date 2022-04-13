С началом конфликта в Донбассе страны Запада открыто встали на сторону Украины. Несмотря на это в Европе и США нашлись люди, которые не побоялись поддержать ДНР и ЛНР. Итальянец Энрико Феста был одним из тех, кто в 2014 году поддержал образование ДНР и ЛНР. За последние восемь лет он несколько раз ездил в Донецк с гуманитарной миссией.

Энрико передавал вещи военнослужащим НМ ДНР, а также тем, чьи дома были разрушены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Происходящее в Донбассе он видел собственными глазами, а не через пропаганду западных СМИ. Вот что он рассказал «360».

Энрико Феста. Источник фото: Instagram (запрещен в России)

Очевидная агрессия

С самого начала боевых действий в Донбассе информация, которая поступала из мейнстрима, была запутанной. Как правило, в этом вопросе было (и остается) много неточностей. Я начал собирать информацию по альтернативным каналам, в основном от итальянцев, которые были заинтересованы в том, чтобы следить за ситуацией, и от тех, кто был напрямую связан с украинскими и российскими гражданами.

Мне вдруг показалось, что во время и после событий на Майдане должно было произойти что-то действительно страшное и злое

Источник фото: беспорядки в Киеве в 2013. Источник фото: РИА «Новости»

Агрессия со стороны украинского правительства по отношению к русскоязычным и этническим группам была очевидна. Это исходило от части украинской политической элиты, которая провела по крайней мере пару десятилетий, воспитывая глубокую русофобию среди простого украинского народа. Я убежден, что народ Донбасса отреагировал только в целях самообороны.

Моральный долг перед Россией

Сейчас Россия вновь ведет войну за выживание, и на этот раз ей приходится делать все самостоятельно. Русские — единственный народ, который с момента окончания Великой Отечественной войны всегда поддерживал пламя памяти о павших героях, отдавших жизни за построение лучшего мира, свободного от любой ненависти. К сожалению, большинство европейских народов и правительств забыли об угрозе, которую по-прежнему представляет нацизм.

Марш националистов в Киеве. Источник фото: РИА «Новости»

У всех нас есть моральный долг перед Россией, потому то, что происходит на Украине, это настоящий позор. Западный мир открыто терпит и финансирует создание военизированных группировок, пропитанных больными идеями. Их единственная вера — это ненависть

Раньше у меня было несколько друзей, которые симпатизировали тому, что мы могли бы назвать революцией Майдана. Поскольку они знали, что я не разделяю их идей — я отвергал все, что исходило от разжигания войны НАТО, — они просто решили отказаться от меня.

Ложные мифы о США

Несмотря на то, что во время Второй мировой войны Италия присоединилась к силам Оси и страны бывшего СССР считали нас агрессорами, в эпоху холодной войны, даже если мы, итальянцы, базировались в зоне влияния Запада, мы поддерживали экономические и политические отношения с Россией. Может быть, это потому что сразу после Второй мировой войны и до самого конца 70-х годов Итальянская коммунистическая партия была очень сильна в нашем парламенте и всегда поддерживала идею Восточного блока.

Наши поколения воспитывались на ложных мифах об американских освободителях, на идее, что СССР был сатанинским и тираническим миром. Все, что касалось России, было опасно: по телевизору продолжали транслировать американские фильмы, где можно было увидеть храбрых американских солдат, сражающихся против коммунистических агрессоров.

Для проамериканской пропаганды полем битвы может стать что угодно: даже фигура боксеров. К счастью, почти все мы знали, что все это было выдумкой или простым шоу

Современные поколения вовлечены в просмотр телепрограмм или следят за социальными сетями. Даже в школе их учат антироссийской пропаганде. Здесь у нас также есть большая проблема с цензурой, и из-за этого информация постоянно загрязняется и манипулируется.

Я беспокоюсь не за свое поколение или за предыдущие, а за тех, кому предстоит строить будущее цивилизации. С другой стороны, я понимаю, что итальянцы симпатизируют или поддерживают российскую внешнюю политику, особенно если она касается войны с терроризмом. В интернете очень часто можно увидеть фотографии и положительные комментарии в адрес российского президента. Посольство России в Риме заявило, что получило тонны электронных писем от граждан Италии, выражающих уважение и поддержку.

Россия против НАТО

Российские военнослужащие в зоне проведение спецоперации на Украине. Источник фото: РИА «Новости»

Мы рискуем оказаться втянутыми в длительный и кровопролитный вооруженный конфликт, который повлияет на наше существование, и это не из-за России. Большинство из нас хорошо знают, что РФ всегда имела мирные намерения и ввязывается в различные войны только ради сохранения мира во всем мире.

Россия не начинает войны, она их заканчивает. На руках русского нет крови

После падения Железного занавеса, когда распались СССР и Варшавский договор, НАТО должна была постигнуть та же судьба, поскольку она была создана с конкретной целью: защитить западный мир от гипотетической «красной агрессии». Вместо этого он становился все больше и больше.

Почему? Может быть, потому что единственная повестка дня, которой следует НАТО, это попытка завоевать всю планету

На мой взгляд, единственное приемлемое определение такого поведения называется империализмом. Насколько мне известно, США не считают ЕС союзником или коммерческим партнером, а рассматривают его как вассальную конфедерацию. Чем больше слабеет ЕС, тем сильнее становятся США.

Мрачное будущее Европы

При любых обстоятельствах санкции являются суровыми только против европейской экономики. Они эффективны для лишения европейской промышленности сырья, которое использовалось для закупки у России по разумным и договорным ценам.

Теперь нас заставляют покупать то, что нам нужно, в США по высоким ценам. США пытаются полностью разрушить европейскую экономику при порочном сотрудничестве европейских правительств.

Очень трудно сказать, что сейчас должна делать Россия. Каждый может видеть, что она прилагает огромные усилия для обеспечения собственного существования. Это ключевая концепция, пытающаяся вместо этого понять, что должны делать европейские люди, потому что за углом их ждет мрачное будущее.