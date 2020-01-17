Запустили деньги в космос. Новая ракета NASA «подружила» Маска с Роскосмосом и вызвала боль

Весной 2019 года NASA дала имя новой программе освоения Луны — Artemis. Помощь в этом непростом начинании космическому агентству окажет ракета-носитель Space Launch System (SLS), которую разрабатывает Boeing. Вот только эта ракета — трагедия для будущей миссии. Она вызвала немалую душевную боль у специалистов.

Уже совсем скоро NASA запустит миссию — Artemis-1. Это произойдет в середине 2020 года, однако этот пуск будет беспилотным. Пилотируемый старт — Artemis-2 — состоится в 2023 году.

Ракета-носитель Space Launch System будет использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орион», разработку которого ведут еще с 2004 года. Особенность SLS в том, что сейчас она может выводить на орбиту 95 тонн груза, а дальнейшая разработка увеличит массу до 130 тонн.

На днях специалисты NASA завершили сборку SLS и погрузили ракету на баржу Pegasus, чтобы доставить в космический центр агентства. Это самая большая ступень ракеты, которую NASA когда-либо строило на своем заводе.

Источник фото: NASA

SLS — детище не только космического агентства, но и более чем 1,1 тысячи партнеров по космической отрасли. Например, Boeing построил базовую сцену на заводе NASA в Новом Орлеане, а Aerojet Rocketdyne модернизировал и поставил двигатели RS-25.

Проблемы SLS

О недочетах ракеты-носителя сказал основатель SpaceX Илон Маск. В своем Twitter он заявил, что создание SLS — «100% трагедия» для отрасли.

«Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что ее нельзя использовать повторно, а это означает, что ракета за миллиард долларов взрывается при каждом пуске. 100% трагедия», — сказал Маск.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился с иностранным коллегой, добавив, что отечественная ракета будет более конкурентоспособной.

«Наш „сверхтяж“ будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают „Енисей“ еще более конкурентоспособным», — сказал Рогозин.

О дороговизне ракеты говорил даже глава NASA Джим Брайденстайн, но президент США Дональд Трамп дал указание во что бы то ни стало отправить астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет.

Именно Брайденстайн говорил, что пуск только одной ракеты SLS обойдет США в 1,6 миллиарда долларов, а в случае серийного заказа у Boeing — 800 миллионов долларов. Получается, что разработка стоит в разы больше, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV компании United Launch Alliance (ULA) и Falcon Heavy фирмы SpaceX. Запуск Delta IV обойдется примерно в 300 миллионов долларов, а Falcon Heavy, которая имеет многоразовые блоки — всего приблизительно в 90 миллионов долларов. Однако проблема Falcon Heavy в том, что она может поднять на орбиту не более 64 тонн, а SLS, согласно плану, минимум 70, а максимум — 130 тонн.

Источник фото: Flickr / Official SpaceX Photos

Не дорогая, а стоящая

Космонавт, герой России Павел Виноградов объяснил «360», что SLS — новая ракета, поэтому к ней есть претензии по динамике и нагружению.

Но никакие новые ракеты с первого раза не летают. Маск, наверное завидует [Boeing]. <…> Дорогая? мы не научились из рублей, долларов, евро делать металлы, приборы и так далее. Все эти деньги — это зарплата специалистов, которые делают эту ракету Павел Виноградов.

Виноградов согласился, что ракету даже США будет трудно обеспечить, однако это задача, которую поставило перед собой государство. И NASA выбрало то, что ему «необходимо, а не выгодно».

Максим Куликов — директор «Национальной космической компании» (НКК), которая пошла по стопам SpaceX, в разговоре с «360» отметил, что Boeing пытается прыгнуть выше головы.