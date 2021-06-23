В Самаре задержали членов секты «Лада-Русь» — их обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и поджоге. Адептам секты и раньше предъявляли подобные обвинения, а основательницу Светлану Ладу-Русь (Пеунову) даже объявили в международный розыск, но она успела скрыться. Рассказываем, чем известна спасительница Земли от рептилоидов с планеты Нибиру.

Целительница и мессия

Еще в 1996 году самарка Светлана Пеунова открыла в родном городе центр народной медицины «Путь к солнцу», в котором проповедовала «авторский метод неспецифической профилактики социально-стрессовых расстройств», или же «метод быстрого самовосстановления и самоконтроля». Суть уникального, по ее же собственным заявлениям, метода лечения заключалась в том, что пациент должен был осознать свою полную ответственность за то, что происходит как с ним, так и вокруг него, гласит официальный сайт Светланы Лады-Русь.

Позднее центр народной медицины был переименован сначала в «Академию развития», а затем в Центр Лады-Русь. Под своим псевдонимом Пеунова написала десятки книг и даже запатентовала два авторских способа по «восстановлению естественного гармонического функционального состояния организма человека» и по «обучению учителем-биоэнергооператором ученика коррекции состояния организма для его организации». Что конкретно из себя представляют сии методы, вне сект неизвестно, однако руководствовалась в своей деятельности Лада-Русь «этическими законами мира».

«Метод не „лечит“ сам по себе, он помогает человеку, семье, коллективу, обществу восстановить этику во всех взаимоотношениях, гармоничный энергоинформационный обмен, а уж оздоровление, успешность, благополучие, устойчивость к потрясениям, счастье возникают как следствия этого восстановления», — следует из информации на сайте.

Более того, Пеунова утверждала, что является посланницей Солнца, спасительницей Земли от катастроф и нападения рептилоидов с планеты Нибиру, которые пока спят в Жигулевских горах, но могут пробудиться в любой момент. Она также утверждала, что может останавливать «атомные облака с АЭС» и отводить от городов нашествия саранчи, а Земле на самом деле угрожает комета с хвостом из синильной кислоты, которая «сорвет» с Земли атмосферу, — и только Лада-Русь может ее остановить.

Чудеса в решете

На разных страницах официального сайта «Лады-Русь» много положительных отзывов: одни рассказывают, что основательница секты своим уникальным методом вылечила их от самых разных недугов — от заболеваний сердца, печени и щитовидки до разрешения проблем в семье, клаустрофобии и боязни толпы.

Пользовательница Венера С. писала, что благодаря двухмесячному курсу Лады-Русь она смогла преодолеть не только дисфункцию щитовидной железы, но и тахикардию и вегетососудистую дистонию. Софья Р., представившаяся «психологом по образованию», заявила, что опробовала уникальный метод на себе — в результате работы якобы ушли нейродермит, мочекаменная болезнь и проблемы в семье. Татьяна С. сумела преодолеть боязнь толпы, клаустрофобию, «начала разбираться в людях», а у Татьяны П. прошли остеохондроз, гайморит и «мокнущие пятна на щиколотках из-за дисбактериоза» — всего после месяца лекций.

Но были свидетельства и о других, менее радостных переменах в жизни попавших в секту людей. Например, в 2016 году жительница Пензы рассказала, что сначала приятельница дала ей почитать труды Лады-Русь, потом по фотографии в подсобке магазина ей предсказывали горести и несчастья в будущем, затем стали водить на платные консультации с «гуру», писал «Первый пензенский портал». А после «тренинга» женщине стало плохо.

«Я довольно долго пролежала дома, начала бояться, что вот-вот случится что-то непоправимое. Я отказалась ходить на встречи этой секты. Я даже сменила номер, чтобы с ними не контактировать. После их обработки мне пришлось лечиться в психиатрической больнице», — рассказала она.

Мать другой женщины, побывавшей в секте, рассказывала изданию «Столица С», что по возвращении домой дочь «избивала и проклинала родного сына как заклятого врага». Муж саратовки, попавшей в «Ладу-Русь», рассказывал, что супруга не просто отдалилась от семьи и с головой ушла в чтение книг Пеуновой и прослушивание ее лекций в записях, она сначала стала отказывать ему в близости, так как по заветам секты «близость нужна только для рождения детей», а затем бросила на произвол судьбы тяжелобольную мать.

Неудавшийся политик-экстремист

В 2003 году Пеунова решила податься в политику и баллотировалась как самовыдвиженка в Госдуму от Тольяттинского округа. Стать депутатом она так и не смогла, но продолжила на протяжении нескольких лет подавать заявки на участие в других выборах: на пост мэра Тольятти, в Самарскую губернскую думу и даже на пост президента России. Но все было безуспешно.

В 2008 году целительница создала свою политическую партию «Воля», за которую активно агитировали ее адепты. Светлана Лада-Русь активно подавала иски в различные силовые ведомства в отношении первых лиц государства.

Закончилась политическая карьера Светланы Пеуновой так же скандально: ее партию вынуждены были закрыть, так как силовики увидели в агитационных материалах призывы к свершению военного переворота, то есть уличили в экстремизме. На ряд сторонников Лады-Русь завели уголовные дела, а сама она смогла сбежать за границу. После этого мошенницу объявили в федеральный, а затем и международный розыск.

Секта без прикрас

Судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко объяснил «360», что популярность секты «Лада-Русь» во многом обусловлена универсальностью ее идеологии. Учение Пеуновой — сборная солянка из разных религиозных, оккультно-эзотерических учений и практик, альтернативных философских и политологических концепций, которая в теории может привлечь едва ли не любого человека.

«Пеунова целенаправленно добавляет в учение своей организации все новые и новые религиозные элементы, которые расширяют круг потенциальных адептов. Например, среди сторонников секты много неоязычников, которых привлекло в учении Светланы Пеуновой то, что она стремится восстановить дохристианскую языческую Русь, а сама себя провозгласила древнеязыческой богиней Ладой», — сказал он.

В то же время «Лада-Русь» привлекает и различных мистиков и уфологов, рассказывая о рептилоидах с планеты Нибиру, своих способностях уберечь Землю от различных катастроф. Не брезгует Пеунова и ложью о том, что она якобы способна излечить любое заболевание — даже рак в терминальной стадии. Поэтому, по мнению эксперта, нередко жертвами Пеуновой становятся люди, не верящие в доказательную медицину.

«Тем, кто увлекается современными эзотерическими практиками, крайне импонирует, что в секте Лады-Русь присутствует смесь разных оккультно-эзотерических школ, а сама Пеунова предстает как великий маг, обладающий тайными знаниями и мощной экстрасенсорной энергией», — добавил Иванишко.

К тому же Пеунова придерживается радикально оппозиционной политической позиции: Лада-Русь убеждает своих адептов в том, что власть захвачена оккупантами, и призывает к их свержению, за что партия и была объявлена экстремистской.

Теперь же жертвы идей «Лады-Русь» попадут под суд. Три жителя Самары, по версии следствия, насильно удерживали в неволе мужчину, применяли в его отношении физическое и психологическое насилие, пытались заставить его жену переписать на секту имущество, а ранее даже спалили дом родственников своего пленника.

Сама Светлана Пеунова в послужном списке имеет не менее серьезные обвинения: в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой психическое расстройство, в шантаже, угрозах. Обвиняли ее и в мошенничестве, создании секты и других преступлениях. Ее арестовали заочно. Местонахождение аферистки до сих пор не известно, но «Коммерсант» писал о том, что она может находиться в Прибалтике.