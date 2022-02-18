МОК обсуждает запрет на участие подростков в Олимпийских играх. Профессионалы считают, что это убьет спорт

Несовершеннолетним спортсменам могут запретить участвовать в Олимпийских играх. Однако профессионалы считают, что возрастной ценз ударит по развитию спорта. В то же время все сходятся во мнении, что юным олимпийцам необходимы свои спортивные психологи.

МОК обсуждает возрастные ограничения

В Международном олимпийском комитете обсуждают запрет на состязания несовершеннолетних спортсменов наравне со взрослыми олимпийцами. В некоторых видах спорта, как правило, в фигурном катании и художественной гимнастике, подростков довольно много, и, по словам главы МОК Томаса Баха, это стало проблемой.

Сейчас олимпийский исполком вместе с представителями Всемирного антидопингового агентства и федераций различных видов спорта проводят консультации. По словам Баха, вердикт федераций будет ключевым в решении вопроса о повышении минимального возраста для участия в олимпийских соревнованиях.

Комментируя эту новость, мастер спорта Татьяна Тарасова выразила уверенность, что возрастной ценз никак не повлияет на победы сборной России. Заслуженный тренер подчеркнула, что российские спортсмены выигрывали и будут продолжать это делать.

Спортсменам важно реализовать себя

Двукратная чемпионка мира, спортивная гимнастка и тренер Лидия Иванова рассказала «360», что мотив запрета на участие несовершеннолетних спортсменов слышит не первый раз. Может быть высказано много не слишком обдуманных предложений, но гимнастика, так же, как и фигурное катание и плавание, часто опирается на юных спортсменов.

«Если они способны соревноваться, если они могут соревноваться, почему их не допускать? Я сама прохожу жизнь в центре большого спорта и понимаю, как достается победа. Самое сложное — выдержать это нервное напряжение. Мы видим массу спортсменов, располагающих хорошими программами, но весь выигрыш достается тем, кто сумеет реализовать себя именно в тот момент, когда твою фамилию назвали и ты выходишь на старт», — сказала Лидия Иванова.

Она добавила, что именно так было с Александрой Трусовой: она достойна благодарности уже за то, что рискнула. Ее выступление — это ее стиль, темп жизни, ее понимание спорта, которому она отдала много сил и времени. Эмоциональная реакция фигуристки после проката абсолютно нормальная, бывают куда хуже.

«Это естественная психологическая реакция. Конечно, она остынет и будет замечательная спортсменка. Самое ценное, что она сделала на этой Олимпиаде, — не занимая „золотого“ места, она вписала себя в мировой спорт, мощно и ярко. Будет для всех ориентиром — вот как можно, вот как нужно!» — подчеркнула Лидия Иванова.

Возрастной ценз ударит по спорту

Важно понимать, кто поднимает вопрос о повышении минимального возраста, отметила Лидия Иванова. Она уточнила, что многие страны, которые лоббируют принятие такого решения, сами еще не воспитали чемпионов.

Тем не менее во всех странах, которые лидируют в спорте, уже идет планомерная подготовка к следующей Олимпиаде, каждая страна располагает следующим заделом спортсменов. Если федерация того или иного вида спорта поднимет планку допуска, это будет страшный удар для всех участников Игр.

«Какое-то поколение спортсменов сразу исчезнет. Это просто остановит естественное развитие спорта. Я против повышения возраста для олимпийцев и как заслуженный мастер спорта, и как заслуженный тренер. Я помню, как это было трудно, но в том и сила звания олимпийского чемпиона, что ты сумел со всем справиться», — сказала Лидия Иванова.

Ребенку-спортсмену нужны психологи

Спортивный психолог Ольга Тиунова напомнила, что Олимпийские игры — высшая ступень спортивных состязаний. В спорте разработана и давно существует определенная возрастная классификация. В рамках одной группы и проводятся соревнования. Это логично и честно.

«Но, наверное, не многие знают, что с 2010 года под эгидой Международного олимпийского комитета проводятся Олимпийские игры среди молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Поэтому допускать на традиционные Олимпиады спортсменов старше 18 лет — идея вполне обоснованная», — сказала Ольга Тиунова.

По ее мнению, на соревнованиях нечасто бывают такие проявления эмоционального стресса, как тот, что произошел у Александры Трусовой. Спортсмены, обладающие высшим спортивным мастерством, в ходе многолетней подготовки нарабатывают достаточный уровень психологической устойчивости.

«То, что мы видели и слышали вчера после выступления фигуристок, на мой взгляд, скорее свидетельствует о внутрикомандном неблагополучии, чем об эмоциональной незрелости девочек. Конечно, работа с юными спортсменами требует особых психолого-педагогических навыков от тренерского состава», — сказала психолог.

Она добавила, что и родители должны быть внимательными к жизни ребенка-спортсмена и хорошо понимать те правила игры, которые ему предлагаются. Детей нужно обучать анализу происходящего с ними в спорте, умению корректировать собственное неблагоприятное психоэмоциональное состояние, настраиваться на выполнение предельно сложных задач.

«При этом можно говорить о базовой психологической подготовке юного спортсмена, о подготовке к конкретным стрессогенным ситуациям и, конечно, об индивидуализированной психологической подготовке. Тренеры со всем этим полностью справиться не могут. Им в помощь нужны квалифицированные спортивные психологи», — заключила Ольга Тиунова.