Запоздалое правосудие. В США анализ ДНК помог раскрыть преступление полувековой давности

В штате Колорадо жестокое убийство раскрыли спустя 50 лет после его совершения. Правда, для правосудия было поздно — убийца к тому моменту уже умер.

По-настоящему детективная история развернулась в штате Колорадо: завершилось расследование длиной в полвека.

Весной 1970 года на обочине трассы, ведущей из округа Боулдер в Джефферсон, нашли тело 23-летней Бэтти Ли Джонс. Девушку изнасиловали и застрелили. На ее теле обнаружили еще и следы удушения.

В последний раз ее видели в марте того же года в Денвере. Ее муж, Роберт Джонс, сообщил полиции, что жена поймала машину (это был «Плимут Фурия» синего цвета) в городе и уехала в южном направлении. Тогда никаких зацепок полицейским найти так и не удалось.

Только спустя 36 лет, в 2006 году расследование неожиданно возобновилось. Биологические материалы, снятые с тела погибшей в качестве улик, были доставлены в Бюро расследований Колорадо. В них обнаружились, в частности, и следы ДНК мужчины, однако в схожих образцов в базе найдено не было.

В 2019 году образцы привезли в частную лабораторию, и уже в ходе судебной ДНК-генеалогической экспертизы была выявлена родословная подозреваемого.

Из тех, кто мог иметь отношение к убийству, была найдена женщина с двумя сыновьями, которые в 1970 году как раз проживали в Денвере. Правда, в живых из них остался только один из сыновей, который сдал анализы, а также рассказал о третьем брате, которого экспертиза почему-то упустила. Его звали Пол Лерой Мартин.

Оказалось, что Пол Мартин умер в июне 2019 года и похоронен на кладбище Форт Логан в Денвере. Пришлось эксгумировать тело и взять биологические образцы.

Наконец, в апреле 2020 года Бюро расследований Колорадо уведомило шерифа округа Боулдер, что образцы, взятые с тела Мартина, полностью совпали с образцами погибшей в 1970 году Бэтти Ли Джонс.

Примечательно, что имя Пола Мартина не фигурировало ни в одном из полицейских протоколов. Да и вообще неясно, что его связывало с Бэтти Ли Джонс.

Тем не менее, брат покойного Мартина подтвердил, что у того действительно был автомобиль марки «Плимут Фурия» синего цвета. В полиции заявили, что все эти факты были бы основанием для обвинения Мартина в убийстве в случае, если бы он оказался жив. Однако земной суд убийце уже не грозит, и вышло, что за свою жизнь он так и не понес наказания за жестокое преступление.

Американский телеканал CBS отмечает, что это уже не первый случай успешного применения генеалогического анализа ДНК в расследовании преступлений за последние годы. Так, например, в декабре 2019 года был арестован 63-летний гражданин, подозреваемый в убийстве, совершенном в далеком 1980 году.