Зараженное российское судно привело к закрытию порта в Пусане. 16 моряков в изоляции

У 16 моряков с российского судна, пришвартованного в Пусане, обнаружили коронавирус. Зараженных госпитализировали, а порт Камчхон закрыли. Известно, что с членами экипажа контактировали около 160 человек. Их всех отправили в самоизоляцию.

По данным органов здравоохранения и профсоюза работников порта, COVID-19 нашли у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора. Судно прибыло из Владивостока в Пусан, в порт Камчхон, в пятницу. Члены экипажа сдали анализы после того, как стало известно, что у бывшего капитана судна, который сошел на берег в России около недели назад, нашли коронавирус.

По данным профсоюза работников порта, около 160 человек контактировали с членами экипажа. Они помогали с разгрузкой и ремонтом судна. По меньшей мере 34 работника имели тесный контакт с зараженными моряками. Утверждается, что большинство из них не приняли надлежащих профилактических мер, таких как ношение масок. Сейчас они находятся в изоляции. Порт, в который прибыли моряки, закрыт. Об этом сообщает Korea Times.

Генеральное консульство России в Пусане также подтвердило информацию о зараженных. В заявлении указано, что у остальных пяти членов экипажа результат текста оказался отрицательным, но у них взяты повторные анализы. Заболевшие граждане госпитализированы, болезнь у них протекает бессимптомно. Помимо этого, запланирована дезинфекция рефрижератора.

Усиление контроля

Замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук заявил, что будет усилен санитарно-карантинный контроль на российских судах. Он также сообщил, что власти России были обязаны уведомить Южную Корею о том, что у бывшего капитана судна был обнаружен COVID-19. Это предписано в международных инструкциях в сфере здравоохранения. Как пишут РИА «Новости», эту информацию Южная Корея получила лишь от судового агента.

Помимо этого, на борту находились три человека с высокой температурой, но в электронной декларации российское судно это не указало. Об этом стало известно только после личной проверки в карантинном пункте.

«В связи с этим карантинно-санитарный пункт города Пусана и другие ведомства проведут дополнительную проверку и примут необходимые меры в соответствии с законом о карантине», — передают слова Квон Чжун Ука РИА «Новости».

Заражение идет извне

Эта ситуация крайне напрягла власти Южной Кореи, потому что последнее время количество локальных случаев заражения коронавирусом идет на спад. В то время как случаи заражения извне увеличиваются.

В понедельник Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 46 новых заражениях. Общее число достигло 12 484 человек. Согласно Korea Times, из этих 46 случаев 30 обнаружили у приезжих. Это также первый раз за почти 40 дней, когда число импортированных случаев превысило число местных инфекций.

В начале этого месяца количество импортированных случаев снизилось до однозначных цифр. Это было связано с тем, что страна усилила карантинные меры в отношении всех международных прибывающих лиц в апреле. Но с середины июня количество случаев снова стало подходить к двухзначным цифрам.