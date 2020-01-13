Запуск «Турецкого потока», смена власти в Абхазии и украинский Boeing. Неделя в фотогалерее

На этой неделе россияне гуляли последние дни новогодних каникул и вышли на работу всего на два дня. Событий в стране и мире между тем произошло много. Часть долгоиграющих историй к вечеру воскресенья успела подойти, если не к завершению, то к небольшому перерыву. Подробнее о том, что произошло с 6 по 12 декабря — в галерее «360».

Жириновский и «крепостные»

В начале недели в Москве проходили народные гуляния. В стороне не остался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он вышел к прохожим и стал раздавать деньги и чебуреки. При этом все это он сопровождал словами: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

После политик призвал не обижаться на его слова, так как они не были оскорбительными. Он пояснил, что холопы — это все мы, а «крепостные», потому что дети зависят от родителей и наоборот.

Обманный эфир «Матч-ТВ»

На минувшей неделе завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Однако насладиться эфиром последней игры смогли не все. Игры группового этапа показывал телеканал «Матч ТВ». Финальную встречу российской сборной с канадцами показывали по Первому каналу.

Победа в игре досталась Канаде. Однако в социальных сетях нашлись те, кто утверждал, что победила Россия. Выяснилось, что одновременно с финалом этого года «Матч ТВ» в повторе показал финал 2011 года, где действительно победила Россия. Разозлившимся от обмана болельщикам спортивный комментатор ответил, что настоящие фанаты не могли перепутать матчи.

Визит Путина в Сирию

Президент России Владимир Путин 7 января прилетел в Сирию, где на командном пункте российских войск встретился с лидером страны Башаром Асадом. Главы двух государств выслушали отчеты своих ведомств, а после отправились в Дамаск.

По дороге в столицу Башар Асад вспомнил библейский эпизод, как фарисей Савл по дороге в Дамаск услышал голос Бога, поверил и стал апостолом Павлом. Асад пошутил, что этот путь не мешало бы повторить президенту США Дональду Трампу, чтобы с ним тоже все стало нормально.

В ответ Владимир Путин предложил действительно пригласить американского лидера посетить в Дамаск, а когда услышал положительный отзыв от собеседника ответил: «Я ему передам». В столице Сирии Владимир Путин посетил старейшую мечеть Омейядов, а также в православную церковь Святой Девы Марии.

Запуск «Турецкого потока»

Торжественная церемония пуска газопровода «Турецкий поток» прошла в Стамбуле, куда президент России Владимир Путин прибыл из Сирии для встречи со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также на церемонии присутствовали глава Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

Официальный запуск газопровода начался с того, что лидеры четырех государств повернули гигантский вентиль. Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за проявленную политическую волю для реализации проекта газопровода. «Российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты», — заявил Владимир Путин.

Крушение украинского Boeing

Главной трагедией недели стало крушение Boeing-737−800 «Международных авиалиний Украины». Самолет загорелся в воздухе и упал через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Предварительной версией крушения стали неполадки с двигателями. В качестве вероятных причин также называли столкновение с беспилотником, попадание ракеты и даже теракт на борту.

Власти Ирана в минувшую субботу выпустили официальное заявление с признанием, что самолет упал из-за человеческой ошибки военных, выпустивших по нему ракету. Президент Ирана Хассан Роухани принес извинения семьям и родным погибших.

Атака на американские базы

По мнению экспертов, крушения самолет можно было бы избежать, если бы Иран не ждал ответа от США в ответ на атаку американских баз в Ираке. Тегеран пошел на этот шаг в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани.

На минувшей неделе в машину его кортежа, который ехал в районе аэропорта Багдада попала американская ракета. После атаки на американские базы президент США Дональд Трамп заявил, что никто не погиб.

Иранские военные предупредили коллег из Ирака, а уже те передали информацию в США. В ответ на поведение Ирана Трамп расширил в отношении арабской республики новые экономические санкции. Военный конфликт на Ближнем Востоке пока немного успокоился.

Отставка президента Абхазии

Только успокоилась ситуация на Ближнем Востоке, как политический кризис начался в Абхазии. Сторонники оппозиционных партий штурмом взяли администрацию президента и забаррикадировались внутри. Они потребовали от парламента взять власть в свои руки и объявить в стране перевыборы.

Дело в том, что в Верховном суде рассматривалась жалоба проигравшего с небольшим отрывом президенту Хаджимбе лидера партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Недовольный политик требовал провести перевыборы. За протестующих вступились депутаты, которые проголосовали за добровольную отставку действующего президента.

После Верховный суд потребовал от ЦИК провести перевыборы. ЦИК подчинился и назначил новое на 22 марта. Действующий президент Абхазии сегодня подписал заявление об отставке.

Визит Меркель в Москву

Впервые за последние пять лет в Россию приехала канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам переговоров с Владимиром Путиным она заявила, что рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Она отметила, что страны Европы только выиграют от его запуска. В ответ Владимир Путин заявил, что Россия готова самостоятельно завершить строительство последнего участка. Он подчеркнул, что газопровод запустят до конца этого или в первом квартале следующего года.

Пропавшая миллиардерша

Выигравшего один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» долго не могли найти. Знали только, что билет на игру купили в Московской области. Но 9 января победительница нашлась. Ей оказалась Надежда Бартош из Подмосковья.

Счастливый билет победительнице подарила на день рождения ее дочь. Однако через несколько дней победительница перестала общаться с журналистами. Она сменила имя в «Одноклассниках» и ограничила доступ к странице.

Закрытие «Сам себе режиссер»

Серьезные изменения произошли на российском телевидении за последнюю неделю. Выходившая последние 28 лет программа «Сам себе режиссер» закрылась. Об этом сообщил ведущий шоу Алексей Лысенков.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку, мне трудно его принять, но я вынужден с ним согласиться», — заявил ведущий.

Он поблагодарил зрителей и команду, которая работала с ним все эти годы. Если с закрытием «Сам себе режиссер» уже все понятно, то под вопросом пока остались два других долгожителя «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Схемки этих программ пока приостановили. Увидим ли мы их в наступившем году — пока неизвестно.