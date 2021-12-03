На Урале хотят досрочно выпустить на свободу маньяка-насильника, по совместительству бывшего сотрудника ДПС. За четыре года он совершил 27 преступлений. В 2018 году суд уже соглашался заменить ему остаток срока на исправительные работы, но прокуратура оспорила это решение. Даже если сейчас обвинение снова сможет добиться своего, он выйдет через несколько лет. Защититься от рецидива серийника ни его жертвы, ни простые россияне не смогут — остается только оглядываться.

В Нижнем Тагиле суд согласился заменить экс-полицейскому Артуру Косицыну, годами насиловавшему москвичек, остаток срока на исправительные работы, передает сайт E1.ru. Прокуратура обжалует это решение, но последнее слово будет за областным судом.

27 изнасилований за четыре года

В тюрьму Артур Косицын попал в 2011 году, хотя свое первое преступление, по данным E1.ru, совершил еще в 16 лет — пытался изнасиловать женщину. Тогда он отделался годом условно и постановкой на учет в ПНД. Почему это не помешало ему впоследствии поступить на службу в правоохранительные органы, неизвестно.

Есть версия, что его отец имел связи, а потому упоминаний о судимости и учете в личном деле сотрудника сначала отдела по борьбе с организованной преступностью, а затем ДПС не оказалось. При этом судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Косицына смешанное расстройство личности и сексуальных предпочтений.

Артур Косицын жил и орудовал в Москве и Подмосковье. Он нападал на женщин в подъездах и лифтах и припугивал оружием — в жезл инспектора ДПС было вмонтировано скрытое шило. Жертв он выбирал преимущественно молодых и хрупких, чтобы они наверняка не смогли дать отпор. Некоторым из них он также угрожал убийством.

Следствие доказало, что с 2005 по 2009 год полицейский изнасиловал как минимум 27 женщин в разных районах Москвы, а также совершил девять покушений на изнасилование. Причем нескольких жертв он еще и заразил венерическим заболеванием, сообщает E1.ru.

УДО и смягчение наказания

По данным Lenta.ru, на протяжении всего следствия Косицын отрицал свою причастность к преступлениям и даже обвинял силовиков в том, что они якобы накачивали его таблетками, пытаясь выудить признание. В последнем слове он все же признал вину и раскаялся. В 2011 году суд приговорил Косицына к 14 годам заключения.

Из тюрьмы он, по данным издания, начал писать многочисленные жалобы и даже пытался подать в суд на администрацию колонии, прокурора и даже Минфин, но жалобы ему возвращали без рассмотрения. В 2017 году, отсидев почти половину срока, он изменил стратегию и подал на условно-досрочное освобождение. Суд ему отказал.

Косицын не оставил надежд выйти на свободу раньше срока и подал ходатайство о замене остатка срока менее суровым наказанием — исправительными работами. Прошение сначала удовлетворили. Но администрация колонии не поддержала осужденного, так что апелляционный суд отменил решение.

Второе аналогичное ходатайство Косицын подал в 2018-м. Тогда суд решил, что цель исправления достигнута, так как осужденный характеризовался только положительно: получал поощрения и выплачивал присужденные потерпевшим компенсации, а также добросовестно работал в колонии, говорится в сообщении kp.ru.

В прокуратуре уверены, что в колонии заключенный показывал нестабильное поведение, поэтому об изменении наказания речи идти не должно. После апелляции Косицын остался за решеткой.

Но сейчас суд удовлетворил очередное прошение экс-полицейского, решение суда первой инстанции снова оказалось в его пользу. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили «360», что уже подали апелляцию и будут добиваться отмены решения суда.

Обезопасить себя

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил «360», что объяснить решения суда в пользу заключенного затруднительно, не имея на руках всех документов.

Адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов добавил, что, скорее всего, суду предоставили положительные характеристики из колонии, заключение психолога и начальника тюрьмы о целесообразности замены наказания на более мягкое.

«В каждой документации имеется заключение психолога исправительного учреждения. Я полагаю, что там было написано, что такие обстоятельства были по экспертизе, но в настоящее время он не представляет никакой опасности. Но с расстройствами личности многие сталкиваются и живут — и не все совершают преступления», — объяснил он.

Однако Багатурия с этим не согласен. По его мнению, насильники не могут исправиться — и это самое страшное.

На основании 20-летнего опыта в области уголовного права я глубоко убежден, что лица, совершившие изнасилования, являются психически неполноценными. Поэтому, отсидят они или не отсидят, причина, побуждающая их насиловать, никуда не денется Вадим Багатурия.

При этом меньше всего освобождения насильника, по мнению Багатурии, опасаться стоит тем женщинам, которые уже пострадали от его действий. Подобные преступники, уверен адвокат, обычно заинтересованы в новых жертвах. Тем не менее именно уже пострадавшие могут просить защиты у стражей правопорядка.

«Если жертва живет неподалеку, она может настаивать на административном надзоре, написать упреждающее заявление участковому уполномоченному», — объяснил Багатурия.

Остальным, по мнению адвоката, к сожалению, остается только оглядываться по сторонам и самим обеспечивать себе минимальную безопасность.