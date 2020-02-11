Запретный роман с суровыми последствиями. Главное о секс-скандале в средней школе Астрахани

Астраханская учительница биологии, обладательница звания «Учитель года», 35-летняя Екатерина Савинова навсегда испортила себе репутацию. Сначала в школьных чатах, а затем и в интернете появилось видео, на котором педагог вступает в интимную связь со своим учеником. Все, что известно об этой истории — в материале «360».

На ролике, снятом щель между полом и дверью, два человека. Мальчик сидит на стуле за учительским столом, у него на коленях — учительница. Они целуются и обнимаются. Качество видео очень плохое, но некоторые героев все же узнали.

По данным астраханских изданий, женщина с видео — преподавательница биологии 32-й школы, Екатерина Савинова. Таких роликов несколько, на каждой женщина в разных платьях с одним и тем же учеником.

35-летнюю биологичку и ее 15-летнего ученика несколько дней видели в школе вместе, ролики с их интимными встречами разошлись по чатам детей. Смышленые подростки решили шантажировать учительницу — они обещали распространить видео в интернете, если она не поставит им «пятерки» в четверти.

В итоге видео дошло и до родителей, обеспокоенная мать совращенного ученика обратилась в местные СМИ. После нескольких публикаций представитель астраханского СК заявил, что проверка по факту публикаций уже началась.

Учитель года

Екатерина Савинова — учительница биологии в астраханской школе № 32, работает педагогом пять лет, стала победительницей конкурса «Учитель года 2019» и также получила должность замдиректора по воспитательной работе.

«Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать», — написала она в графе «Мой взгляд на мир» в социальной сети для работников образования.

Ученики школы о бывшей учительнице биологии отзываются хорошо, говорят, что она была отличным педагогом и что они переживают за ее судьбу.

«Это прекрасный учитель. Один из самых лучших. Мне очень нравился урок биологии. Мы могли пообщаться. Это необычный урок. Это не просто лекция, когда на тебя орут, тебе ставят ни за что двойки. Если есть у тебя вопрос — ты его задаешь», — приводит слова учеников Савиновой «Рен ТВ».

Но нашлись среди школьников и те, кто считает, что ее надо посадить.

Самого 15-летнего героя видео уже тоже вычислили, его одноклассники говорят, что преподаватель сама инициировала эту связь. В сети также появились скриншоты переписки, которую, предположительно, вела учительница с девятиклассником.

Сейчас учительница, попавшая в громкий скандал, уже удалилась из всех социальных сетей и уволилась из школы. Вслед за ней ушла и директор школы, сославшись на состояние здоровья.

Помощь ученику обещали оказать и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области. «Если распространяемая информация подтвердится, уполномоченный по правам ребенка при необходимости готова оказать всестороннюю помощь семье, в том числе содействие организации психологической помощи», — заявили в пресс-службе.