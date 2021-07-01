Предсказания засухи в июле сравнили с шаманизмом. Но жара все же вернется

Центральным регионам России в июле предсказали засуху, которая бывает раз в 10 лет. В Москве ожидается только 20–30% осадков, а в некоторых регионах дождей может не быть. Но паниковать пока рано. Другие метеорологи не согласны с таким прогнозом. Они считают, что в ближайшее время будет теплая, но не засушливая погода.

Жителям Центральной России предрекли в июле засуху, которая бывает один раз в декаду. Обычно второй месяц лета самый влажный в году, но в этот раз якобы выпадет всего 20–30% нормы осадков. На северо-западе центральной части страны в июле может вообще не быть дождей. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что за последние 55 лет засуха в июле была шесть раз. Самую последнюю зафиксировали в 2014 году — тогда выпало только четыре миллиметра осадков.

В июле, по его прогнозу, ясных дней будет в 2-3 раза больше, чем обычно. Синоптики ожидают повышение температуры на 0,5–1 градус выше многолетних значений. Исключение — середина месяца, когда «посвежеет».

Что ждать от июля

Мнения синоптиков относительно жары в Центральной России в июле разделились. Многие не согласны с прогнозом от центра погоды «Фобос».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал невозможными предсказания о количестве осадках и облачности до конца июля в европейской части страны, сообщило РИА «Новости». По его мнению, такие прогнозы напоминают шаманизм.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что в июле погода будет теплее нормы на 1–1,5 градуса, а осадки будут близки к климатической норме. Аномальная жара не ожидается.

Вероятность того, что Подмосковье ожидает засуха, очень мала. За июнь выпало значительное количество осадков, но если бы он был сухим, а следующий месяц — с дефицитом осадков, то тогда можно было бы говорить о почвенной засухе. Но пока ни один процесс не прослеживается Татьяна Позднякова.

Это подтвердила и главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она рассказала, что прогнозировать погоду можно на ближайшие 5–10 дней. Начало месяца, по ее словам, отмечено тенденцией повышения температуры.

«К концу пятидневки прогнозируется +25...+30 градусов, и температура будет выше июльской нормы», — объяснила Макарова.

Предсказать аномальную жару, с которой на прошлой неделе столкнулись москвичи, пока что нельзя. Макарова отметила, что погода будет переменчивой, но неизвестно, поднимется ли температура выше 34 градусов.

Непогода в июле

По словам Поздняковой, ураганы и грозы тоже в ближайшие 10 дней не ожидаются. Тем не менее жаркая погода может смениться на холодную.

«Температура на следующей неделе будет повышаться до 30 градусов. И уже когда произойдет смена жаркой погоды на более прохладную, то возможны ливни и грозы», — добавила специалист.

Макарова также рассказала, что погода будет меняться плавно.

«Мы будем находиться на южной периферии антициклона, который распространится по северо-западу Европы на российский север. А на юге останется область пониженного атмосферного давления, поэтому местами будут кратковременные дожди», — добавила главный специалист Гидрометцентра России.

В ближайшее врем жара ожидается не в Москве и Подмосковье, а в других регионах. К теплой погоде стоит готовиться жителям Вологодской, Архангельской области и Республики Коми. В Якутии и Хабаровском крае температура будет достигать +34...+37.