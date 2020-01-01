Затонувший «Мир». 5 фактов об орбитальной станции, которую покинули 20 лет назад

В этом году исполнится 20 лет с тех пор, как орбитальную станцию «Мир» покинул последний человек. Через год после этого ее затопили в Тихом океане, в нескольких тысячах километрах от берегов Австралии. Когда обломки рухнули, закончилась целая эпоха в истории освоения космоса. Пять интересных фактов о станции — в материале «360».

Аппарат «Мир» — советско-российская орбитальная станция, являвшаяся первой многомодульной разработкой для околоземных исследований. Идея долговременной орбитальной станции впервые была озвучена еще в далеком 1976 году, когда НПО «Энергия» внесло на рассмотрение проект станции «Мир». Долгое время этот проект был заморожен из-за того, что все свободные силы бросили на разработку перспективного «Бурана». Но затем запуск станции решили приурочить к 27 съезду КПСС и работа пошла стахановскими темпами. 20 февраля 1986 года на орбиту вывели первый блок станции.

15 лет станция «Мир» продолжала свою работу на орбите, но износ оборудования, сложность эксплуатации и недостаток финансирования сделали свое дело — 16 июня 2000 года станцию покинул последний космонавт. «Мир» официально опустел. Через год на станции включились тормозные двигатели и «Мир» отправился в свое последнее путешествие.

За свою долгую историю (а станция проработала в три раза дольше запланированного) «Мир» пробыл на орбите 5511 суток, прошел расстояние, примерно равное 3 638 470 307 километрам, принял на борт 15 экспедиций и 104 астронавтов из 12 стран.

«Космическая болезнь»

В 1990 году на борту станции побывал первый журналист — японец Тоехиро Акияма. Увы, журналистскую сенсацию он добыть не смог. Большую часть полета Тоехиро не мог работать. Почему? У него началась «космическая болезнь». Это то же самое, что и морская, но только в космосе.

Билет в пустоту

На «Мир» можно было попасть, выиграв в лотерею. В 1992 году станцию посетила Элен Шарман — единственная летавшая в космос представительница Великобритании. Она выиграла билет на орбиту в общенациональном конкурсе, в котором участвовали более 13 тысяч человек.

«Сувенирный» балласт

В 1994 году, во время отстыковки, корабль «Союз ТМ-17» столкнулся с модулем «Кристалл». К счастью, никто не пострадал. Одной из причин произошедшего называют перегрузку: космонавты взяли с собой на Землю слишком много сувениров, из-за чего «Союзом» было очень сложно управлять.

Источник фото: РИА «Новости»

Плохой день для «Мира»

1997 год обернулся для станции «Мир» настоящей катастрофой. Сперва на станции произошел пожар, который удалось потушить буквально за секунду до финального решения об экстренной эвакуации. Затем «Союз» врезался в модуль «Спектр», который пришлось заблокировать, чтобы не допустить полной разгерметизации станции. На станции вырубалась энергия, она теряла ориентацию в пространстве, на ней отказывали кислородные генераторы. Только благодаря героизму и самоотверженности экипажа удалось не дать «Миру» рухнуть на Землю еще в 1997 году.

«Похороны» за $10 тысяч

Станцию затопили 23 марта 2001 года. Свидетелями были лишь пассажиры двух самолетов, которые прилетели в район Тихого океана специально, чтобы наблюдать последние секунды жизни «Мира». Билет на эти самолеты стоил около 10 тысяч долларов. Это и сейчас большие деньги, а раньше — вообще космос.