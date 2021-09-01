Японские ученые создали «зарядную комнату», в которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Этот проект должен продемонстрировать новый метод передачи энергии по воздуху. С его помощью целые здания могут стать зонами беспроводной зарядки устройств. Но разработка вызвала и массу вопросов. Например, насколько будет безопасно находиться в таком помещении человеку, и какова финансовая затратность такой комнаты не только для производителя, но и для будущего пользователя.

Зарядка по воздуху

Метод передачи энергии по воздуху разработала команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов. Для наглядного показа своего проекта они создали «зарядную комнату» размером 3×3х2 метра. В этом помещении можно без проводов использовать разряженные устройства, начиная от телефонов и заканчивая лампочками, говорится в журнале Nature.

Источник фото: Pixabay

С помощью магнитных полей опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности. Передают энергию сосредоточенные конденсаторы в полостях стен. Они создают два трехмерных магнитных поля, покрывающих абсолютно всю комнату.

Поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях благодаря создаваемому резонансу. Коэффициент полезного действия (КПД) комнаты превышает 37%. Чтобы использовать энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.

Источник фото: Pixabay

«Зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей, показали испытания на анатомических манекенах. Это значит, что разработка не создает помех для работы электроники, а также не нагревает биологические ткани.

Созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам, считают ученые.

Цена и необходимость

В этих комнатах сформируется направленное воздействие волн, то есть так называемый биоформинг, рассказал «360» эксперт по гаджетам Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. И благодаря биоформингу идет не равномерное прогревание всего что есть в комнате лучами, а направленное. Но какие конкретно уровни безопасны и небезопасны для человека должны устанавливать врачи и ученые, отметил собеседник «360».

Совершенно определенно на генерацию такой беспроводной зарядки уходит гораздо больше энергии, КПД у них гораздо ниже, чем у классических зарядок Илья Корнейчук Эксперт по гаджетам Pro Hi-Tech

Он отметил, что даже у беспроводной зарядки, которая просто прикладывается к телефону в упор, КПД ниже, чем у подключения проводом, а тут еще ниже будет.

Насколько реально широкое распространение такой технологии в будущем — вопрос целесообразности, считает Корнейчук. Например, для зарядки смартфонов — сложно сказать. А вот использование подобной технологии для того, чтобы заряжать устройства такие, как умные счетчики, для интернет-вещей это вполне себе перспективная технология.

По его мнению, обходится такая система будет дорого.

«Это в любом случае будет довольно дорого. Вопрос в том, нужно ли оно?», — заметил Корнейчук. Он добавил, что уже есть устройства биоформинга для беспроводной зарядки, их представляли сразу несколько компаний. Эксперт по гаджетам объяснил, что работают они путем размещения специальных «коробочек» в доме, и на некотором расстоянии от них, они могут подзаряжать устройства.