Запойных — мимо руля. Тест на хронический алкоголизм окажется бесполезным в России
Два года — ноль изменений
Борьба с пьянством за рулем действительно нужна России. Лишь за шесть месяцев 2019 года ГИБДД зафиксировала 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения. Но это полбеды.
Каждая 10-я авария в стране в прошлом году произошла по вине пьяных водителей — в этих происшествиях погибли 4645 человек. Это четверть всех смертей на дорогах.
Ужесточение законов, более тщательный контроль будто никак не исправляют ситуацию. Для сравнения: из 169 тысяч аварий в 2017 году 16 тысяч произошли по вине пьяных водителей. В таких ДТП погибли 4647 человек: всего на два человека меньше, чем в 2018. То есть ничего не изменилось. А ведь с конца июля пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью другому участнику ДТП, сажают на срок от трех до семи лет.
Уже давно проверяют состояние здоровья автомобилистов. Тест проводят еще при поступлении в автошколу — будущих водителей заставляют проходить медкомиссию и посещать терапевта, хирурга, отоларинголога, офтальмолога, невропатолога и психолога. Только не везде к этому процессу относятся с должной ответственностью. Зачастую в помещении автошколы сидят непонятные специалисты, которые задают один вопрос: «На что-то жалуетесь?», а после ответа «нет» перестают слушать пациента, ставят печать и отпускают на все четыре стороны. Анализы у водителя берут только по необходимости, отправляя в диспансеры.
Запойные и так под присмотром
Пока сложно оценить пользу потенциальных нововведений. Во-первых, потому что они не новы. Во-вторых, если каждого водителя обяжут сдавать анализы, это потребует огромных денег — например, стоимость анализа на хронический алкоголизм сейчас находится в районе трех тысяч рублей. Поскольку тест станет обязательным, его цена взлетит в разы.
Кроме того, хронический алкоголизм — понятие неоднозначное. Является ли мужчина пьяницей, если любит вечером выпить кружку пива? Или распить с друзьями бутылку виски на выходных? Эти вопросы тоже требуют корректировок, а то получится, что чуть ли не каждый второй водитель окажется хроническим алкоголиком.
Важным моментом является то, что люди могут обмануть ГАИ — за неделю до сдачи анализов просто ничего не пить, либо не употреблять запрещенные вещества какое-то время, зависящее от сроков их вывода из организма.
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» отметил, что люди с хроническим алкоголизмом рано или поздно и так попадают на учет в диспансер, а водительские права им в принципе не выдадут.
Если человек действительно запойный, тут все очевидно. Но такие люди обычно находятся на учете в социальных учреждениях, потому что им периодически нужна помощь. Помощь по выходу из-запоя, по последствиям. Не понимаю, в чем тут инновацияПетр Шкуматов.