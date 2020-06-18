Смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала не только движение против расового неравенства, но и призывы американской общественности радикально изменить систему правосудия. По всей стране прокатилась волна увольнений полицейских, которые не хотят или не могут нести службу в условиях травли со стороны митингующих и прессы.

Власти многих штатов оперативно отреагировали на изменившиеся реалии и уже подписали приказы об изменении работы полицейских департаментов. Контроль за работой стражей правопорядка ужесточили, но кризиса полицейской системы, видимо, не избежать.

Как стало известно CNN, многие офицеры полиции в разных концах страны решили оставить службу. В Миннеаполисе, где и начались протесты, уже уволились семеро полицейских и заявления об уходе еще пяти офицеров находятся на рассмотрении начальства.

В Атланте, где 12 июня был застрелен еще один чернокожий американец, в июне ушли с работы восемь человек. С начала протестов из департамента уволились 19 офицеров полиции.

В отставку подали десять спецназовцев из Галландейл-Бич (Флорида). Они заявили, что обеспокоены собственной безопасностью и своих близких. Они направили письмо начальнику полиции Соне Хинонес, в котором сообщили, что не могут продолжать службу, так как минимально экипированы, недостаточно обучены, а их маневры ограничены указаниями руководства, что ставит их в опасное и уязвимое положение.

Спецназовцы также высказали недовольство поведением Хинонес, которая встала перед митингующими на колени. Чиновница заявила, что удивлена претензиями, так как она преклонила колени, чтобы показать солидарность с обществом, а не для того, чтобы разделить негативное отношение к полиции.

После того, как в Баффало (Нью-Йорк) от службы за нападение на пожилого американца от службы были отстранены двое полицейских, заявления об увольнении подали сразу 57 их коллег.

Полицейские чины США на фоне незатихающих протестов, давления общества и СМИ частенько преклоняют колени перед толпами бесчинствующих мародеров. Против пока высказался только шеф полиции Нью-Йорка Майк О’Миара. Он вышел к СМИ и заявил: «Перестаньте относиться к нам, как к животным и головорезам, и начните относиться к нам с некоторым уважением… Наши законодатели бросили нас, а пресса нас осуждает. Это отвратительно».

Уволившиеся на фоне неоднозначного отношения к полиции офицеры могут стать первыми ласточками. По данным CBS News, Конгресс США вскоре рассмотрит законопроект, который может вызвать массовые отставки по всей стране.

Документ предусматривает повышение прозрачности деятельности полицейских и привлечение их к ответственности за любые проступки. В новом законе также прописано упрощение возможности получения компенсации за убытки при обжаловании действий офицеров в случаях, если задержанные считают их действия неправомерными.

Для этого будут изменены стандарты, по которым оценивается применение силы. В случае принятия нового проекта, разумным оно будет признаваться только в том случае, если оно было «жизненно необходимым». Полицейских обяжут пройти курс обучения по «устранению культурных и расовых предубеждений». Все случаи применения силы будут вноситься в Национальный реестр неправомерных действий.

Возможно, законодатели пойдут еще дальше. В Миннеаполисе протестующие потребовали расформирования департамента полиции как органа власти и их уже поддержали члены городского совета. Власти города пока не знают, кому доверят охрану граждан, но уверены, что не могут позволить осуществлять эту миссию людям, которых общество не может призвать к ответственности.