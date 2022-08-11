Запорожскую АЭС спасет от катастрофы только ответный удар по центрам принятия решений на Западе

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к киевским властям с просьбой установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. ВСУ уже месяц бьют по станции, подвергая всю Европу риску ядерной катастрофы, превосходящей по масштабам чернобыльскую. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов уверен, что такие заявления западного чиновника ничего не стоят, потому что президент Украины Владимир Зеленский уже не может принимать никаких серьезных политических решений.

Далее — прямая речь.

Изменят ли что-то слова Гутерриша?

По поводу генсека ООН Антониу Гутерриша есть много вопросов, потому что этот человек по сути является свадебным генералом, и никаких других функций у него нет. Это видно по тем действиям, которые он совершал в отношении так называемого зернового кризиса.

Не секрет, что Гутерриш выступал одним из лоббистов, который призывал разрешить транзит зерна морским транспортом из портов Украины так называемым голодающим детям Африки. На сайте ООН даже был сделан специальный раздел, в котором можно было посмотреть, как корабли якобы едут этим недоедающим неграм.

Но в итоге все эти корабли поплыли почему-то не в Африку, а во Францию, в Турцию, в Великобританию — в благополучные страны, где вроде как нет продовольственного кризиса. Так что Гутерриш своими действиями, в том числе по зерновому кризису, себя дискредитировал как руководитель ООН.

По большому счету Россия, как член Совета безопасности ООН, должна спросить с этого руководителя, как он выполняет свои обязанности, отвечает ли он вообще за свои слова.

Я не думаю, что надо серьезно относиться к словам Гутерриша о Запорожской АЭС. Россия сама, без участия разных чиновников и свадебных генералов, которые сидят в Нью-Йорке, разберется, как ей обеспечивать безопасность на своей территории. А нашему МИД надо в этом вопросе взять более агрессивную позицию, и пора уже начать с Гутерриша спрашивать.

Кто отдает приказ стрелять по ЗАЭС?

По сути все полномочия Зеленского ограничиваются производством различных грустных фотографий, заявлениями по телевизору и сообщениями в блоге.

Всем остальным на территории Украины управляют и руководят более серьезные персоны и фигуры, которые тайно или полуявно являются либо кураторами каких-то направлений, либо откровенно возглавляют их, как Пентагон, который занимает один из этажей в Министерстве обороны Украины.

Уже было известно, что сотрудники Пентагона управляют Вооруженными силами Украины, не говоря уже про нацбатальоны, которые не просто являются какими-то марионетками спецслужб Запада, а являются их прокси-подразделениями на территории Украины.

Как предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС

Во многом эти обстрелы связаны именно с тем, что на Западе запланирована какая-то информационно-психологическая операция, в рамках которой им необходимо, чтобы случилась какая-то авария на этой АЭС. Естественно они пытаются не мытьем, так катанием добиться этого результата.

Чтобы ВСУ перестали обстреливать Запорожскую АЭС, как минимум, необходимо уничтожить центры принятия решений, из которых на этой территории поступают указания по открытию огня по тем или иным целям.

Это, на мой взгляд, будет самым действенным методом. Потому что с уничтожением центра принятия решений те фигуры, которые непосредственно управляют этим на Западе, поймут, что лавочка прикрылась, то есть в России уже начинают относиться всерьез к этой проблематике, рассматривают ее в политической плоскости и готовы идти на политические шаги, в том числе на уничтожение каких-то политических центров принятия решений.

Необходимо им дать понять, что для них это чревато не последствиями для каких-то конкретных орудийных расчетов на поле боя, а это чревато последствиями для тех, кто управляет и отдает приказы. В этом случае они будут пересматривать, отказываться от каких-то планов, либо их переносить, либо просто списывать как невозможные для реализации.