Затерявшиеся в многонациональной стране. Как живут самые малочисленные народы России

9 августа — Международный день коренных народов мира. В связи с этим «360» рассказывает о некоторых малых народах России, которые находятся на грани исчезновения.

Чамалалы

Именно этот субэтнос аварского народа, по данным «РИА Новости», является самым малочисленным на сегодняшний день. Согласно последней переписи населения, он насчитывает всего 24 человека. Правда, надо учитывать, что последняя перепись была в 2010 году, а следующая будет уже в 2021-м. Так что скоро картина может поменяться.

Чамалалы (или чамалинцы) проживают в некоторых аулах Дагестана и Чечни. На протяжении почти всей своей истории чамалинцы находились под властью различных кавказских государств. Тем не менее до XIX века, находясь в составе Аварского ханства, чамалинские селения обладали определенной автономией. Позже вошли в состав Северо-Кавказского имамата, а с окончания Кавказской войны присоединены к Российской империи.

В 1926-м перепись населения выявила чуть более трех тысяч чамалалов. В последующих советских переписях они уже не выделялись как отдельный народ, а включались в состав аварцев. В 1929 году был образован Цумадинский район, но в его состав вошла только часть чамалинских поселений, остальные же стали частью Чечни. Это разъединение поспособствовало дальнейшей ассимиляции с аварцами и чеченцами — именно это является основной причиной, почему так мало людей сейчас идентифицируют себя как чамалалы.

Еще один немаловажный фактор: до Революции все чамалинское население, кроме духовных лиц, было безграмотным и, соответственно, письменностью не владело. После утверждения советской власти в Дагестане в 1920 году обучение в школах проводилось на русском и аварском языках. Соответственно, чамалинский язык, не оставивший почти никаких письменных памятников, стал постепенно исчезать и из бытового уровня. Тем не менее пока еще он сохраняется — согласно последней переписи, им владели 500 человек.

Водь

Народ водь живет в Кингисеппском районе Ленинградской области, и совсем малая часть — на северо-востоке Эстонии. К 2010 году в России их оставалось всего 64 человека.

Первое упоминание о води в Новгородской летописи датируется началом XI века. Считается, что их далекие предки пришли на русские земли из древней Эстонии. Уже в XII веке водь попадает под власть Новгородской республики и примерно в этот же период начинает принимать православие, хотя и не все. Однако в следующем столетии происходят два бедствия, которые нанесли серьезный удар по водскому населению: во-первых, голод в 1215 году, а во-вторых, вторжение рыцарей Ливонского ордена в 1239–1240 годах.

Тем не менее вожане смогли сохранить свои древние обряды и национальные костюмы. И вплоть до XX века многие из них хранили верность своим древним языческим верованиям. Даже водский язык до сих пор сохраняется, хотя и находится на грани исчезновения. Кстати, этнографы считают вожан самым белокурым народом в мире. Действительно, большинство его представителей имеют характерный ярко-белый и золотистый цвета волос.

Источник фото: Wikimedia

Ижора

Еще один малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Ленинградской области, — ижорцы, которых в 2010 году насчитывалось 266 человек. Исторически ижора берет свое начало в Карелии, и на протяжении достаточно долгого времени ижорцы были тесно связаны с карельским народом. В XI–XII веках ижора входит в состав Новгорода и вместе с новгородцами подчиняет себе множество племен — в том числе, кстати, и водь.

Разобщение с карелами произошло в 1323 году, после заключения Ореховецкого мира, установившего границы между Шведским королевством и Новгородской республикой. Карелы тогда остались в Швеции, а ижорцы — на Новгородской земле. Тогда же большинство ижорцев приняли православие.

В отличие от многих других малочисленных народов ижорцы смогли сохранить свой эпос. В основном это части общего карело-финского эпического произведения «Калевала», отдельные руны которого тем не менее известны только ижорским певцам-сказителям.

Источник фото: Wikimedia

Орочи

Около тысячи человек насчитывает народ орочи — коренное население Хабаровского края, которое теперь разбрелось по всему Дальнему Востоку. Из-за того, что долгое время орочи проживали в отдалении от крупных метрополий и находились в географической изоляции, вплоть до прихода советской власти они жили первобытно-общинным строем, занимаясь главным образом охотой и рыболовством.

После перехода к современным условиям жизни орочи начали ассимилироваться с соседними народами. Кроме того, многие из орочей уже в XX веке начали покидать родные края — некоторые орочские группы добрались даже до Украины. Все это привело к практически полной потере какой-либо национальной идентичности. В 1990-е были попытки создания национальных орочских предприятий, однако они не смогли выжить в условиях рынка.

Также почти полностью утрачен орочский язык. Письменность для него была создана только в начале 2000-х, но уже тогда даже среди самих орочей его носителей можно было пересчитать по пальцам.

Orochis, показанные у Японского моря на британской карте 1851 г. Источник фото: Wikimedia

Нганасаны

Тяжелая судьба постигла нганасанский народ — один из самых северных народов Евразии, обитающий на севере Таймырского полуострова. Исторически нганасаны — это оленеводы-кочевники, которые только в 1960-х годах постепенно начали переходить к оседлой жизни. И даже в это время основным занятием нганасан оставался оленеводческий промысел, который при советской власти развивался в рамках колхозного производства. Сами колхозы базировались на родовых общинах.

Однако с переходом к оседлости большинство нганасан стало селиться не на севере, а на юге Таймырского полуострова — там, где исторически обитали долгане и ненцы. Самые же тяжелые времена для долган наступили после 1991 года. Уже в 1970-х годах значение нганасанского оленеводства для экономики стало неуклонно падать, а после перехода к рыночным отношением этот промысел стал окончательно никому не нужен.

Как не нужны оказались и новому Российскому государству труднодоступные районы Таймыра со слаборазвитой инфраструктурой. Поэтому поставка горючего в эти регионы стала осуществляться с большими перебоями. Дальнейшая судьба нганасанских поселений выглядит весьма печальной. Те из жителей, кто не смог уехать, остались без работы, перспектив, по сути, отрезанными от цивилизации. В 2000-х отмечается сильный рост алкоголизма, а также столкновения на этнической почве между нганасанами и долганами. Как следствие всего этого — вымирание. К 2010 году их оставалось чуть более 800 человек. Из них только 125 говорили на нганасанском языке.

Кстати, язык нганасан, в отличие от большинства языков малых народов, основывался не на быту, а на богатом фольклоре. Среди нганасан когда-то была развита традиция исполнения оригинальных народных сказок, преданий, легенд. В 1920—1930-е годы советские исследователи активно изучали и записывали нганасанский эпос, который обладал сложной структурой. Например, один из его жанров — ситаби — представлял собой героические сказания о богатырях, которые могли рассказываться на протяжении нескольких суток.

Кереки

На юго-востоке Чукотки живет (или жил) еще один таинственный народ, о котором в медиаофисе Всероссийской переписи населения, видимо, забыли, когда называли чамалалов самым малочисленным народом в России. Или же посчитали, что керекский народ уже вымер. В принципе, такой вариант вполне возможен: к 2010 году их оставалось всего четыре человека.

Когда-то керекские поселения занимали обширные территории от северо-востока Камчатки до берегов Анадырского лимана. Это были люди, отличавшиеся очень низким ростом (большинство кереков не достигали даже 150 сантиметров) и занимавшиеся в основном охотой, рыболовством и собирательством. Еще одна любопытная особенность — традиционно матриархальный семейный уклад. Род велся по материнской линии, важные общественные решения принимали женщины, главой семьи неизменно была старшая женщина.

Уже в XVII веке численность кереков начала стремительно сокращаться — их завоевывали более многочисленные и воинственные соседние племена чукчей и коряков. При этом на захваченных территориях мужское население почти полностью убивали. В XVIII веке регионы настигли смертоносные эпидемии, а в XIX веке американские и японские китобои лишили кереков основного пропитания. Ну а в XX веке, с наступлением советской власти, кереки переселились из своих маленьких общин в соседние крупные села и впоследствии окончательно ассимилировались с чукчами.

К 1991 году оставались еще три человека, говоривших на керекском языке. Последний из них умер в 2005 году, и с тех пор язык считается мертвым. Память о керекском народе, его культуре и языке сохранилась главным образом благодаря исследованиям советского этнографа Владилена Леонтьева, который опубликовал два научных труда о кереках, а также собирал их сказки и предания. В свою очередь, советский лингвист Петр Скорик в 1960-х годах составил первое научное описание керекского языка и записал на нем несколько текстов.