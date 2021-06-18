ВОЗ запретит женщинам пить алкоголь. В России назвали решение примитивным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила запретить женщинам детородного возраста пить алкоголь. Это заявление вызвало резкую критику среди пользователей Сети, а ВОЗ обвинили в сексизме.

В проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы ВОЗ отметила, что странам необходимо принять меры по повышению осведомленности населения о вреде спиртных напитков для здоровья. Организация объяснила свое решение последствиями, которые могут произойти из-за употребления алкоголя женщинами.

Злоупотребление спиртными напитками до беременности и во время могут привести к развитию врожденных недугов, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

Ответственность женщин

Российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко не согласен с ВОЗ по поводу запрета, он считает их решение примитивным. Но с фактом, что женщинам детородного возраста лучше ограничить употребление алкоголя спорить не стал.

«Ну то, что женщинам употреблять алкоголь нельзя, известно с древних времен. Все наши основные конфессии это не поддерживают. Но примитивизм в решении ВОЗ, конечно, дискредитирует саму идею, поэтому нового ничего нет. Пить женщинам нельзя, и не только детородного возраста, но то, как это предлагается сделать, смешно», — отметил Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что женщина больше отвечает за рождение новой жизни. Она вынашивает ребенка девять месяцев, поэтому к мужчинам и женщинам разные посылы.

«На мужчин уже давно все махнули рукой. На женщине лежит больше ответственности за новую жизнь, поэтому последствия более серьезнее. И мужчине не мешало бы бросить», — добавил врач.

Запреты не помогут

У комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева недавно произошел конфликт с Ольгой Бузовой. Ведущий заставил певицу плакать с помощью одного вопроса про коньяк по утрам, процитировав детскую повесть Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Став невольным участникам темы женского алкоголизма, Губерниев при этом высказался против запрета ВОЗ.

«Мне кажется, что любые запреты работают иногда наоборот, а вот пропагандировать здоровый образ жизни, объяснять, рассказывать, особенно чем это чревато для ребенка, для развития плода, в конце концов, для развития интеллекта, что связано с женским алкоголизмом, это значительно важнее. Запретительные методы, мне кажется, — только джина из бутылки выпустить», — сказал Губерниев.

Он согласен, что женский алкоголизм опасен, но он не считает, что в мире он приобрел такие формы, что нужно запрещать употреблять спиртные напитки.

«В конце концов, есть права человека. Как это все будет происходить, я не очень понимаю», — отметил комментатор.

Алкоголь и бесплодие

Не только гинекологи, но и люди, не связанные со сферой медицины, знают, что алкоголь действительно негативно влияет на репродуктивную функцию. Причем от алкоголя в большей степени страдает женский организм, а не мужской.

«Это очень негативно влияет на репродуктивную функцию женщины, причем гораздо быстрее, чем на репродуктивную функцию мужчины. При постоянном употреблении алкоголя происходит снижение синтеза эстрадиола и повышения в крови женщины тестостерона, что приводит к бесплодию. Алкоголь влияет на яйцеклетки и приводит их к дегенеративным нарушениям. В результате этого увеличивается риск рождения ребенка с пороками», — рассказала «360» акушер-гинеколог Кристина Пришвина.

Она отметила, что, согласно последним исследованиям, при экстракорпоральном оплодотворении у пациенток, которые употребляют алкоголь, на 13% меньше яйцеклеток и значительно ниже эмбриональный выход. Иными словами, получение хороших эмбрионов, пригодных для переноса, значительно ниже.

Алкоголизмом среди звезд

Певица MakSim в прошлом году призналась, что почти лежала в клинике, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Она страдала от вредной привычки с 2014 года.

Из-за алкоголизма у певицы начались проблемы с сосудами головного мозга. Из-за этого она два раза лежала в реанимации. Там MakSim видела, как от похожих диагнозов умирают люди, но и это не остановило ее. Зависимость помогла преодолеть лишь новая любовь певицы.

Ведущая Дана Борисова после признания в алкогольной и наркотической зависимости стала настоящим экспертом в этой теме. Она приходит на передачи, где обсуждают звездные проблемы с алкоголем. Недавно у девушки произошел конфликт с бывшей балериной Анастасией Волочковой. Борисова заявила, что у танцовщицы есть вредные привычки. Их можно определить по затекшему лицу.

О своей алкогольной зависимости рассказывала и актриса Татьяна Догилева. В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что однажды попала в клинику еле живая, врачи тогда назвали ее состояние настоящей наркотической ломкой. Это испугало женщину, и она смогла забыть о вредной привычке.