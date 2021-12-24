С заботой о качестве и экологии. Как завод Henkel в Ногинске производит шампуни и бальзамы для всей России

Завод Henkel в Ногинске производит косметические средства для всей России и некоторых других стран. Шампуни, бальзамы, гели для душа, дезодоранты, краски для волос и многое другое — все это готовят, разливают и упаковывают именно здесь. Причем делать это удается не только технологично и быстро, но еще и экологично.

Знакомый и надежный продукт

Завод Henkel в Ногинске занимает 22 гектара. Отсюда различные средства для волос и тела — от шампуней до дезодорантов — развозят по магазинам всей России, а также нескольких стран СНГ, Восточной и Западной Европы. Именно здесь производят и упаковывают продукты таких брендов, как Palette, Fa, Schauma, Syoss, Taft, Gliss Kur и Shamtu.

По словам директора филиала Henkel в Ногинске Алексея Зубова, европейские заводы в основном специализируются на одной или двух разных формах товара, а подмосковное производство не останавливается на достигнутом. С 2021 года помимо жидкостей и аэрозолей завод начал производить еще и роликовые дезодоранты.

На производстве Henkel в Ногинске, подчеркнул руководитель R&D (research and development — «исследования и разработки») лаборатории Марат Фазылбеков, не только подбирают нужные ингредиенты для новых средств, но и разрабатывают составы с нуля. Для этого на подмосковном производстве есть все возможности.

Каждый опытный образец проходит три вида исследований в независимой лаборатории, прежде чем попасть на конвейер, а затем к нам в дом. Причем само производство на 100% автоматизировано.

Состав имеет значение

Ногинский завод Henkel отличается не только разнообразием продукции, но и ее качеством. Вода для будущей косметики проходит несколько этапов очистки разными фильтрами. А все ПАВ — поверхностно-активные вещества, которые отвечают за чистоту волос и тела, — легко смываются и совершенно безопасны.

Процесс смешивания всех ингредиентов довольно долгий, рассказал менеджер по производству Артем Таранченко. Будущие шампуни, маски и гели для душа здесь готовят по несколько часов.

«Что-то готовят по шесть и по семь часов, поэтому роль аппаратчика, человека, который следит непосредственно за процессом приготовления, очень важна», — объяснил он.

До упаковки каждая партия проходит предварительный контроль в лаборатории. Оператор получает зеленую или фиолетовую индикацию продукта. Зеленая значит «одобрено», а фиолетовая — «необходима корректировка».

По словам Алексея Зубова, одним из критериев качества является показатель RFT — «правильный с первого раза».

«Сейчас наш целевой показатель 89%. То есть все, что мы произвели, должно быть не менее чем на 89% правильно с первого раза», — рассказал он.

Красота с заботой об экологии

Помимо безопасности и качества самих средств на заводе Henkel в Ногинске очень серьезно относятся и вопросу экологичности упаковки. Один из принципов компании — локализация: 80% материалов для упаковки закупают в регионах России.

Основной материал, использующийся в качестве баночек, бутылок и тюбиков, — пластик. ПЭТ-упаковка заводской продукции Henkel как минимум на четверть состоит из переработанного сырья, а для некоторых товаров используют 100% переработанных материалов.

Сами средства тоже должны быть биоразлагаемыми, чтобы уже после использования, попадая в канализацию, не вредить природе, добавил Марат Фазылбеков.

«Нашей стратегией является переход к экономике замкнутого цикла по отношению к нашим продуктам. Это касается как упаковки, так и формулы. Сейчас мы готовы предоставить потребителю некоторые шампуни, гели для душа вплоть до 99% из биоразлагаемых ингредиентов», — заключил он.

Даже палеты, на которых с завода вывозят готовую продукцию, используются с умом. Специальные синие поддоны возвращаются обратно — так экологичнее.