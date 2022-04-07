Заразительный юань. Торговля Китая с Россией в национальной валюте станет примером другим странам

В Китае начали закупать российские уголь и нефть за юани. За первый вид топлива некоторые компании расплатились в национальной валюте еще в марте, приобретенная за нее нефть поступит в страну в мае. Принятые в КНР решения могут стать примером и для других государств, с которыми у РФ хорошие отношения. На разнице курсов Россия потеряет вряд ли.

Поставки угля ждут уже в апреле, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co. Местные покупатели также получили от продавцов российской нефти предложение о расчете за нее в юанях. Согласившиеся на озвученные условия получат сырье накануне лета.

Никаких потерь

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «360» отметил, что при такой схеме расплаты на курсе валют Россия не потеряет.

«Если мы поставляем в Китай нефть и уголь, и они с нами расплачиваются в юанях, то, значит, юани накапливаются на наших счетах, и мы за них же сможем покупать необходимые товары», — сказал он.

Если идет взаимная и достаточно интенсивная торговля, и [есть] соглашение о том, что одна сторона расплачивается в юанях, то и другая имеет на это право. Тогда, естественно, никаких потерь не существует Михаил Беляев финансовый аналитик.

С ним согласился и экономист Александр Разуваев, заметив, что при подобных сделках РФ точно получит озвученные по ним суммы. Проблемы могли бы возникнуть при расчете в долларах.

Тот же Bloomberg, обратил внимание специалист, спрогнозировал увеличение в 2022 году нефтегазового экспорта РФ в деньгах, несмотря на все ограничения, на 30%.

Не исключено, что Китай добился от России предоставления каких-то скидок, но в этой ситуации нет ничего необычного. Такую практику Разуваев назвал вполне нормальным явлением и привел в пример Саудовскую Аравию, которая одно время постоянно предлагала постоянным клиентам более выгодные условия.

«Это нормальная практика. <…> Учитывая, что все цены более чем комфортные, можно и скидку дать», — сказал экономист.

На доллар и евро надежды нет

Пример Китая может стать показательным для других стран. Беляев напомнил, что требований во внешней торговле по заключению сделок обязательно в долларах или евро нет. Этими валютами пользовались с учетом широкого товарооборота с определенными государствами.

«То, что получала одна сторона, можно было тут же использовать на закупки у другой стороны. Только это и определяет такую применимость валюты в двусторонних отношениях», — пояснил финансовый аналитик.

Раньше, конечно, было удобно применять доллары и евро, потому что вы получали валюту, которой можно расплачиваться всегда и всюду. Но теперь она потеряла в известной мере свою привлекательность и доказала, что не является безусловно надежной. Не в экономическом, а в политическом смысле, что еще хуже Михаил Беляев.

Уход на расчеты в национальной валюте Беляев назвал нормальным развитием событий: перспектива оказаться ни с чем из-за попавших под санкции счетов никому не нравится.

«Это и подвигло страны на расчеты в национальной валюте, что, кстати, назрело давным-давно. Только случая не было. И от отдельных прецедентов это становится универсальным правилом», — заявил аналитик.

Он допустил, что на аналогичную систему расчетов с Россией перейдут Турция, торговый оборот которой с нашей страной колоссальный, и Вьетнам. Особняком в этой истории стоит Индия, с которой у РФ «свои отношения».

«Мы со всем миром торговали в долларах и евро, а с Индией были специальные соглашения, <…> расчеты в рупиях», — сказал Беляев, подчеркнув, что в любых государствах с политическими рисками при расчетах можно использовать национальную валюту.

Александр Разуваев тоже предположил, что РФ «очень быстро перейдет к торговле национальной валютой с Китаем и Турцией — двумя знаковыми странами».