Защитит россиян от произвола и сэкономит время. Чем полезен закон об электронном документообороте

В соответствии с принятыми Госдумой поправками в Трудовой кодекс, с 1 октября в электронном виде можно будет написать заявление на отпуск в случае, если сотрудник будет отдыхать в соответствии с графиком.

Закон коснется организаций, в которых введен электронный документооборот. То есть, если стороны согласны, работодатель и сотрудник могут заключать трудовой договор, подавать заявление об отпуске и увольнении в любом виде и на любых материальных носителях.

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Предыдущая редакция закона позволяла подписывать эти документы только лично или при направлении сообщений по почте в виду бумажного документа.

Один из инициаторов поправки, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что трудовые договоры и сейчас часто заключаются путем обмена документами в электронной форме. Но отсутствие норм о формате юридически значимых сообщений создавало опасную неопределенность, которая могла вылиться в разночтения при признании таких договоров заключенными.

Принятый закон также регламентирует порядок обмена документами, в соответствии с положениями трудового договора, в котором они могут быть прописаны. Поправки позволят разрешить вопросы правоприменения, в том числе, в судебной практике.

Общие положения и условия действия

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В поправках к Трудовому законодательству прописано, что с 1 октября в электронной форме можно будет подавать заявления, уведомления, обращения, разрешения, требования или иные юридически значимые сообщения сторон трудового договора. То есть, речь идет о почти любых документах, ранее требовавших личной подписи работника.

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Работодатель и сейчас может ознакомить с ними сотрудника в личном присутствии сторон под роспись, но появилась законная альтернатива. Он может отправить бумаги по почте или с использованием электронных или иных технических средств. Главное, чтобы содержание документа оставалось в неизменном виде на любом материальном носителе.

Правила обмена должны содержаться в трудовом договоре или коллективном соглашении. Закон оговаривает важное правило — они не должны ухудшать положение работника и, тем более, входить в противоречие с постановлениями настоящего Кодексом. Удаленный работник и сотрудник в офисе обладают равными правами.

Стоит отметить, что в соответствии с новыми поправками, сообщения считается доставленным, если оно было направлено. Даже в том случае, если получатель по независящим от него обстоятельствам не смог с ним ознакомиться.

Право на отказ в любой момент

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В соответствии с принятым законом, работник имеет право отказаться от заключения трудового договора с помощью электронных в любой момент после его заключения, даже если такое положение существовало в соглашении на момент его подписания.

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Очевидно, что не все работники могут или хотят пользоваться различными электронными устройствами для приема подобных сообщений.

Это неотъемлемое право сотрудника, и перемена мнения никак не сможет повлиять на остальные положений трудового договора. Они останутся в силе в любом случае. Нежелание работника получать документы в электронном виде не может стать причиной для его увольнения.

«Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, предусмотренный трудовым договором о дистанционной работе», — сказано в документе.

Защита слабого от сильного

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Необходимость принятых поправкой в Трудовой кодекс в пояснительной записке объясняется тем, что новые коммуникации все чаще внедряются во взаимоотношения между сотрудниками и работодателями.

Законодатели учли тот факт, что работодатель, являясь более сильной стороной трудового договора, может навязать сотруднику невыгодные условия соглашения, способные ущемить или умалить его права. Поэтому постарались подстраховаться и защитить удаленных работников.

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«ТК РФ вводит специальное правило, в соответствии с которым правила о юридически значимых сообщениях, содержащиеся в трудовом договоре (а равно и в локальном нормативном акте, коллективном договоре или соглашении), не должны ухудшать положение работника по сравнению с правилами, установленными Кодексом», — сказано в пояснительной записке.

Закон ясно оговаривает момент, когда юридически значимое сообщения таковым становится. Это момент доставки, когда адресат получил возможность с ним ознакомиться.

Поправки также установили правила, с помощью которых можно достоверно установить лицо, направившего сообщение. Для этого можно пользоваться любимы способами. Например, указанием в договоре адресов сторон, или электронной цифровой подписью. Это может быть простое сочетание логина и пароля или усиленная квалифицированная подпись.

Удаленный способ общения подразумевает возможность злоупотреблений. Поэтому закон предусматривает обязанность работника и работодателя вести себя добросовестно. В частности, при обмене отсканированными документами, содержащими образы подписей сторон.