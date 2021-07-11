Заразен или нет? Может ли привитый от коронавируса быть его переносчиком

На фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса появляется все больше обсуждений на тему возможной заразности после прививки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированные уже не распространяют вирус. По словам специалистов, укол не может привести к болезни, но инфекцию можно подхватить от другого человека.

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в случае с привитыми инфекция не распространяется в популяцию. Для создания вакцин использовали убитый вирус, который не способен заразить человека. Такой препарат активизирует иммунитет, не вызывая болезни. Другое дело, что в перерыве между введением первой и второй дозы препарата или сразу после полной вакцинации человек может подхватить коронавирус от заразившегося.

«Привитый не заражает окружающих. Этого не было, нет и не будет, потому что живой вирус в вакцинах не присутствует. Если человек контактировал с инфицированным пациентом, то в таком случае да, он может заболеть», — пояснила «АиФ» замглавы Минздрава Алтайского края Наталья Белоцкая.

Источник фото: РИА «Новости»

По данным депздрава, после любой вакцины от коронавируса можно заразиться. При этом в больницу попадают единицы, так как в основном происходит бессимптомное течение болезни. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что даже при отсутствии каких-либо симптомов человек становится заразным.

«Появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни», — говорила она РИА «Новости».

Что говорят цифры

Антитела вырабатываются в организме не сразу после укола. Для образования полного иммунитета требуется 42 дня. Все это время человек не защищен от коронавируса, поэтому в этот период нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Как отмечали исследовательские группы при правительстве Великобритании, уже после первой дозы люди расслабляются. В итоге это приводит к инфицированию, которое может произойти даже в день вакцинации. Согласно докладу ученых, с декабря по апрель в больницу с коронавирусом попали 3842 вакцинированных. Из всех пациентов 74% заболели спустя две недели после первого укола.

Но нужно учитывать и то, что есть люди, у которых антитела вообще не вырабатываются даже после введения препарата. Глава Роспотребнадзора отмечала, что таких россиян насчитывается 10%.

Специалисты предупреждали о возможности заболеть после прививки еще в 2020 году. Во время клинических испытаний «Спутника V» среди 15 тысяч вакцинированных второй дозой выявили 13 заразившихся. Такое количество заболевших составило всего 0,08%. При этом не было ни одного тяжелого случая.

Источник фото: РИА «Новости»

При массовой вакцинации из 3,8 миллиона прошедших полную вакцинацию оказалось лишь 0,027% инфицированных. Такие данные приводил Центр имени Гамалеи. Причем случаи заболевания привитых фиксируют далеко не только в России.

Американский Центр контроля заболеваний в конце мая выпустил отчет. В документе сообщалось, что на конец апреля в США обеими компонентами вакцин привили 101 миллион человек. Среди всех вакцинированных заразились коронавирусом 10 262 человека. Примерно у трети инфицированных не было никаких проявлений болезни. В больницы попали 995 жителей страны.

Исходя из всего вышеперечисленного получается, что сами привитые не заразны. Вакцина не приводит к заражению, но до образования антител человек находится в зоне риска. В этот период легко подхватить вирус, который потом может передаться кому-то другому.