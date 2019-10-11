Для водителей разработают новый медицинский тест. Чтобы получить справку, автомобилисту придется сдать мочу на наркотики, а кровь — на маркер, указывающий на хронический алкоголизм. Если какой-либо тест окажется положительным, человека отправят в наркологический диспансер. Забота о россиянах радует, вот только ради прав люди и так сдают множество анализов. А новая мера может оказаться бесполезной и только заставить лишний раз платить врачам.

Два года — ноль изменений

Борьба с пьянством за рулем действительно нужна России. Лишь за шесть месяцев 2019 года ГИБДД зафиксировала 11 тысяч водителей в состоянии наркотического опьянения. Но это полбеды.

Каждая 10-я авария в стране в прошлом году произошла по вине пьяных водителей — в этих происшествиях погибли 4645 человек. Это четверть всех смертей на дорогах.

Ужесточение законов, более тщательный контроль будто никак не исправляют ситуацию. Для сравнения: из 169 тысяч аварий в 2017 году 16 тысяч произошли по вине пьяных водителей. В таких ДТП погибли 4647 человек: всего на два человека меньше, чем в 2018. То есть ничего не изменилось. А ведь с конца июля пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью другому участнику ДТП, сажают на срок от трех до семи лет.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Богодвид

Уже давно проверяют состояние здоровья автомобилистов. Тест проводят еще при поступлении в автошколу — будущих водителей заставляют проходить медкомиссию и посещать терапевта, хирурга, отоларинголога, офтальмолога, невропатолога и психолога. Только не везде к этому процессу относятся с должной ответственностью. Зачастую в помещении автошколы сидят непонятные специалисты, которые задают один вопрос: «На что-то жалуетесь?», а после ответа «нет» перестают слушать пациента, ставят печать и отпускают на все четыре стороны. Анализы у водителя берут только по необходимости, отправляя в диспансеры.

Запойные и так под присмотром

Пока сложно оценить пользу потенциальных нововведений. Во-первых, потому что они не новы. Во-вторых, если каждого водителя обяжут сдавать анализы, это потребует огромных денег — например, стоимость анализа на хронический алкоголизм сейчас находится в районе трех тысяч рублей. Поскольку тест станет обязательным, его цена взлетит в разы.

Кроме того, хронический алкоголизм — понятие неоднозначное. Является ли мужчина пьяницей, если любит вечером выпить кружку пива? Или распить с друзьями бутылку виски на выходных? Эти вопросы тоже требуют корректировок, а то получится, что чуть ли не каждый второй водитель окажется хроническим алкоголиком.

Важным моментом является то, что люди могут обмануть ГАИ — за неделю до сдачи анализов просто ничего не пить, либо не употреблять запрещенные вещества какое-то время, зависящее от сроков их вывода из организма.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Наймушин

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» отметил, что люди с хроническим алкоголизмом рано или поздно и так попадают на учет в диспансер, а водительские права им в принципе не выдадут.