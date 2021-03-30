Минздрав не исключил начала третьей волны пандемии коронавируса в России. Будет ли новый виток таким же сильным, как предыдущие, зависит от количества привитых людей. Ведь чтобы противостоять коронавирусу и выжить, россиянам необходим коллективный иммунитет.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова предположила, что скоро может начаться третья волна пандемии. По ее словам, об этом свидетельствуют данные о новых случаях заражения в России.

Замминистра заверила, что сейчас проводятся необходимые меры для того, чтобы добиться в стране популяционного иммунитета, который еще называют коллективным или иммунитетом населения. Он может быть достигнут в ближайшие месяц-полтора. Лишь после этого можно будет говорить, что коронавирусная инфекция отступила.

Благоприятный прогноз во многом зависит от количества привитых россиян, отметила Татьяна Семенова.

Коллективный иммунитет

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург уверенно держат лидерство в вакцинации. В столице вакцинирован уже миллион человек, 487 тысяч — в Московской области и 359 845 человек — в городе на Неве. В тройке аутсайдеров первое место занимает Дагестан, где привились лишь 0,83% населения, Кабардино-Балкария — 1,55% и Чечня — 1,95%.

Заболеваемость и восприимчивость населения находятся в прямой зависимости от популяционного иммунитета, объяснил «360» руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов.

«Как популяционный иммунитет может влиять на заболеваемость и распространение коронавирусной инфекции? Первое: искусственное создание иммунитета, то есть вакцинация. Это самый прогрессивный метод на планете. И чем выше будет уровень охвата вакцинации, тем пропорционально сильнее он будет влиять на снижение уровня заболеваемости», — сказал профессор.

Михаил Костинов отметил, что в России болели многие, в том числе и в тяжелой форме. Теперь они также играют не последнюю роль в торможении инфекции, в том числе и среди людей своего возраста, старшего поколения, детей.

«Если в городе, где заболело около 40% населения, 10% вакцинируются, то мы получим около 50% населения, которые не чувствительны к этой инфекции. А не чувствительны, значит, сами не болеют и не смогут заразить других. Таким образом заболеваемость уменьшается», — пояснил эксперт.

Вакцина — шанс на выживание

Чем шире охват вакцинации, тем инфекция все меньше и меньше будет распространяться, меньше будет осложнений и летальных исходов, подчеркнул профессор. От этого выиграют все — от одного человека и семьи до будущего нации. Ведь любая инфекция сказывается и на самом человеке и на популяции в целом.

«Сегодня большинство людей преодолело страх перед вакцинацией. Все увидели разрушительное действие коронавирусной инфекции и оценили спасительные возможности прививок. Вакцина дает шанс на выживание. Хочешь выжить? Будешь делать прививку! Не хочешь? Твою судьбу будет определять вирус!» — обрисовал ситуацию Михаил Костинов.

Он выразил уверенность, что любое государство должно делать максимум для того, чтобы защищать свое население. Пока нельзя говорить, что опасность коронавируса миновала. Расслабляться не надо. А дальше — увидим.

Мировой опыт

«Твердых признаков, что начинается третья волна, я пока не вижу. Есть очень маленький общий подъем, незначительный, в приделах статистических колебаний. Но исключить, что произойдет третья волна, нельзя», — отметил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, кроме обычных противоэпидемиологических мероприятий и подготовки коек, главное, что у нас есть, — вакцина. Нужно вакцинировать непрерывно, в максимально возможном темпе, чтобы добиться широкого охвата населения. Мы уже видим первые примеры того, как вакцина влияет на заболеваемость.

«На Гибралтаре живет около 65 тысяч человек. У них в декабре началась сильная вспышка коронавирусной инфекции. В январе–феврале вакцинировали примерно 80% населения. И вот до 1 января у них болело где-то тысяча человек, семеро умерли. В январе умерло 70 человек. В феврале на фоне продолжающейся вакцинации умерло 23 человека. В марте — один», — рассказал Анатолий Альтштейн

Такие результаты хорошо показывают необходимость прививок, отметил ученый. Бояться нечего, ведь в мире уже вакцинированы сотни миллионов людей. Тем более что в России есть вакцина, ее нужно производить в необходимом количестве и применять.

Пока количество привитых не так велико, чтобы повлиять на общую заболеваемость. Хотя вакцинация и защищает каждого человека индивидуально. Для положительного влияния на коллективный иммунитет нужно, чтобы хотя бы 40-50% людей привились.