Запрет на игру головой стал пробираться в футбол. Попадания мячом равны ударам боксеров

Британские ученые призвали запретить футболистам играть головой. Они провели исследование и выяснили, что у защитников вероятность развития деменции в пять раз выше, чем у остальных игроков. В Англии даже ввели правило, что на тренировках профессиональных клубов должно быть до 10 сильных ударов головой в неделю. Российские врачи разошлись во мнениях о травматичности игры головой.

Профессор из Университета Глазго Уильям Стюарт вместе с группой ученых провел исследование о связи позиции игрока с риском нейродегенеративных заболеваний. Результаты работы опубликовал журнал JAMA Neurology.

Специалисты занялись изучением темы зимой 2018 года. Причиной стали заявления о том, что экс-нападающий «Вест Бромвич Альбион» Джефф Асл умер в результате неоднократных травм головы. Футболист скончался в 2002 году из-за дегенеративного заболевания головного мозга, к которому привели постоянные микротравмы. Спортсмен часто играл головой, хотя тогда кожаные мячи весили намного больше современных.

Во время своей работы ученые рассмотрели причины смерти 7676 бывших профессиональных футболистов. Они пришли к выводу, что число диагнозов нейродегенеративных заболеваний росло вместе с продолжительностью карьеры. По словам исследователей, риски появления проблем с мозгом зависят от позиции футболиста на поле. У защитников в пять раз выше вероятность развития деменции, чем у остальных игроков.

Источник фото: pixabay.com

«Изучив свежие данные, мы пришли к выводу, что футбольные мячи следует продавать с предупреждениями о вреде для здоровья, где бы говорилось, что частые и сильные удары мяча о голову могут приводить к повышению риска деменции», — заявил Стюарт.

Он добавил, что необходимо изменить правила безопасности и принять меры, чтобы снизить количество или вовсе исключить удары мячом по голове.

Исследование проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии (FA) и Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). После получения результатов в Англии ограничили число «сильных» ударов головой. Решение приняла Футбольная ассоциация, а также Английская футбольная лига и другие британские футбольные функционеры.

Теперь профессиональные футболисты смогут делать за неделю тренировок лишь 10 ударов головой. Речь идет о навесах с флангов, угла штрафной и со стандартов. Для каждого спортсмена рекомендовали сделать личный «профиль безопасности», исходя из его возраста, позиции и типа ударов головой, которые он делает во время игры. Новые правила начнут действовать с сезона 2021/22.

Преувеличенная проблема?

Сильные удары по голове бывают далеко не только в футболе. Если удар был сильным, то непринципиально, чем он был сделан. Об этом «360» заявил врач спортивной медицины Илья Мелехин.

«Конечно, ударяться головой не полезно для здоровья, но мне кажется, применительно к футболу проблема гипертрофирована. Ее слишком преувеличивают, это же не бокс», — сказал он.

Источник фото: pixabay.com

Медик выразил сомнение, что после игры в футбол могут появиться заболевания головного мозга. При этом в большинстве стран Европы игра головой мячом запрещена в детских и юношеских спортивных школах до 14 лет, отметил врач спортивной медицины, директор Института мозга человека РАН Михаил Дидур.

«Накопленные за последние 30 лет данные говорят о том, что суммарные микросотрясения головного мозга приводят к достаточно серьезным кумулятивным повреждениям мозга к середине или второй половине жизни», — подчеркнул он.

Специалист напомнил, что футбольный мяч весит чуть больше 400 граммов, но в дождливую погоду его вес значительно увеличивается. Такой вес делает удар по голове практически сопоставимым с теми ударами, которые получают боксеры во время боя.

«Количество ударов, которое за матч может получить по голове футболист, может исчисляться десятками. Не только защитники, но и нападающие бьют головой», — отметил Дидур.

Он добавил, что удар головой по мячу является травмирующим действием. Накапливаясь, кумулятивный эффект будет проявляться по разному у каждого конкретного человека.