США эвакуируют людей из Афганистана, но спасательные миссии оказались с подвохом. Частные компании готовы вывезти людей из страны за 6500 долларов. Некоторые начинают требовать деньги с беженцев непосредственно в аэропорту, а многие самолеты улетают забитыми на одну треть. По словам экспертов, происходящее вновь подчеркивает коррумпированность и вседозволенность американской армии.

Бывший морской котик, американский оборонный подрядчик Эрик Принс рассказал The Wall Street Journal, что предлагал людям места в зафрахтованном самолете из Кабула по цене 6500 долларов на человека. Он отметил, что взымает с людей плату за безопасную доставку в аэропорт и на рейс.

Проблемы с эвакуацией

На прошлой неделе Sayara International — вашингтонская компания, которая долгое время работала в Афганистане, — планировала перевезти 1000 афганских беженцев в Уганду. Один из соучредителей компании Джордж Аби-Хабиб сказал, что компания арендовала для этой операции три самолета. Однако все пошло не по плану.

Морские пехотинцы у ворот аэропорта не разрешили афганцам сесть в самолет. Аби-Хабиб рассказал, что в какой-то момент Sayara International начала требовать денег с некоторых пассажиров за места, чтобы они могли компенсировать расходы перед вылетом. По его словам, одной угандийской женщине пришлось пролезть через канализационную трубу, чтобы попасть в аэропорт. В итоге самолет, который вмещал в себя 345 человек, вылетел с 50 пассажирами на борту. Они больше не могли ждать людей.

Нечто подобное произошло с чартерным рейсом на Украину в воскресенье. Активисты привели 40 афганских женщин к воротам аэропорта, неся с собой воздушные шары с надписью «Украина», чтобы их можно было легко опознать. Однако американские войска не позволили им пройти. Женщин два дня пытались доставить на борт самолета, но в итоге он улетел без них. Самолет вмещал в себя 240 человек, но улетел с 70 свободными местами.

Одной из главных проблем остается доставка людей в аэропорт. Силы США и НАТО направляют специальные спасательные группы в районы города, контролируемые талибами*, чтобы доставить своих граждан туда. И все же сотни зафрахтованных самолетов вылетают из Кабула с пустыми местами.

Представитель военного ведомства США сказал, что ситуация у ворот аэропорта является сложной и американские военные делают все возможное, чтобы позволить людям уехать. Пока США удалось эвакуировать более 82 тысяч человек с момента захвата власти талибами* в Кабуле 14 августа. В последние дни основное внимание уделяется эвакуации оставшихся жителей Запада, а не афганцев.

«Судя по имеющимся данным, мы никак не сможем вывести всех к 31 августа», — сказал Алекс Плитч, ветеран армии США, работающий над спасательными операциями в Афганистане.

Коррупция американских военных

Как же так получается, что пока группы волонтеров не могут пробиться к самолетам, подрядчики, как Принс, делают деньги на войне? Этим вопросом задались и в США. Журналисты обратились за комментариями к пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

«Я не думаю, что какой-либо человек, у которого есть сердце и душа, поддержит действия по извлечению выгоды из агонии и боли людей, когда они пытаются покинуть страну и опасаются за свою жизнь», — процитировал сайт «Вести.ru» ответ пресс-секретаря Белого дома.

Однако происходящее лишь в очередной раз доказывает, насколько были коррумпированы американские войска, раз они оказались не готовы даже к эвакуации собственных граждан, что уж там говорить о спасении афганцев.

«Триллионы долларов поступали в карманы чиновников американского военно-промышленного комплекса и в частные подрядные фирмы, которые наживались на этой бесконечной войне. Они якобы должны были тренировать афганскую полицию и военных. Однако деньги просто утекали не в те карманы. Иначе как коррупцией огромного масштаба это не назвать», — заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в интервью RT.

Он напомнил, что организация еще 11 лет назад публиковала файлы, раскрывающие коррупцию США в Афганистане. Тогда на это никто не обратил внимания. С этим согласен и эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. По его словам, привести аналогичный пример тому, что происходит в Афганистане, сейчас не получится. Но текущая эвакуация является примером крайнего хаоса и непрофессионализма армии НАТО и США.

«Даже трагическая эвакуация 1940 года из Франции проходила более организованно и с меньшими потерями, хотя там ситуация была абсолютно незапланированной. Здесь же даты эвакуации были известны как минимум с зимы. За это время можно было составить планы, списки, начать приоритетную эвакуацию задолго до того, как начался кризис. Между тем эвакуация началась в августе, когда Кабул пал», — подчеркнул собеседник «360».

Все это указывает либо на крайнюю некомпетентность американского и натовского командования, либо на то, что изначально слова о выходе из Афганистана до конца августа были ложными. Совершенно очевидно, что сейчас даже при максимальной мобилизации ресурсов они не укладываются в сроки. Как же они планировали уложиться в них изначально?

Этого хаоса можно было избежать, если бы американское военное командование не разворовывало средства из бюджета страны в течение 20 лет. Если бы они вкладывали деньги в создание местных вооруженных сил и государства, занимались не разговорами о демократии, а пытались дать афганцам рабочие места, все было бы иначе.

«То, что мы сейчас наблюдаем в Кабульском аэропорту, — это в миниатюре то, что мы видели 20 лет в Афганистане: хаос, коррупция и произвол американцев», — заявил Мендкович.

А военный обозреватель радио «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец добавил, что в этом нет ничего удивительного. Всю страну поглотил хаос, а в самом ее центре развернулась гражданская война. Очевидно, что и в аэропорту будет твориться бардак. Происходящее лишь в очередной раз доказывает, насколько раздут ореол величия американской армии, которой сейчас контроль ситуации просто не под силу.

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* Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.