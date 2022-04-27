Защитница брошенных. Юная шахматистка погибла из-за любви к животным

В Сочи овчарка насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Она приехала на шахматный турнир и после соревнований решила покормить щенков около пансионата. Участок был почти не огорожен, а местный житель разводил на нем собак без специального оборудования. «360» поговорил с родителями погибшей и попросил кинолога прокомментировать поведение собаки.

Нападение на шахматистку

В Сочи собака загрызла насмерть 12-летнюю шахматистку. Она приехала на детское первенство страны в Лоо из Саратовской области. По информации пресс-службы Федерации шахмат России, турнир приостановили и не возобновят до выяснения обстоятельств.

По факту смерти ребенка ведется следствие. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное расследование гибели девочки. На первенство по шахматам она приехала вместе с мамой. Семья жила вместе в одном номере гостиницы.

По версии прокуратуры Лазаревского района Сочи, в свободное время девочка вышла погулять. На огороженной территории с закрытой на замок калиткой она увидела щенков. Девочка перелезла через забор, чтобы покормить животных, но на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

По словам президента Саратовской областной федерации шахмат Артура Муромцева, девочка была талантливой шахматисткой. Она побеждала в первенстве области по шахматам среди детей, написал «Московский комсомолец».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи установили, что девочка прошла на территорию участка в районе улицы Лучезарной, который по периметру огорожен забором только с трех сторон.

Позже выяснилось, что местный житель разводил на этой территории овчарок, но не оборудовал специальных вольеров для них. Животные перемещались по территории без присмотра.

Защитница брошенных животных

Отец девочки рассказал «360», что его дочь была долгожданным ребенком и всеобщей любимицей. Она занималась шахматами и выступала за Центральную спортивную школу Энгельса. Не так давно она одержала победу в областных соревнованиях первого этапа Детского кубка области в категории до 15 лет.

Девочка очень любила животных, помогала бездомным щенкам. Брошенных питомцев она отдавала людям.

«У нас даже вот щенки в поселке брошенные — все ей пристраивались. Это добрая душа. У нас дома есть собаки, и кошки, и крыса живет», — отметил отец ребенка.

Мама погибшей девочки рассказала «360», что вместе с дочерью жила в корпусе пансионата «Аквалоо». Он отделен от основного плохо огороженной территорией. Забор есть не со всех сторон, ворота участка закрыты неплотно, а предупреждающих табличек о собаках не было, заявила она.

«Она пришла с турнира, я всегда хожу с ними, но у меня еще две девочки были тут, я ждала, когда они вернутся. Она попросила: „Мама, я на 15 минут выйду на территорию“. Она буквально зашла за угол, прошла 40 метров по той территории, мы мерили — 40 метров, — и ее там съели», — рассказала она.

По ее словам, девочка очень любила животных. На участке, где она погибла, есть небольшой пруд с лягушками. Возможно, девочка пошла посмотреть на них. При этом на территории размером четыре гектара нет даже нормального освещения.

Агрессия животного

Причина агрессивного поведения овчарки заключается в защите потомства. Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц напомнил «360», что самки животных всегда охраняют свое потомство. И собака не могла понять, что хочет человек — погладить и покормить щенков или обидеть их.

«Собаки, которые воспитываются в семье, более социализированы и могут позволить членам семьи посмотреть и потискать их щенков. Но чем собака дальше от социальной структуры, тем негативнее она воспринимает людей», — отметил Карапетьянц.

Специалист отметил, что посторонним людям лучше не контактировать с незнакомой собакой, у которой есть щенки, потому что это может закончиться нападением животного. По словам Карапетьянца, в некоторых случаях самки отгоняют от потомства даже своих хозяев. Такое поведение свойственно как крупным, так и маленьким собакам.