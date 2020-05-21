Пандемия не остановила заводы Mars в Подмосковье. Там даже продолжили нанимать новых сотрудников

Из-за коронавируса и мер безопасности по всей стране временно закрылись сотни предприятий, которые не смогли быстро подстроиться под новые условия, или те, кто не получил разрешения на работу в режиме самоизоляции. Заводы Mars Pet Nutrition не останавливались и даже продолжили нанимать новых сотрудников. Как им это удалось и что изменилось на большом производстве, «360» узнал у директора по цепочке поставок в России Федора Лапаткова.

В Подмосковье располагается пять заводов Mars Pet Nutrition — по производству шоколадной продукции и кормов для домашних животных. Сейчас, как и на протяжении всего периода самоизоляции, все предприятия компании работают, так как они попали в перечень производителей продуктов первой необходимости. Об этом «360» рассказал директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России Федор Лапатков.

Миллионы кошек и собак ждут корма

Производства Mars Pet Nutrition не могут позволить себе остановок. По словам Лапаткова, 18 миллионов собак и 33 миллиона кошек, несмотря на кризис и пандемию, ждут от своих хозяев корм, который и производит компания. Подвести людей и их питомцев просто нельзя.

Мы не сокращали объем производства, мы даже его несколько увеличили. И мы, конечно же, не увольняли наших сотрудников и, более того, даже продолжили нанимать людей на новые рабочие места Федор Лапатков директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России.

Все сотрудники офисов компании перешли на дистанционную работу, как только в Подмосковье начали вводить режим самоизоляции, это порядка половины всего штата компании. А для того чтобы сотрудники заводов, работа которых невозможна без присутствия на рабочем месте, могли чувствовать себя в безопасности, компания ввела строгие меры безопасности — руководствуясь рекомендациями властей, но не дожидаясь проверок.

Также в условиях усиленного контроля за здоровьем и безопасностью сотрудников и посетителей продолжают работать магазины Mars Petcare. По словам Лапаткова, компания понимает, как важно сохранить доступной производимые товары, несмотря на ужесточение стандартов безопасности и увеличение расходов предприятий.

От масок до тестов на коронавирус

Даже до пандемии на производствах в Mars очень внимательно относились к мерам безопасности — всегда свежевыстиранная униформа, каски, специальная обувь, аппараты для защиты слуха.

«С появлением опасности COVID-19 мы ввели дополнительные меры безопасности: мы используем маски, все наши сотрудники на производствах в обязательном порядке носят перчатки, мы внедрили социальное дистанцирование и ужесточили дезинфекцию помещений», — добавил Лапатков.

Чтобы избавить рабочих от необходимости пользоваться общественным транспортом и подвергать себя лишнему риску, компания запустила корпоративные автобусы. На входе в них обязательно измеряют температуру и проверяют наличие масок и перчаток, а садиться люди должны в шахматном порядке, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, всем приезжающим на производства, как на личном, так и на корпоративном транспорте, обязательно при входе измеряют температуру и проверяют, на месте ли средства индивидуальной защиты. Эту же процедуру проходят курьеры, привозящие документы, и сотрудники служб доставки, ответственные за поставки грузов.

«Люди с пониманием относятся к тем новым стандартам безопасности, которые мы внедряем, потому что это в первую очередь забота об их здоровье. У нас не возникает необходимости в дополнительном контроле выполнения тех мер безопасности, которые мы внедрили», — добавил Лапатков.

Более того, теперь на производствах Mars дезинфекция помещений происходит каждые два часа, помещения чаще проветривают, а там, где это невозможно, организовали аппараты по дезинфекции воздуха. Компания также готовится к тому, чтобы начать тестировать своих сотрудников на наличие коронавируса — по правилам проверку должны пройти как минимум 10% всех рабочих.

Пандемия открыла глаза на возможности

Несмотря на усложнившиеся условия работы, Mars пытается извлечь для себя полезный урок из происходящего. Действительно, вынужденный перевод части сотрудников на удаленку показал, что формат работы в некоторых местах можно существенно изменить.

«Мы видим сейчас положительную обратную связь от наших сотрудников. Я и сам сейчас работаю удаленно и понимаю, как эффективно можно организовать свой рабочий день, и не нужно перемещаться между разными заводами, офисами, поставщиками», — объяснил Лапатков.

Тем не менее руководство компании понимает, что перед переходом на дистанционную работу многому еще придется научиться самим и научить сотрудников, например организации рабочего места и времени, режима труда и отдыха. Но и на этом полезные уроки пандемии не заканчиваются.

Пандемия заставила нас во многом пересмотреть стандарты отношения к личной гигиене, к гигиене внутри группы людей, внутри социума. С этой точки зрения мы многому научились и в будущем будем использовать эти уроки и больше заботиться о здоровье наших сотрудников. Федор Лапатков директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России.

О том, как компания собирается выходить из режима самоизоляции, пока не говорят. До тех пор, пока правительство страны и области не снимет ограничения, лучше перестраховаться и сохранить усиленные меры безопасности.