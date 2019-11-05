Запреты, штрафы и гонения. Где обитают «пещерные русофобы», объявившие войну русскому языку

На заседании Совета по русскому языку президент России Владимир Путин отметил, что «разного рода маргиналы» объявили русскому языку войну. Он посетовал, что в некоторых странах эта политика становится официальной.

По сообщениям пресс-службы Кремля российский лидер отметил, что таким образом нарушатся права человека на использование родной речи, культуры и историческую память.

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Путин подчеркнул, что с русским языком борются, и ради его сохранения поставил две «равновеликие» задачи. Обеспечить граждан России достаточным уровнем знаний и поддерживать язык за границей в информационной, образовательной и гуманитарной сферах.

«Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство», — отметил президент. Путин поручил проанализировать нормы существующего законодательства Межведомственной комиссии по русскому языку.

Украина против

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Ярким примером действий «пещерных русофобов», упомянутых российским президентом, может стать вступивший в июле этого года на Украине закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил его обязательное использование в публичной сфере и ограничил русский и другие языки национальных меньшинств.

Чиновники-прибалты тоже не в восторге

Максимально вытеснить русский из общения пытаются в странах Балтии. В Латвии родным его считают около 35% населения, и коренные латыши говорят на нем очень хорошо. Несмотря на это, русский запрещен к употреблению в официальной среде и вытесняется из образовательного процесса.

Около 300 тысяч жителей Эстонии назвали родным не эстонский язык. Но местные политики поддерживают жалобщиков, которые сообщают о недостаточном владении эстонским сотрудниками сферы обслуживания. Замеченных в использовании русского штрафуют. Самая высокая ставка — 640 евро.

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Русский язык назвали родным 89,3% литовцев. Почти 41,6% владеют одним или двумя иностранными языками. Треть литовцев знает два иностранных языка.

Но русский получает в республике все меньшее распространение в связи с тем, что его носителей становится все меньше. Почти 30 лет назад их было 350 тысяч, сейчас — всего 140 тысяч человек.

Помимо этого, резко сократилось количество русских школ, программы обучения литвинизируются, и учителей специально не готовят к преподаванию на русском. Министр просвещения республики также запретил осуществлять бакалаврские программы на русском, если на них регистрируется меньше 15 человек.

Казахстан на грани

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В Казахстане со времени независимости хотят уменьшить значение русского языка и сделать казахский языком межнационального общения. Однако существенных изменений в его статусе не было. Власти республики объявили о переводе графики с кириллицы на латиницу. Однако, по мнению экспертов, коренных изменений в статусе русского языка в Казахстане в ближайшее время ждать не стоит.

Казахский язык не способен исполнять функцию межнационального в полиэтническом государстве. Он попросту пока недостаточно развит.

Например, имеют место разночтения с техническими и прочими узкопрофессиональными терминами.