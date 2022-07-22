В Европе распереживались из-за зависимости от российского газа. Вице-канцлер ФРГ даже выступил против запуска «Северного потока — 2». Правда, местные политологи уверены, что без энергии РФ Германия вернется в каменный век. А опомнится немецких политиков заставят морозы.

Германия против «Северного потока — 2»

Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил ZDF вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он уверен, что запуск трубопровода «категорически невозможен». Якобы государства Европы попросту не могут допустить, чтобы ее зависимость от российской энергии возросла.

«Это было бы поднятием белого флага», — подчеркнул Хабек.

Более того, вице-канцлер отметил, чтобы рассматривать возобновление работы «Северного потока-1» как признак надежности не стоит.

Источник фото: РИА «Новости»

Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы не раз использовал поставки энергии в стратегических целях. Именно поэтому Хабек призвал искать альтернативу российскому газу.

Источник фото: РИА «Новости»

Холод отрезвит европейских политиков

Газ «Северного потока — 2» явно пригодился бы Германии. Об этом «360» рассказал немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

«Это моральная политика ЕС. Мораль в поведении Европы и проведении ее внешней политики сегодня стоит над прагматикой. <…> Сейчас правительство из своих моральных ценностей считает, что „Северный поток — 2“ нельзя трогать. Но никто не говорит, что его нужно ликвидировать. Многое зависит от развития ситуации на Украине в ближайшие месяцы», — пояснил он.

Запуск «Северного потока — 2» — это действительно поражание политики, которую сейчас проводит Запад, считает депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт.

Это поражение доктрины, в основе которой лежит поражение немецкой экономики и ослабление России. В этом случае запуск «Северного потока — 2» — это поражение. Но это не поражение ЕС, который нуждается в газе, не просто чтобы перезимовать, но и чтобы защитить благосостояние своего населения Вальдемар Гердт.

По словам Гердта, Европа без российского газа проживет. Тролько вопрос: «Как?». По словам экс-депутата бундестага, ФРГ сейчас возвращается в каменный век без видимой на то причины.

«Если мы хотим ввергнуть европейское пространство в хаос, тогда все делается правильно. <…> Холод всегда трезвит. Очень надеюсь, что он отрезвит и наших политиков», — подчеркнул Гердт.

Работа «Северного потока — 1»

Поставки газа по «Северному потоку — 1» в ФРГ возобновились 21 июля. Этому предшествовала десятидневная пауза, которую вызвали плановые профилактические работы. Сейчас газ поступает в объеме 40% — около 67 миллионов кубических метров в сутки.

Источник фото: РИА «Новости»

Ранее «Газпром» дважды сокращал объемы поставок из-за задержки возвращения турбины, которая была на ремонте в Монреале. И Канада не могла вернуть ее из-за санкций. Однако турбину все же отправили в Германию. Правда, по данным агентства Reuters, агрегат застрял в ФРГ.