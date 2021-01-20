Запрет на въезд Киркорова в Литву абсурден. Но шансов обжаловать его почти нет
Как сообщило РИА «Новости», МВД Литвы с 19 января внесло певца Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц в стране на пять лет. Сделано это было после обращения литовского МИДа. Причиной такого решения стало то, что артист посещал Крым после его включения в состав Российской Федерации. Он якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
Адвокат певца Александр Добровинский сообщил о том, что это решение обязательно будет оспариваться. В разговоре с «360» он отметил, что пока никакого ответа от властей республики не пришло. Никто не знает никаких подробностей, поэтому сейчас от лица певца направили письмо с просьбой официально подтвердить или опровергнуть то, что пишут СМИ о запрете на въезд.
«То, где мы будем судиться, зависит от ответа властей. Например, если судиться в ЕСПЧ, то сначала нужно просудиться в самой стране, а уже потом идти туда. Если скажут, что Филипп Бедросович является вражеским лазутчиком и хотел проникнуть туда с автоматом Калашникова, то мы пойдем судиться в Гаагу — это военный трибунал», — объяснил адвокат.
Шансы на победу оценивать Добровинский не стал, поскольку опять же сначала нужно дождаться ответа властей, но отметил, что «Филипп Бедросович верит в своего адвоката».
«Стоило бы запретить въезд большинству россиян»
По словам юриста-международника Дмитрия Романенко, стоит задаться вопросом, почему позиция Киркорова по Крыму влияет на его въезд в Литву. Он не совершил никаких преступных действий ни по отношению к Литве, ни в ней самой. По сути его дискриминируют за мнение.
«В этой связи стоило бы запретить въезд в Литву большинству граждан России, которые поддерживают соответствующее воссоединение, если судить логически», — отметил Романенко.
Юрист-международник Антон Аранибар также отметил, что запрет не обоснован какими-то нормами международного права. Он не нарушал уголовный закон или другие нормы права. Он высказал свое частное личное мнение. По мнению эксперта, Литва таким образом решила поддержать политику Украины и заодно сделать приятно новоизбранному президенту США.
Учитывая, что оспаривание запрета будет происходить в европейских судах, надеяться на положительный исход не стоит. Аранибар заявляет — суды там политизированы, а решения зачастую выносят с вердиктом, которые насолит России. Романенко в независимость судов тоже слабо верит, по крайней мере литовских.
«Даже если в теории Киркоров выиграет дело, не надо забывать, что решение суда нужно исполнить. Литва может получить это решение и спокойно не исполнять его или найти другой повод, чтобы его не пускать в страну», — резюмировал Аранибар.
До запрета Киркоров часто ездил в Литву с концертами. Например, последнее шоу у него должно было быть в марте 2020 года, но из-за пандемии его сначала перенесли на октябрь того же года, а потом на 11 июня 2021 года. Теперь концерт видимо уже не состоится, а билеты на него раскуплены. Согласно сайту продажи билетов, в партере осталось всего одно место, еще в паре зон зала осталось чуть больше 20 мест, а другие полностью выкуплены.
Это не первый запрет на въезд, с которым сталкиваются наши артисты. Например, в 2017 году Лолите Милявской запретили въезд на Украину три года. Певица хотела добиться обжалования, но ничего не получилось. А в июле 2014 году МИД Латвии запретил въезд Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону. Причина все та же — поддержка воссоединения Крыма с Россией. По началу певица Валерия хотела добиться обжалования в ЕСПЧ, но уже в 2015 году передумала.