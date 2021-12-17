Застрял в СССР. Житель Екатеринбурга прожил всю жизнь с паспортом Союза и потерял из-за этого квартиру

Житель Екатеринбурга Дмитрий Каримулин до сих пор жил с паспортом СССР. Однако поменять документ на российский ему все же пришлось, чтобы принять наследство от тети. Однако началась бумажная волокита — за год паспорт мужнина так и не получил. В итоге он не смог вступить в права наследования и остался без квартиры. Каримулин не одинок. В России тысячи людей не имеют паспорта.

Жизнь без российского паспорта

Пятидесятилетний Дмитрий Каримулин живет в России, однако по паспорту все еще является гражданином Советского Союза. Его удостоверяющий личность документ уже давно пожелтел, что неудивительно. Ведь получил Каримулин его в 1988 году — еще до службы в армии. Об этом сообщило местное издание E1.ru.

По данным СМИ, мужчина сам не может толком объяснить, почему вовремя не поменял паспорт. При этом он всю жизнь прожил в Свердловской области. Каримулин выучился на сварщика, отслужил в армии, а после этого работал на разных заводах. И в паспорте у мужчины необходимости ни разу не возникло.

«Мне никогда не выдавали российский паспорт. У меня на данный момент есть свидетельство о рождении, в котором указано, что мои родители были русскими, есть на руках паспорт СССР, есть военный билет, есть СНИЛС», — объяснил Каримулин.

Нет паспорта — нет квартиры

Паспорт мужчине потребовался в прошлом году. Тогда у него умерла тетя — Зоя Пелюшенко. С ней Каримулин прожил много лет. После смерти родственницы квартира должна была достаться племяннику. Здесь-то у «гражданина СССР» и возникли проблемы. Он не мог вступить в права наследования без российского паспорта.

«Когда я пришел к нотариусу, мое заявление на вступление в наследство не приняли. Мне сказали получить паспорт гражданина РФ. Я пошел в ближайший паспортный стол на улице Восточной, но в нем мне сказали, что заявление необходимо подавать по месту последней регистрации, а она у меня еще в паспорте СССР была в Верхней Пышме», — отметил мужчина.

После этого Каримулину выдали справку об установлении личности иностранного гражданина. И на этом все. Мужчина месяцами ходил по инстанциям, но паспорт так и не получил.

Тем временем срок на принятие наследства покойной тети истек. По закону на это отводится полгода. И когда Каримулин в очередной раз пришел к дверям своей квартиры, она уже была опечатана. Недвижимость перешла в собственность мэрии Екатеринбурга. А на руках мужчины остались две кошки его покойной тети, пылесос и микроволновка.

Шанс на вступление в наследство

Правда, Каримулин не сдается. Он уже написал целый ряд жалоб в различные инстанции: в областное полицейское управление, в миграционную службу, в прокуратуру. Пока ответ пришел лишь из ГУ МВД по Свердловской области. При этом в нем стоит неверная, по словам мужчины, дата подачи его заявления.

Суд по делу о квартире уже начался. Он решит, возвращать ли «гражданину СССР» возможность вступить в наследство. Ситуация крайне нетипичная. Об этом заявил руководитель центра права «Договор 66» Роман Белокобыльский.

«В законе указано, что паспорт гражданина СССР возможно поменять в течение десяти дней на паспорт гражданина РФ. Ожидание у Дмитрия Каримулина составляет больше года с момента написания заявления. Из трех запросов, направленных в октябре 2021 года в разные инстанции, получен только один, который является неинформативным, — объяснил Белокобыльский.

Он добавил, что центр старается помочь мужчине восстановить его права, получить паспорт гражданина РФ и вернуть двухкомнатную квартиру. Сам же Каримулин уже настолько отчаялся, что в преддверии Нового Года надеется лишь на помощь Деда Мороза.

«Уважаемый Дед Мороз, я бы хотел подарок на новый, 2022 год. Это паспорт гражданина РФ. Судя по работе с моим заявлением, мне больше не к кому обратиться», — заявил мужчина.

Не поменять паспорт за 30 лет — уважительная причина?

Восстанавливать документы в установленном порядке, через МФЦ — это необходимость для Каримулина. Об этом «360» рассказал юрист Михаил Салкин. Лишь после этого, по словам юриста, мужчине стоит идти в суд и пытаться вернуть квартиры умершей тети себе.

«Если честно, такое субъективное мнение, но это не очень уважительная причина, что мужчина почти за 30 лет не поменял паспорт», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что паспорт — единственный документ, удостоверяющий личность. Соответственно, все юридические значимые действия в стране невозможны без паспорта России: открытие банковского счета, обращение к нотариусу, оформление квартиры, заключение брака и так далее.

С этим согласен и доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что таких «чудаков» без паспорта в стране много. И не меняют документы многие из них намерено.

«Есть прям сектанты, которые намерено это все с чем-то увязывают. Это очень странные люди, целый контингент этих людей. Считаю, что это какие-то неуравновешенные личности. Они приходят, скандалят, приходят к нотариусу и просят, чтобы им доверенности оформляли на старые паспорта советские. Таких много», — отметил Некрасов.

Он отметил, что в России есть некоторые нормы, которые позволяют жить человеку с паспортом СССР. Эти паспорта тоже признаются. Их обладатели не очень ущемлены в правах.

«Но в ситуации Каримулина нужно находить сильного адвоката, платить много-много денег, чтобы доказать, что он имеет право на наследство», — подчеркнул Некрасов.

В России тысячи «граждан СССР»

Каримулин не одинок. В России есть тысячи граждан несуществующего государства. Несколько лет назад Госдума даже продлила действие закона № 182 от 12 ноября 2012 года, который дает право бывшим гражданам СССР получить российское гражданство. Сделать это нужно было до 1 января 2020 года. Тем, кто до сих пор не сделал это, дали еще три года на урегулирование своего статуса на территории России.

По закону гражданами РФ считаются все, кто постоянно проживал на территории России 6 февраля 1992 года — в день вступления в силу первого закона о гражданстве. Правда, есть те, у кого не было регистрации, кто потерял паспорт СССР, а также те, кто попросту вовремя не понял, что поменять документы действительно необходимо.

Так, у москвича Никиты Лебедева паспорта никогда и не было, пишет DW. Из-за этого он не смог ни получить образование, ни жениться. Если же молодой человек решит стать отцом, в в свидетельстве о рождении ребенка будет стоять прочерк. Дело в том, что мужчина родился в 1993 году. Ему было три года, когда родители вместе с сыном приехали в Россию. Мать Лебедева родом из Твери, российский паспорт она получила еще в 1996 году. Правда женщине забыли выдать вкладыш о гражданстве ребенка, а сама она и не знала, что его нужно попросить.

В школу мальчик ходил, как и все. А вот в 14 лет, когда пришла пора делать паспорт, у него попросили тот самый вкладыш. В итоге Лебедеву пришлось доказывать, что он Лебедев — с помощью понятых и отпечатков пальцев. И даже после этого, на момент написания статьи 2017 года, молодой человек все еще был без паспорта.