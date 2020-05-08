России грозит засуха. Что будет с урожаем картошки и других овощей?

В России сформировались условия для почвенной засухи, предупредили в Гидрометцентре. Причина в недостатке осадков этой весной. Если и в мае дождей выпадет недостаточно, в ряде областей может быть неурожай некоторых сельхозкультур.

На Кубани, в Крыму, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской областях сформировались условия для почвенной засухи. Этой весной там выпало всего 25-42% от нормы осадков, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58% от нормы.

«Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий», — отметил метеоролог.

Май-спаситель

В мае ситуация может выправиться, пояснил Вильфанд «360». Интенсивные ливневые дожди уже прошли в республиках Северного Кавказа, в Ростовской области, на Кубани и Ставрополье. Другое дело, что осадки могут выпадать локально, а не на всей территории региона.

«Осадки выпадают фрагментарно, точечно. Рассчитать увлажнение почвы, измерить влагу верхнего ветрового слоя можно только за декаду. Поэтому полная информация, насколько эти осадки компенсировали дефицит увлажнения, будет только после 12 мая», — добавил Вильфанд.

Получив сведения, специалисты определят степень угрозы засухи. Этой зимой снега было мало, его таяние не напитало почву достаточным количеством влаги. Земля не промерзала, а этот процесс тоже позволяет сохранить воду от осенних дождей. Ситуацию усугубило недостаточное количество осадков в марте и апреле.

«Но сейчас осадки выпадают на европейской территории России. И это очень хорошо для почвы. Но сделать вывод о степени засушливости можно будет во второй декаде мая. Пока долгосрочный прогноз такой: практически на всей территории России температурный режим в летний период ожидается выше нормы», — заключил он.

Жара и урожай

Ряд сельхозкультур прекрасно растет в жарких условиях, сообщил «360» биолог и агроном Михаил Воробьев. Это томаты, арбузы и дыни. А вот огурцы, салаты и капусту придется поливать, причем очень обильно. Иначе хорошего урожая не будет.

«Уже какие-то проблемы начинаются. Сейчас прошла информация, что озимые на Кубани засыхают, не успев сформировать более-менее серьезной массы. А пересевать их яровыми сейчас опасаются. Если не будет влаги, посевы просто не взойдут», — рассказал агроном.

На Кубани и в Черноземье, в последние годы собирают рекордные урожаи пшеницы. Если опасения метеорологов оправдаются, в этом году ситуация будет иной. Немало в потенциально засушливых в этом году регионах выращивают картофеля, который тоже не любит недостаток влаги.

Дефицита не будет

75% российского картофеля выращивается в подсобных и фермерских хозяйствах, где посадки вовремя поливают, рассказал «360» председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин. Ряд овощных культур растут на полях с орошением. Хотя площадь таких земель нужно значительно увеличивать. В США и Китае около 40% сельхозугодий — орошаемые. А в России с конца 80-х годов их площади сократились с 13 до двух миллионов гектаров.

«Говорить о недостатке овощных культур не приходится. Он может возникнуть от недостатка системы ценообразования. Это беда наших картофелеводов и овощеводов. [Ретейлеры] берут [урожай] на уровне нулевой рентабельности, а продают в 2-2,5 раза дороже. А овощи защищенного грунта до пяти раз дороже доходило», — сказал Кашин.

К тому же территория страны большая. Неурожай в одних компенсируется хорошими показателями в других регионах. Поэтому сбор того же зерна если и снизится, что маловероятно, то незначительно. Примерно на 10-15 миллионов из 120 миллионов тонн.