В России могут запретить майнинг и криптовалюту. Так ЦБ хочет защитить деньги россиян и экономику

Центробанк захотел запретить в России майнинг и сделки с криптовалютами. Среди причин называют отток средств из реального сегмента экономики и неподконтрольность цифровых денег государству.

Центральный банк России выпустил доклад, в котором предложил полностью запретить в стране майнинг и любые сделки с участием криптовалюты. Объяснили это значительными рисками для российского финансового рынка и экономики.

Среди основных угроз Банк России назвал угрозы благосостоянию граждан, финансовой стабильности, а также угрозу расширения нелегальной деятельности. По мнению регулятора, вложения россиян в криптовалюты могут исчезнуть, а сам принцип работы напоминает финансовую пирамиду: рост цены поддерживается спросом со стороны новых «участников».

Также в ЦБ отметили высокую волатильность, то есть нестабильность криптовалют. А криптобиржи часто становятся объектами хакерских атак. При этом государство не может защитить вложения своих граждан в криптовалюту, что увеличивает риски мошенничества, говорится в докладе.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова уточнила в беседе с ТАСС, что запрещать владение криптовалютой россиянам не собираются. Однако потенциальным покупателям предложили подумать о том, что защитить свои права при покупке криптовалюты на иностранных площадках в случае мошенничества будет очень сложно.

Запрету быть?

Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский рассказал «360», что не исключает полного запрета майнинга и оборота криптовалюты в России. По его мнению, власти давно взяли курс на китайскую политику в интернете, а там майнинг уже запретили — именно после этого он активно пришел в Россию и СНГ.

«Центробанку не нравится, что деньги уходят непонятно куда. В государстве должна быть единая точка эмиссии (производства — прим. ред.) денежных средств. Когда мы говорим про криптовалюты, человеку предлагается самому выбрать, какими финансовыми активами пользоваться», — сказал он.

Независимый аналитик Александр Разуваев добавил, что цель запрета майнинга и криптовалют ясна. По его словам, основная угроза заключается в том, что из-за оттока капитала средств для реального сектора экономики может не хватить.

«Деньги идут не в реальный сектор, в отличие от акций и облигаций, а непонятно куда. Соответственно, это не самая хорошая идея. Это бегство капитала и возможность получения средств для иноагентов», — подчеркнул он.

При этом, по словам Евгения Каминского, разницы между биткоином и цифровым рублем почти нет, только иностранная криптовалюта остается частной, а цифровой рубль будет выпускаться и контролироваться государством. Как Россия будет регулировать обращение цифровых валют других государств, например, цифрового юаня, Центробанк пока не знает и сам, уверен Каминский.

При этом торговля криптовалютой формально в проекте ЦБ не исключается, добавил Каминский. Центробанк, по мнению эксперта, лишь пообещал запретить использовать свою банковскую инфраструктуру, площадки по p2p-обмену и биржу.

В перспективе, уверен Александр Разуваев, криптовалюты сделают незаконными во всех юрисдикциях — это лишь вопрос времени.