Запрет на въезд Киркорова в Литву абсурден. Но шансов обжаловать его почти нет

МИД Литвы запретил Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет. Артист собрался оспорить это решение. Его адвокат сообщил «360», что официального ответа от властей Литвы пока не последовало. По оценкам юристов международного права, обжаловать запрет скорее всего не получится из-за политизированности европейских судов.

Как сообщило РИА «Новости», МВД Литвы с 19 января внесло певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц в стране на пять лет. Сделано это было после обращения литовского МИДа. Причиной такого решения стало то, что артист посещал Крым после его включения в состав Российской Федерации. Он якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Адвокат певца Александр Добровинский сообщил о том, что это решение обязательно будет оспариваться. В разговоре с «360» он отметил, что пока никакого ответа от властей республики не пришло. Никто не знает никаких подробностей, поэтому сейчас от лица певца направили письмо с просьбой официально подтвердить или опровергнуть то, что пишут СМИ о запрете на въезд.

«То, где мы будем судиться, зависит от ответа властей. Например, если судиться в ЕСПЧ, то сначала нужно просудиться в самой стране, а уже потом идти туда. Если скажут, что Филипп Бедросович является вражеским лазутчиком и хотел проникнуть туда с автоматом Калашникова, то мы пойдем судиться в Гаагу — это военный трибунал», — объяснил адвокат.

Шансы на победу оценивать Добровинский не стал, поскольку опять же сначала нужно дождаться ответа властей, но отметил, что «Филипп Бедросович верит в своего адвоката».

«Стоило бы запретить въезд большинству россиян»

По словам юриста-международника Дмитрия Романенко, стоит задаться вопросом, почему позиция Киркорова по Крыму влияет на его въезд в Литву. Он не совершил никаких преступных действий ни по отношению к Литве, ни в ней самой. По сути его дискриминируют за мнение.

«В этой связи стоило бы запретить въезд в Литву большинству граждан России, которые поддерживают соответствующее воссоединение, если судить логически», — отметил Романенко.

Юрист-международник Антон Аранибар также отметил, что запрет не обоснован какими-то нормами международного права. Он не нарушал уголовный закон или другие нормы права. Он высказал свое частное личное мнение. По мнению эксперта, Литва таким образом решила поддержать политику Украины и заодно сделать приятно новоизбранному президенту США.

Учитывая, что оспаривание запрета будет происходить в европейских судах, надеяться на положительный исход не стоит. Аранибар заявляет — суды там политизированы, а решения зачастую выносят с вердиктом, которые насолит России. Романенко в независимость судов тоже слабо верит, по крайней мере литовских.

«Даже если в теории Киркоров выиграет дело, не надо забывать, что решение суда нужно исполнить. Литва может получить это решение и спокойно не исполнять его или найти другой повод, чтобы его не пускать в страну», — резюмировал Аранибар.

До запрета Киркоров часто ездил в Литву с концертами. Например, последнее шоу у него должно было быть в марте 2020 года, но из-за пандемии его сначала перенесли на октябрь того же года, а потом на 11 июня 2021 года. Теперь концерт видимо уже не состоится, а билеты на него раскуплены. Согласно сайту продажи билетов, в партере осталось всего одно место, еще в паре зон зала осталось чуть больше 20 мест, а другие полностью выкуплены.

Это не первый запрет на въезд, с которым сталкиваются наши артисты. Например, в 2017 году Лолите Милявской запретили въезд на Украину три года. Певица хотела добиться обжалования, но ничего не получилось. А в июле 2014 году МИД Латвии запретил въезд Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону. Причина все та же — поддержка воссоединения Крыма с Россией. По началу певица Валерия хотела добиться обжалования в ЕСПЧ, но уже в 2015 году передумала.