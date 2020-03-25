Заразные деньги. Подстерегает ли россиян опасность в банкоматах

В рамках борьбы с коронавирусом ЦБ рекомендовал российским банкам временно ограничить выдачу наличных и регулярно проводить дезинфекцию банкоматов. Выясняем, нужны ли такие меры.

Противовирусные меры могут коснуться даже банков. Дело в том, что ЦБ вспомнил об исследованиях ВОЗ, в которых говорится, что коронавирус может жить на бумажном носителе 3-4 дня. А так как в банкомате деньги передаются напрямую от одного клиента к другому, то вместе с купюрой клиент может подхватить вирус.

Поэтому ЦБ предложил банкам в течение этого «опасного» срока выдерживать бумажные деньги в кредитной организации, а уж потом загружать их в терминалы. Однако неясно, как это будет работать в случае, если один клиент положит деньги в банкомат, а другой после этого их снимет. Возможно, будут ограничены функции отдельного банкомата: например, на одном можно будет только снимать наличные, а на другом — только класть.

Пока что эксперты относятся к таким мерам скептически, считают, что это не пойдет на пользу ни экономике, ни здравоохранению. В частности, Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, считает, что это только вызовет раздражение людей из-за лишних неудобств.

Я считаю, это излишне. Деньги все равно ходят: нельзя закрыть все рынки, остановить все такси. А через банкомат возможно только незначительное распространение. Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

По словам Аграновского, гораздо реальнее заразиться путем касания открытых поверхностей — например, поручней в общественном транспорте. И тут то же самое: невозможно продезинфицировать все.

В свою очередь, экономист Антон Шабанов, банкоматов, которые работают в режиме рециркуляции (то есть могут и принимать, и выдавать наличные), по всей России не более 20%. Следовательно, остальные выдают «чистые» деньги.

Такая мера только создаст дополнительную нагрузку службам инкассации, которые привозят и увозят деньги. Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

Кроме того, нельзя забывать и о панике среди населения, которая не всегда логична и рациональна. Можно сколько угодно убеждать людей, что вероятность заразиться через деньги крайне мала. Все равно такая информация может привести к массовому отказу от наличных, например. Или наоборот, могут начать срочно опустошать банкоматы, как полки в магазинах (несмотря на отсутствие дефицита). И не очень понятно, будет ли к этому готова российская экономика.

Как обезопасить себя?

Тем не менее, вероятность ненароком схватить «зараженные» деньги действительно есть. Но необязательно сразу отказываться от наличных денег — тем более, что далеко не везде в России можно расплачиваться безналом.

Почти все врачи говорят о том, что самое действенный способ обезопасить себя — просто чаще мыть руки. И по возможности, не хвататься за лицо сразу после использования банкоматов.