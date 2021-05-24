Врачей предложили защитить от агрессии. Но на это согласны не все

Российские депутаты предложили ввести уголовную ответственность за нападения на врачей. В Минздраве идею не поддержали, глава «Лиги защиты врачей» тоже высказался против. А вот медики на местах считают, что подобный закон просто необходим. Особенно если учесть, что нападавшие на врачей часто остаются без наказания.

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект в защиту медиков. Народные избранники предложили ужесточить административную и уголовную ответственность за оскорбление или причинение вреда здоровью медицинским работникам, если они находятся при исполнении должностных обязанностей.

В пояснительной записке к законопроекту авторы предлагают приравнять медиков к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН, в отношении которых действует особый порядок защиты.

В документе также упоминается, что нападения на сотрудников скорой помощи, врачей поликлиник и стационаров достаточно часто происходят в каждом регионе России. Кроме того, депутаты привели данные собственного исследования: в Москве четыре из пяти сотрудников скорой помощи в течение года подвергались оскорблениям, угрозам и физическому насилию.

Согласны не все

Вопреки ожиданиям, далеко не все представители медицинского сообщества поддержали проект нового закона. В Минздраве помощник министра Алексей Кузнецов, хотя и признал, что любые проявления насилия в отношении медработников недопустимы, заявил, что действующее законодательство уже содержит необходимые составы и меры ответственности, сообщил «Коммерсант».

Отчасти с этим мнением согласен и президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин. По его мнению, нужно не ужесточать законодательство, а формировать уважение к медицинским профессиям. Он выразил мнение о том, что причинами многих нападений на медработников стало ухудшение ситуации в здравоохранении.

По словам Гальперина, пациент не может попасть к врачу, к нему не вовремя приезжает скорая и он выливает злость на тех, с кем сталкивается. Президент «Лиги защиты врачей» также добавил, что в России социальный статус врача один из самых низких в мире, как и экономическое положение.

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов в разговоре с «360» пояснил, что аналогичные нормы на сегодняшний момент есть в Уголовном кодексе. Но они общие, то есть относятся ко всем гражданам. Если же законопроект поддержат, то это будет специальная норма, чтобы применять ее положение в определенных случаях.

«Например, существуют статьи за клевету, оскорбления, они довольно редкие в плане применения. <...> А если будет выделена специальная норма, применимая именно к врачам, то тут и санкции могут быть совершенно другие», — пояснил юрист.

По его словам, благодаря изменениям в законодательстве можно будет действительно поддержать врачей и защитить их в правовом поле. Люди, которые приезжают, чтобы спасти чью-то жизнь, не должны страдать от безнаказанных нападений.

Врач скорой медицинской помощи ССиНМП имени А. С. Пучкова города Москвы Михаил Коневский рассказал «360», что это он поделился с депутатом Тумусовым идеей о законопроекте в защиту медиков.

«Закон такой обязательно нужен. Я начал говорить об этом еще лет семь-восемь назад. И пересекаясь с Федотом Семеновичем, говорил ему, что хорошо бы предложить эту идею, чтоб защищать медиков поликлиник, больниц, врачей скорой помощи от нападений. Ведь на меня тоже нападали», — сказал Михаил Коневский.

Врач отметил, что необязательно приравнивать к работникам полиции именно медиков. Защита нужна любому человеку, который находится на рабочем месте. Это может быть медик, спасатель, пожарный, продавец, почтальон — кто угодно. Ведь на них тоже нередко нападают.

Мера ответственности

По мнению Михаила Коневского, нападения на врачей часто происходят потому, что беззаконие рождает безнаказанность, а безнаказанность — беззаконие. Человек, нападающий на медика, знает на примере предыдущих случаев, что ему ничего не будет.

«Вот полицейскому оторвешь пуговицу — тебя посадят, ударишь его по пальцу — тебя посадят. А за медиков? Ничего! Помните, в прошлом году было нападение на медиков, потому что они пришли в ковидных костюмах на вызов, согласно регламенту? Врача-женщину вытолкали взашей, а парню разбили голову», — напомнил врач.

Он добавил, что у пострадавшего диагностировали сотрясение и отек мозга, перелом костей носа, челюсти, медик долгое время лежал в больнице. Но нападавшим дали лишь два года условно. Сомнительно, что такой же срок получил бы хулиган, если бы напал на полицейского.

Михаил Коневский отметил, что сегодня в крупных городах ситуация в здравоохранении стала налаживаться. Но в регионах по-прежнему задерживаются зарплаты и ковидные выплаты. И медики везде совершенно не защищены от каких-либо нападений, оскорблений, избиений и даже смертей.

Корни — в детстве

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал «360», что нападения на врачей, хамское поведение — это изъяны воспитания, которые накопились за 30 лет и которые общество сейчас начинает расхлебывать. Всему виной стала абсолютная вседозволенность.

«Люди совершенно не сдерживаются: просто так ворваться во врачебный кабинет или просто так на приеме начать бить врача стало нормой, судя по многочисленным видео, которые кочуют по соцсетям и СМИ. Это происходит от безнаказанности. Нет совершенно никакого понятия о какой-то ответственности, правилах поведения», — отметил Алексей Водовозов.

Врач пояснил, что такое поведение начинается еще в школе: достаточно посмотреть видео о том, что творят дети на уроках. А потом эти школьники вырастают во взрослых с точно таким же пониманием границ. И так как никаких моральных тормозов не существует, эти люди ведут себя так, как привыкли.

«Поэтому, может быть, их будет сдерживать хотя бы уголовная статья. Если будет ясно, что нельзя вот так сходу безнаказанно оскорблять или бить врача, к которому пришли за помощью и которого еще ждут другие пациенты», — сказал Алексей Водовозов.