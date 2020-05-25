Запрет импортного топлива пополнит бюджет. Но как это отразится на россиянах?

Ввоз импортного топлива в Россию запретили до 1 октября. Такое постановление утвердило правительство. Под ограничение попали моторный бензин, дизельное и судовое топливо и авиакеросин. Введенная мера ничего не поменяет в жизни обычного российского водителя. Сэкономить на АЗС он не сможет, даже если бы этого запрета не было. Однако российский бюджет получил дополнительную статью дохода.

Перекрытые потоки

Под постановление правительства о запрете импорта топлива на территорию России не попадут транзитные поставки сырья через территорию нашей страны. Кроме того действие документа не будет распространяться на топливо и его запасы, которое используется непосредственно в пути следования, а также на импорт бензина физическими лицами для личного пользования.

Запрет должен обеспечить стабилизацию ситуацию на внутреннем рынке топлива и обеспечить энергетическую безопасность страны.

О необходимости ввести полугодовое ограничение на поставки импортного топлива говорил министр энергетики Александр Новак. По его словам, это станет фактором поддержки отечественной нефтяной промышленности и ограничит приток дешевого топлива с белорусских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это мера вынужденная, хоть и не очень рыночная.

Это происходит на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, которая привела к существенному сокращению мирового потребления топлива. Свою роль сыграл и развал сделки ОПЕК+. В итоге рынки столкнулись с небывалой ситуацией: объем добываемой нефти огромный, но девать его некуда. На бирже продавцы нефтяных фьючерсов начали приплачивать потенциальным покупателям, только бы сбыть их с рук. Для российских нефтедобывающих компаний продажа сырья на внутреннем рынке оказалась выгоднее, чем экспорт.

Обратный механизм

Импортировать бензин для потребления на внутреннем рынке намного выгоднее, чем забирать его у российских нефтепереработчиков. Из-за демпферного механизма стоимость отечественного топлива выше, чем у иностранного. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Власти ввели демпферный механизм в 2019 году. При помощи него они призывали удерживать цены на бензин и дизель на стабильном уровне. Если цены на экспортную нефть низкие, то нефтяники платят в бюджет деньги за продажу моторного топлива. Если экспортные цены пошли вверх, то государство платит компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизельное топливо внутри страны.

Игорь Юшков отметил, что в сторону, когда нефтяники начали платить в бюджет за возможность оставаться на внутреннем рынке механизм демпфера заработал впервые.

Раньше работало наоборот. Всегда было выгоднее экспортировать нефть, вместо того, чтобы ее перерабатывать на внутреннем рынке. А чтобы был паритет пришлось бы на внутреннем рынке повышать цены на топливо. Чтобы нефтяные компании этого не делали был вот этот договор Игорь Юшков ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности

Демпферный механизм приводит к тому, что цена на российское топливо выше, чем на импортное. Но, по словам эксперта, решение правительства, это просто перестраховка.

Импорт на «минималках»

В год Россия потребляет бензина, дизеля, мазута и авиакеросина до 90 миллионов тонн в год. Доля импортного топлива в этом потоке минимальна — десятки тысяч тонн. Из-за ситуации с коронавирусом объем потребления топлива сократился в апреле на 40−50%.

«Даже если мы выйдем на уровень 70 миллионов тонн, то десятки тысяч тонн в месяц все равно погоды не сделают. Это не очень большая проблема с импортным бензином. Просто государство решило подстраховаться и такой вот запрет ввести», — заявил Игорь Юшков.

При этом даже без запрета импортного топлива цены на бензин для российских водителей остались бы без изменений. Так как закупаются очень небольшие объемы, а если их еще и раскидать по стране, то это привело бы к снижению только на несколько копеек.

Однако если бы Россия полностью открыла свой внутренний рынок для внешних топливных компаний, то да, цены бы на топливо снизились, но бюджет лишился бы сейчас дополнительных поступлений.

В марте Минфин отчитался, что по демпферному механизму бюджет пополнился на 10,5 миллиардов рублей. Это позволило сократить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет компенсации выпадающих доходов от снижения экспортных пошлин на нефть и газ.