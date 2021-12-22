Ветку вытащили из глаза пациента врачи из Ступина. Он упал и не заметил, как 5 см дерева засели у него в лице

Операцию для 38-летнего мужчины провели хирурги Ступинской областной клинической больницы. Пациент жаловался на незаживающую рану в нижней части века. В ходе процедуры врачи достали из лица пациента ветку длинной около пяти сантиметров. Это не первая уникальная операция, которую провели подмосковные врачи.

Незамеченная ветка

Заведующий отоларингологическим отделением Ступинской областной клинической больницы Тимур Антонов в беседе с «360» рассказал, что ветка вошла в веко пациента около двух месяцев назад. В тот день будущий пациент упал на своем участке, но даже не заметил, что во время падения небольшая палочка пробила глазницу и проникла в пазуху носа.

«Ветка полностью погрузилась в тело, осталась только болячка, небольшая видимая точка. Он с ней ходил два месяца. Только рана не заживала и постоянно гноилась, когда мы отправили его на компьютерную томографию, то нашли там инородное тело», — поделился врач.

Для того, чтобы достать посторонний предмет мужчину отправили к хирургам. По словам Тимура Антонова, операция оказалась сложной. За два месяца нахождения в организме ветка успела прогнить, поэтому крошилась. Но врачи смогли ее полностью вытащить без необратимых последствий для пациента.

«Заключительный сеанс компьютерной томографии показал, что все части ветки из организма удалили. Ничего лишнего не осталось», — добавил врач.

Прооперированный мужчина до сих пор остается в больнице, где продолжает лечение под постоянным наблюдением врачей.

Съеденные магниты

В сентябре прошлого года врачи Московской областной больницы имени Розанова в Пушкинском городском округе спасли трехлетнего мальчика. Ребенка привезли с сильной болью в животе и высокой температурой. На рентгене в кишечнике маленького пациента нашли инородный предмет после чего срочно назначили операцию.

Заведующий детским хирургическим отделением больницы Алексей Громов вспоминал, что состояние мальчика ухудшалось прямо на глазах, поэтому медлить было нельзя. В ходе операции из кишечника ребенка достали 21 магнит, которые он проглотил.

Источник фото: телеканал «360»

По словам врачей, магниты добрались до кишечника и пережали стенки. В результате все содержимое уходило в брюшную полость. В животе развился перитонит и началось нагноение.

Чтобы спасти ребенка врачам пришлось удалить несколько участков кишечника. Но в результате маленький пациент быстро пошел на поправку.

Спасенное легкое

Большой осколок случайно разбитого стекла вытащили из легкого девушки хирурги больницы городского округа Истра. Операция продолжалась почти два часа.

Заведующий отделением хирургии в больнице Борис Поелуев рассказал, что сразу вытаскивать осколок было невозможно. Он мог повредить крупные сосуды, тогда пациентка могла погибнуть от обильной кровопотери. Поэтому врачи приняли решение о вскрытии грудной клетки.

«Пациентка родилась в рубашке: осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. Они, к счастью, не были задеты, но осколок повредил легкое — открылось сильное кровотечение», — рассказал врач.

Борис Полуев отметил, что тогда в плевральной полости скопилось большое количество крови, поэтому работать пришлось быстро. Осколок оперативно удалили, а пациентка после прошла курс реабилитации.

Ювелирная работа

Хирурги выбирают методы проведения операции, исходя из состояния пациента. Часто врачи используют малоинвазивные способы извлечения предметов или злокачественных новообразований. Так произошло 19-летней пациенткой Солнечногорской Центральной районной больницы. К врачам девушка попала с опухолью яичника, которая выросла до 10 сантиметров.

Чтобы сохранить пораженный орган операцию хирурги провели через небольшие проколы. Врачи оставили пациентке возможность в будущем иметь детей. Один из важных плюсов этой операции — восстановление после вмешательства занимает немного времени. Поэтому уже спустя несколько дней пациентку отправили домой.