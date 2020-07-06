Защита от коронавируса своими руками? Топ самых странных устройств со всего мира

Индонезийское Министерство сельского хозяйства на полном серьезе выпустило ожерелье из эвкалипта, которое якобы может защитить от коронавируса. Недавно свою версию такого колье выпустили при участии NASA. Предметов, которые должны волшебным образом спасать от вируса, довольно много, вот только они не очень полезные.

Колье от коронавируса

Индонезийское Министерство сельского хозяйства уверяет, что если надеть ожерелье на 15 минут, то оно убьет 42% вируса, а если удвоить время ношения, то 80% заразы уйдет. Об этом заявил глава ведомства Сиярул Ясин Лимпо, передает газета Jakarta Post.

Ожерелье не только лечит от коронавируса, но и предотвращает заражение на массовых мероприятиях, добавил Лимпо. По его словам, изобретение уже опробовали на добровольцах с подтвержденным COVID-19. После того, как стали носить ожерелье, зараженные почувствовали себя лучше, заявил министр.

Научное сообщество отнеслось к изобретению скептически. Заместитель директора индонезийского национального института микробиологии Херавати Судойо считает, что лекарство от коронавируса пока не изобретено, поэтому стоит отказаться от презентации подобных товаров обществу.

Преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди уверена, что заявления о неких исцеляющих средствах могут внушать людям ложное чувство безопасности. То есть они поверят в эффективность украшения, но как оно на самом деле подействует, непонятно.

Удачный эксперимент NASA

У NASA в конце июня вышла собственная разработка под названием Pulse. Это тоже ожерелье, которое помогает не заразиться коронавирусом. Работает он просто: как только человек хочет прикоснуться к лицу, украшение вибрирует. Движения фиксирует инфракрасный датчик.

В агентстве уточнили, что этот предмет нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты. Причем разработку ученые сделали свободной от авторских прав и патентов, то есть ее можно сделать самостоятельно. Для этого нужно иметь 3D-принтер и почитать инструкцию.

Этот аппарат, наверное, самое действенное средство: хотя он и не лечит от коронавируса, зато исключает непреодолимое желание прикоснуться к лицу.

Дверная ручка

Еще в марте у дизайнеров Иво Тедбери и Фредди Хонг из Школы архитектуры Бартлетта (США) появилась идея дверной ручки, которую можно открывать без помощи, собственно, рук. Идея была в том, чтобы человек не брался за нее, когда открывает дверь.

Молодые люди разработали изогнутое пластиковое устройство, которое прикрепляется к ручкам с помощью пары хомутов. Смысл «изобретения» в том, что вместо того, чтобы своими руками открывать дверь, на которой могут быть микробы, пользователи будут делать это через адаптер.

Приспособление можно напечатать на 3D-принтере менее чем за три часа. Инструкция к нему прилагается на сайте, а загрузить проект можно бесплатно.

Противовирусный шлем

В конце апреля профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев показал журналистам средство индивидуальной защиты от вирусов. Его разработала группа ученых под его руководством, и выглядит СИЗ как полноценный шлем.

Воробьев уверен, что устройство начали создавать еще в прошлом году, и изначально оно не было связано с коронавирусом. Его суть была в том, чтобы защитить пользователя от любой инфекции. Этот шлем весит 1,5 килограмма. В нем установлен фильтр для очистки воздуха, вентилятор, туда же можно добавить модули для ингаляции, увлажнение воздуха и ультрафиолетовое облучение. Творение назвали «Венец-34».

Плагиат от NASA

Кажется, NASA со своим ожерельем украло идею у астрофизика из Технологического университета Суинберн Даниэля Реардона. Он еще в марте начал делать магнитное колье, которое сигнализировало бы, когда человек подносит руки слишком близко к лицу. Вот только его эксперимент пошел не по плану — у него в носу и горле застряли магниты, которые изначально задумывались как средства лечения, а не калечения.

Коронаубийца

Одним из самых крупных борцов с коронавирусом стал робот без имени. Его разработали в Бахрейне, чтобы он уничтожал коронавирус и другие микроорганизмы в помещении. По сути, это довольно крупная мобильная ультрафиолетовая лампа, которая катается по комнате и облучает все поверхности, до которых может достать. По словам разработчиков, механизм может за 30 минут убить до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается.

Робот также может говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц.

Посмотрите на видео, как выглядит этот робот.

Золотая маска

На днях паникер из Индии купил себе золотую маску, чтобы спастись от коронавируса. Теперь на своем лице он носит 2,5 килограмма настоящего золота, в котором проделаны отверстия для дыхания. Для Шанкара Кураде предмет стоил почти четыре тысячи долларов (287,8 тысячи рублей).

Несмотря на огромный ценник, этот СИЗ никак не помешает заразиться. Ведь в нем крупные дыры, через которые микробы могут спокойно проникать в дыхательные пути.