Заткнуть рот неугодным депутатам. Отмену неприкосновенности назвали пиаром Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Будет это работать на благо общества или превратится в поле для злоупотреблений, разбирался «360».

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Как сообщается на сайте президента, документ вносит поправки в статью 80-ю Конституции Украины. Из новой редакции исключены положения, по которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В законопроекте отмечается, что теперь парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. 3 сентября его одобрили в Верховной раде.

Ранее депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявлял, что планирует оспорить решение в Конституционном суде. Поскольку законопроект якобы приняли с нарушениями.

Неприкосновенность для объективности

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает подписанный законопроект «популистской инициативой». Неприкосновенность для того и нужна депутатам, чтобы обеспечить беспрепятственную и объективную работу. Зачастую депутаты, особенно оппозиционные, испытывают давление властей и правоохранителей. Поэтому во всем мире и действует депутатская неприкосновенность.

«Если какая-то откровенная уголовщина, то у нас, например, есть практика привлечения даже депутатов, имеющих неприкосновенность, к установленной законом ответственности. В прошлом году снимали неприкосновенность одного из депутатов. Сенатор Арашуков относительно недавно был ее лишен», — рассказал Морозов.

Заткнуть рот неугодному

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Политолог Владимир Корнилов сообщил «360», что простые люди вряд ли ощутят серьезные изменения. Закон будет работать не на благо общества, а на благо власти. Приняли его, чтобы «приструнить депутатов», поставить под контроль и оппозиционных слуг народа и депутатов от партии «Слуга народа».

«Это поможет бороться с неугодными депутатами, и, конечно, власть будет активно использовать этот инструмент для подавления оппозиции и инакомыслия. В этом сомневаться не приходится», — подчеркнул Корнилов.

Зеленский, по мнению депутата Морозова, не понимает, что инициатива приведет к тому, что парламентарии будут бояться делать острые заявления, выступать с критикой власти из страха преследования со стороны правоохранителей по политическим мотивам. А может, наоборот, президент слишком хорошо это понимает и как раз не желает критики парламентарием. И, возможно, таким образом пытается «заткнуть им рты».

Украинский политолог Михаил Погребинский уверен, что президент Украины выполняет свои обещания, чтобы поддерживать высокий уровень доверия народа к себе.

«Он [Зеленский] просто выполняет свои обещания и работает как пиаровская машина — для повышения доверия, и поддержания высокого уровня доверия к себе. Его интереса в этом нет, поскольку у него достаточно депутатов, чтобы снять неприкосновенность с любого», — рассказал он во время беседы с «360».