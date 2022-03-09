Обмен энергетическими ударами. России предложили ответить на санкции запретом на поставки урана

США не стали запрещать ввоз российского урана — он слишком нужен американцам, а других поставщиков пока нет. Однако Россия может ответить на бесконечную череду санкций и отказаться поставлять за рубеж все энергоносители.

Представители энергетической отрасли в США потребовали от администрации президента Байдена отказаться от идеи запретить импорт урана из России, сообщило Reuters со ссылкой на источник. В этой отрасли США зависят от России, Казахстана и Узбекистана, так как получают от них примерно половину урана для своих атомных электростанций.

Джо Байден 8 марта заявил, что США вводят запрет на ввоз российской нефти, природного газа и угля, а также на инвестиции в энергетический сектор РФ. При этом американский президент признал, что такое решение приведет к росту цен на топливо. Однако администрация Белого дома идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию России на Украине.

Президент США отметил, что если страны Евросоюза решатся на аналогичный бойкот российского топлива, то они получат поддержку и помощь американского правительства в снятии энергозависимости от России. Тем не менее пока еще далеко не все страны Европы готовы последовать за США.

Западу пока негде покупать уран

Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с «360» пояснил, что примерно пятая часть обогащенного урана поступает в США именно из России. Раньше его производили и в самих Штатах, но потом им показалось, что проще будет купить на стороне.

«Обогащенный уран в России делают, при этом сам уран — желтый кек, то есть обогащенный урановый концентрат, идет из Казахстана, который довольно близок к России и в плане географии, и в плане политики, и членством в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому США понимают, что лучше нас не передавливать, и полного торгового эмбарго со стороны Америки нет», — сказал Станислав Митрахович.

По его мнению, Россия, скорее всего, пока не станет прерывать поставки энергоносителя. Однако чем больше будет запретов со стороны Запада на импорт из России, тем выше вероятность, что наша страна сама полностью прекратит все поставки в Европу и США. Однако пока это не магистральный сценарий, хотя исключать его нельзя.

Станислав Митрахович также уточнил, что довольно много урана добывает Канада. Однако его нужно не просто добыть, но и пройти всю технологическую цепочку, включая обогащение. Поэтому быстро заменить поставки из России просто не выйдет. Хотя, разумеется, американцы будут стараться со временем перейти на канадский уран.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также напомнил «360», что добыча урана была в Австралии, есть запасы урана и в некоторых африканских странах. Однако США будет сложно отказаться от урана из России.

Ядерная промышленность Запада под вопросом

По словам Игоря Юшкова, Запад и так рискует, когда вводит санкции на текущие поставки углеводородов. За океаном почему-то исходят из того, что Россия будет объектом санкций и никаких действий в ответ предпринимать не станет.

«Мне кажется, это ошибочная стратегия, потому что Россия может в ответ аналогичные санкции применять. Например, вчера уже, после того как США объявили о запрете на покупку российской нефти и нефтепродуктов и прочих энергоносителей, Владимир Путин подписал указ, чтобы правительство разработало перечень стран и товаров, которые мы у них запрещаем покупать и экспортировать, в том числе и сырье», — сказал Игорь Юшков.

США дали своим компаниям 45 дней, чтобы закончить все дела с российскими нефтепродуктами, напомнил эксперт. Вполне возможно, что мы увидим, что российская сторона запретит поставки углеводородов в США уже сейчас, чтобы американцы больше пострадали от собственного же решения.

«В том числе не исключено, что с российской стороны может быть запрещена поставка урана. В этом плане очень большой риск для мировой энергетики и мировой экономики: если США начали вот этот обмен ударами именно в энергетической сфере, то мы очень быстро можем перестать торговать с ними любыми ресурсами», — отметил Игорь Юшков.

По его словам, это будет обоюдно болезненно, ведь чуть ли не половина доходов бюджета России приходится на экспорт углеводородов, нефти и газа. Буквально до вчерашнего дня стороны не касались текущих поставок. Однако вчера американцы нарушили это статус-кво, поэтому нужно ждать, что в ближайшие дни предпримет Россия. Возможно, что нормальное функционирование американской ядерной промышленности будет под вопросом.