Российские законодатели снова заговорили о том, что нужно поднять до 21 года возрастной порог для продажи алкоголя. Принять закон могут до конца 2019 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Документ поддержали в большинстве министерств и ведомств. Вот только вопросы нашлись даже у тех, кто за.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении до 21 года возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса примут в течение 2019 года. С 14 до 20 лет у человека активно развиваются органы, он растет, формируется гормональный фон. Поэтому в этот период молодежь нужно уберечь «от высококонцентрированного алкоголя».

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — цитируют министра РИА «Новости».

По ее словам, 70% россиян поддерживают эту инициативу. Также ее одобрили в Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Минпромторге, Роспотребнадзоре, Минспорте, Минтруде, Росмолодежи и Минобороны, ОНФ региональные власти, а также в Госдуме и Совфеде. Против выступил Минфин. Ранее документ критиковали в Минэкономразвития.

«Социальный бронежилет»

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Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев приветствует «позитивное преобразование в нашем обществе» и надеется, что законопроект примут в скором времени. Три дополнительных года трезвости, по его словам, станут «социальным бронежилетом», способным отчасти защитить молодежь от пагубного влияния спиртного.

«Наша госсистема регулирования должна быть ответственной и перед обществом, и перед детьми в том числе. Увеличение возраста продажи алкоголя — безусловный рост и прогрессивное решение в этом направлении», — подчеркнул общественник.

К тому же это одно из самых поддерживаемых россиянами запретительных предложений, добавил Хамзаев. Ожидается, что благодаря этой мере снизится количество бытовых конфликтов, ДТП и прочих неприятностей, в которые попадают нетрезвые молодые люди.

Возражений нет, вопросы есть

Член думского комитета по охране Борис Менделевич заявил, что у него нет принципиальных возражений по поводу повышения возраста до 21 года. Но есть несколько вопросов.

«Мне не до конца понятна заявленная цель Минздрава, для чего это делается. Наверное, существует какая-то аргументация. Наш комитет по охране здоровья будет ответственным за этот законопроект. Естественно, мы захотим выслушать мнение представителей Минздрава, с какой целью принимаются эти изменения», — сказал он.

У противников законопроекта, добавил он, есть свои вопросы. Например, почему служить в армии можно с 18 лет, а покупать крепкий алкоголь — с 21. Ранее Менделевич изучал вопросы алкоголизации и лечения алкоголизма. В ряде стран возраст продажи спиртного — 16 лет, в других — 18, а где-то — 21 год, как в США. А есть государства, где возрастной порог отсутствует.

«Но главное — нет никаких научных данных, что возраст отсечения продажи алкоголя коррелируется с уровнем алкоголизации населения. Я их не видел, хотя в теме и специалист в этой области. Надеюсь, они есть у Минздрава и мы их услышим», — пояснил парламентарий.

Назло закону

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз подчеркнул, что раз не работает запрет о продаже алкоголя до 18 лет, то повышать возрастной порог бесполезно, это «все глупость и профанация». Поэтому, уверен он, законопроект в этом году не примут. Как не принимали последние 10-12 лет, приводя весомые контрдоводы.

«Весной Минздрав снизил планку. В новом законопроекте разрешается употребление алкоголя крепостью до 16,5 градуса молодым людям с 18 лет. Не хочу говорить, почему оружие можно получать с 18 лет. Но если это будет введено, мы бы получили негативный результат — обратим внимание молодежи на крепкий алкоголь и спровоцируем его потребление», — добавил Дробиз.

По его данным, молодежь, в возрасте 18-21 года и младше практически не употребляет крепкое спиртное. За исключением детей из малообеспеченных или асоциальных семей, они предпочитают слабоалкогольные напитки. Но назло закону и государству будут пить крепкий алкоголь.

Не сработает

Схожее мнение выразил председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Он отметил, что приветствует все меры по снижению алкогольной нагрузки на население. Но выступает за принятие только тех ограничительных или запретительных поправок, что реально будут работать.

«К сожалению, наша страна не настолько законопослушна, чтобы эту меру выполнять. Сейчас у нас действует запрет до 18 лет. Если 16-17-летний подросток хочет добыть алкоголь, встречает ли он серьезные препятствия? Боюсь, что нет», — сказал он.

Поэтому поднятие возрастного порога проблемы не решит, разве что для очень небольшой части молодежи. Зато станет очередным раздражителем для граждан и не поможет снизить количество потребляемого спиртного.