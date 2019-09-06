Заповедный бриллиант. Почему Камчатку назвали красивейшим в мире местом

Владимир Путин назвал Камчатку красивейшим в мире местом и пообещал поддержать местный музей вулканов. Полуостров действительно поражает видами сопок и природой. Вот только любоваться его красотами — удовольствие недешевое.

В заключительный день работы Восточного экономического форума президент Владимир Путин обсудил с представителями общественности развитие Дальнего Востока. В разговоре он признался, что считает Камчатку самым красивым уголком планеты.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — заявил президент.

Виды Камчатки. Фото: РИА «Новости»

Глава государства выслушал рассказ вулканолога и основателя культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергея Самойленко о работе музея, недочетах принятого закона о социальном предпринимательстве. В ответ Путин напомнил, что «сейчас соответствующие ведомства готовят перечни направлений деятельности, которые должны будут получить особую поддержку». И не исключил, что, возможно, музею поможет Русское географическое общество.

«Вы упомянули тоже про РГО, я и с коллегами в Москве поговорю на этот счет. Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать. Ну а системно — повторяю, правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов», — заключил президент.

Отдых на Камчатке

Представители туроператора «Русь», специализирующегося на отдыхе внутри страны, по просьбе «360» рассказали, с чего начать знакомство с Камчаткой. Отправной точной всех маршрутов по полуострову является Петропавловск-Камчатский. Поэтому желающим сэкономить лучше заблаговременно приобрести билеты. Если запланировать поездку за полгода, то перелет из Москвы и обратно авиакомпанией «Россия» обойдется примерно в 22 тысячи рублей. А также на распродажах в спортивных магазинах можно приобрести необходимое снаряжение.

Самыми популярными у туристов достопримечательностями являются Авачинская бухта и расположенный там одноименный вулкан, гора Верблюд и вулкан Вачкажец.

Виды Камчатки. Фото: РИА «Новости»

Любители активного, экстремального отдыха могут сплавиться и половить рыбу на реке Быстрой. Или слетать на вертолетную экскурсию в долину гейзеров. Ее стоимость 2019 году начинается от 40 тысяч рублей за человека.

Но Камчатка — это не только многодневные пешие переходы и ночевки в палатках. Это, например, еще и лечебный термальный курорт в поселке Паратунка Елизовского района. Благодаря наличию горячих природных источников населенному пункту не нужна ТЭЦ. Поэтому там очень чистый воздух.

Проживание на базе отдыха «Солнечная» обойдется в 3,7 тысячи рублей за двухместный номер в сутки. В отеле Laguna — четыре тысячи. Шале с тремя спальнями для шестерых гостей на базе отдыха «Вилли Позитив» — 15 тысяч рублей в сутки. Есть более дорогие варианты, которые понравятся любителям комфортного отдыха и неспешных прогулок.

«Если рассматривать экскурсионный сборный тур, то стоимость на одного человека на семь дней — от 65 тысяч рублей. В него входят проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание.

Виды Камчатки. Фото: РИА «Новости»