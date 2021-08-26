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    26 августа 2021, 19:42

    Заработать на войне. Американские военные эвакуируют людей из Афганистана за 6500 долларов

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    США эвакуируют людей из Афганистана, но спасательные миссии оказались с подвохом. Частные компании готовы вывезти людей из страны за 6500 долларов. Некоторые начинают требовать деньги с беженцев непосредственно в аэропорту, а многие самолеты улетают забитыми на одну треть. По словам экспертов, происходящее вновь подчеркивает коррумпированность и вседозволенность американской армии.

    Заработать на войне. Американские военные эвакуируют людей из Афганистана за 6500 долларов

    Бывший морской котик, американский оборонный подрядчик Эрик Принс рассказал The Wall Street Journal, что предлагал людям места в зафрахтованном самолете из Кабула по цене 6500 долларов на человека. Он отметил, что взымает с людей плату за безопасную доставку в аэропорт и на рейс.

    Проблемы с эвакуацией

    На прошлой неделе Sayara International — вашингтонская компания, которая долгое время работала в Афганистане, — планировала перевезти 1000 афганских беженцев в Уганду. Один из соучредителей компании Джордж Аби-Хабиб сказал, что компания арендовала для этой операции три самолета. Однако все пошло не по плану.

    Морские пехотинцы у ворот аэропорта не разрешили афганцам сесть в самолет. Аби-Хабиб рассказал, что в какой-то момент Sayara International начала требовать денег с некоторых пассажиров за места, чтобы они могли компенсировать расходы перед вылетом. По его словам, одной угандийской женщине пришлось пролезть через канализационную трубу, чтобы попасть в аэропорт. В итоге самолет, который вмещал в себя 345 человек, вылетел с 50 пассажирами на борту. Они больше не могли ждать людей.

    Нечто подобное произошло с чартерным рейсом на Украину в воскресенье. Активисты привели 40 афганских женщин к воротам аэропорта, неся с собой воздушные шары с надписью «Украина», чтобы их можно было легко опознать. Однако американские войска не позволили им пройти. Женщин два дня пытались доставить на борт самолета, но в итоге он улетел без них. Самолет вмещал в себя 240 человек, но улетел с 70 свободными местами.

    Одной из главных проблем остается доставка людей в аэропорт. Силы США и НАТО направляют специальные спасательные группы в районы города, контролируемые талибами*, чтобы доставить своих граждан туда. И все же сотни зафрахтованных самолетов вылетают из Кабула с пустыми местами.

    Представитель военного ведомства США сказал, что ситуация у ворот аэропорта является сложной и американские военные делают все возможное, чтобы позволить людям уехать. Пока США удалось эвакуировать более 82 тысяч человек с момента захвата власти талибами* в Кабуле 14 августа. В последние дни основное внимание уделяется эвакуации оставшихся жителей Запада, а не афганцев.

    «Судя по имеющимся данным, мы никак не сможем вывести всех к 31 августа», — сказал Алекс Плитч, ветеран армии США, работающий над спасательными операциями в Афганистане.

    Коррупция американских военных

    Как же так получается, что пока группы волонтеров не могут пробиться к самолетам, подрядчики, как Принс, делают деньги на войне? Этим вопросом задались и в США. Журналисты обратились за комментариями к пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

    «Я не думаю, что какой-либо человек, у которого есть сердце и душа, поддержит действия по извлечению выгоды из агонии и боли людей, когда они пытаются покинуть страну и опасаются за свою жизнь», — процитировал сайт «Вести.ru» ответ пресс-секретаря Белого дома.

    Однако происходящее лишь в очередной раз доказывает, насколько были коррумпированы американские войска, раз они оказались не готовы даже к эвакуации собственных граждан, что уж там говорить о спасении афганцев.

    «Триллионы долларов поступали в карманы чиновников американского военно-промышленного комплекса и в частные подрядные фирмы, которые наживались на этой бесконечной войне. Они якобы должны были тренировать афганскую полицию и военных. Однако деньги просто утекали не в те карманы. Иначе как коррупцией огромного масштаба это не назвать», — заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в интервью RT.

    Он напомнил, что организация еще 11 лет назад публиковала файлы, раскрывающие коррупцию США в Афганистане. Тогда на это никто не обратил внимания. С этим согласен и эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. По его словам, привести аналогичный пример тому, что происходит в Афганистане, сейчас не получится. Но текущая эвакуация является примером крайнего хаоса и непрофессионализма армии НАТО и США.

    «Даже трагическая эвакуация 1940 года из Франции проходила более организованно и с меньшими потерями, хотя там ситуация была абсолютно незапланированной. Здесь же даты эвакуации были известны как минимум с зимы. За это время можно было составить планы, списки, начать приоритетную эвакуацию задолго до того, как начался кризис. Между тем эвакуация началась в августе, когда Кабул пал», — подчеркнул собеседник «360».

    Все это указывает либо на крайнюю некомпетентность американского и натовского командования, либо на то, что изначально слова о выходе из Афганистана до конца августа были ложными. Совершенно очевидно, что сейчас даже при максимальной мобилизации ресурсов они не укладываются в сроки. Как же они планировали уложиться в них изначально?

    Этого хаоса можно было избежать, если бы американское военное командование не разворовывало средства из бюджета страны в течение 20 лет. Если бы они вкладывали деньги в создание местных вооруженных сил и государства, занимались не разговорами о демократии, а пытались дать афганцам рабочие места, все было бы иначе.

    «То, что мы сейчас наблюдаем в Кабульском аэропорту, — это в миниатюре то, что мы видели 20 лет в Афганистане: хаос, коррупция и произвол американцев», — заявил Мендкович.

    А военный обозреватель радио «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец добавил, что в этом нет ничего удивительного. Всю страну поглотил хаос, а в самом ее центре развернулась гражданская война. Очевидно, что и в аэропорту будет твориться бардак. Происходящее лишь в очередной раз доказывает, насколько раздут ореол величия американской армии, которой сейчас контроль ситуации просто не под силу.

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