«Дочка 10-месячная по мертвой ползала». Запутанная смерть многодетной матери под Челябинском

В Челябинской области умерла 26-летняя мать троих детей. На ее теле были следы побоев, но причина смерти — сердечный приступ. Подозреваемый в убийстве — муж. Но знакомые, родственники и соседи пары дают противоречивые показания. В истории разбирался «360».

За свои 26 лет Светлана Сергеева была замужем дважды, имела троих детей, старшему из которых девять лет, а младшему всего 10 месяцев. В прошлые выходные тело девушки нашли в квартире, в которой она жила со своим 25-летним вторым супругом Дмитрием Сергеевым — уроженцем городка Озерска.

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На теле молодой матери было огромное количество ссадин, синяков и кровавых следов. Эти признаки указывали на то, что девушка была убита. Первым подозреваемым стал ее муж Дмитрий. Тем более, что соседи рассказали о крупной ссоре между парой. Мужчину забрали в отдел, побеседовали с ним, а после отпустили.

Такой расклад событий удивил всю семью погибшей Светланы. Да он бы удивил кого угодно, ведь на теле девушки были явные признаки насильственной смерти: синяки на шее, лице, кровь из носа и рта. Кроме того, снимок тела супруги Дмитрий зачем-то отправил друзьям.

В конце концов следователи все-таки завели уголовное дело на Дмитрия по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека», тем самым начав рассматривать версию о том, что мужчина действительно забил до смерти свою жену.

«Дочь на кладбище, а он на свободе»

Отец погибшей девушки Анатолий Чиглинцев рассказал журналистам, что о смерти дочери узнал от своей супруги, которой позвонил Дмитрий. Никаких деталей в тот момент он не сообщил. Но позже они увидели лицо своей мертвой дочери в синяках и ссадинах.

Источник фото: телеканал «360» / отец Светланы Анатолий Чиглинцев

«Написали в заключении: сердечный приступ, сердце отказало. Какое сердце, она здоровая, троих детей сама родила, никаких операций не было, на сердце никогда не жаловалась», — сказал Чиглинцев.

Мужчина хочет добиться справедливости, а именно, чтобы Дмитрий сел в тюрьму.

Внучка 10-месячная по мамке мертвой ползала <…> У меня дочь лежит на кладбище, а он гуляет на свободе. Это что, справедливо что ли? Анатолий Чиглинцев отец погибшей.

Отцу Светланы Дмитрий никогда не нравился — на его лице всегда присутствовала ехидная улыбка «клоуна». По мнению Анатолия, конфликт между парой произошел из-за измены. Якобы Дмитрий пошел гулять с некой подружкой, с которой часто встречался в последнее время и из-за этого не ночевал дома. «Он при нас прямо говорил, что если на развод подашь, я тебя прибью, а сам лучше сяду», — добавил Анатолий. Мать Светланы рассказала прессе о том, что Дмитрий не только постоянно пил и буянил, но и за свои недолгие 25 лет был судим трижды. По каким статьям, не сообщается.

Анатолия журналисты встретили у Следственного комитета. В тот же момент из здания вышел еще один мужчина — Станислав Есин, первый муж Светланы, с которым она жила два года и родила старшую дочь (девять лет).

Станислав поделился, что Светлана была «добрым, веселым человеком», который всегда был готов прийти на помощь. У бывших супругов были хорошие отношения, отметил мужчина — он часто заскакивал в квартиру Светланы пообщаться и повидать общего ребенка. Дмитрия он близко не знал — они лишь здоровались и узнавали друг у друга о ходе дел.

«Знал, что это не он сделал»

Долгое время журналисты не могли найти друзей Дмитрия, чтобы узнать у них подробности истории или хотя бы что-то о жизни подозреваемого в убийстве. Вдруг им повезло — они вышли на подругу пары, которая рассказала о произошедшем.

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Сначала она говорила прессе, что Дмитрий вообще не приходил к ним в квартиру в то роковое утро, потом «переобулась» и заявила, что он был у них «вчера» — то есть 28 сентября. Наконец, в «игру» вступил еще один мужчина, который представился как Салават, предположительно муж подруги Дмитрия. Он расставил все по местам, сказав, что Дмитрий был у них в квартире именно утром 29 числа.

Главное из рассказа Салавата: когда он увидел Дмитрия, у него была истерика и он плакал, «потому что он знал, что это не он сделал, а что жена умерла в пьяном состоянии». По словам Салавата, Дмитрий приехал утром домой и уже увидел жену на полу, попытался сделать ей искусственное дыхание, но все было тщетно.

«Я ее убил»

Сосед семьи Николай рассказал журналистам не только о том, что произошло 29 сентября, но и обо всех минусах Светланы и Дмитрия.

В шесть утра звонит [в дверь]: дядь Коль, вы меня извините [что пришел в шесть утра], я убил ее. И ушел Николай сосед.

По словам мужчины, Дмитрий был пьян (и вообще часто пил), когда говорил с Николаем. Кроме того, он показал соседу фотографию своей супруги, которая лежала на полу с разбитым лицом.

В понимании Николая, «Дмитрий — это не человек». Мужчины постоянно ругались, потому что молодой человек «не хотел вести себя правильно», а также бил жену и даже сломал ей руку, утверждает сосед. О Светлане Николай тоже отзывался нелестно. Сказал, что она плохой человек, а еще пила и курила.

«До такой степени не избивал…»

У самого Дмитрия Сергеева совершенно другая версия произошедшего. По его словам, он поругался с женой из-за того, что «хотел для нее купить машину». Это должно было стать мотивацией, чтобы она быстрее получила водительское удостоверение.

Поздним вечером в субботу он списался с человеком, у которого хотел купить автомобиль. Эту переписку увидела Светлана, которая прочитала сообщения «со своего телефона». Дмитрий разозлился, начался конфликт, молодой человек решил выпить и загулял, но в районе шести-семи утра «приехал трезвый».

Источник фото: телеканал «360» / Дмитрий Сергеев, муж погибшей Светланы

«Начало седьмого утра было. Домой приехал, в дверь постучался, никто не открыл. Залез через окно. Жена лежала пьяная с открытым ртом на диване. Я ее хотел привести в чувство, бил ее по лицу, ладошками по щекам, за шею тормошил, а никакой реакции. Я ее с дивана стащил, потащил в ванную, чтобы холодной водой [окатить]. Она не пришла в чувство. Вспомнил, что мне надоело, что она пьет, и уехал. Сфотографировал, отправил бабушке [с целью сказать], что это была последняя капля», — рассказал свою версию Дмитрий, отметив, что у пары были ссоры на почве алкоголя — Дмитрию не нравилось, что Светлана много пьет.

До такой степени я ее не избивал, чтобы она умерла Дмитрий Сергеев муж, подозреваемый.

Теперь следователи разбираются в этом происшествии. Дмитрий Сергеев задержан, уголовное дело возбуждено. Они отрабатывают версию, что утром 29 сентября подозреваемый нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась. Следственные действия продолжаются.