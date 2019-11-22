Запить таблетки водкой? Развенчиваем мифы о приеме антибиотиков

В Роспотребнадзоре напомнили правила приема антибиотиков. Самое главное — не назначать себе лекарства самостоятельно и обязательно допивать курс до конца. «360» узнал у медиков другие правила, а заодно попросил развенчать бытующие в народе мифы.

Эра без антибиотиков — специалисты призвали не употреблять лекарства без назначения врача Подробнее

По мнению Роспотребнадзора, самолечение или назначение врачом антибиотика без необходимости повышает устойчивость бактерий к лекарствам.

Это может привести к тому, что существующие лекарства будут бессильны против инфекций. Уже сейчас медикам стало труднее лечить гонорею, туберкулез, пневмонию и прочие инфекционные заболевания.

«Если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, в течение ближайших 10-15 лет предполагается появление инфекционного заболевания, которое может привести к смерти не менее 30 миллионов человек», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Поэтому лекарства нужно принимать строго по назначению, не делиться ими с другими и избегать заражения: соблюдать гигиену, избегать контактов с больными, делать прививки, заниматься безопасным сексом и так далее.

Не профилактики ради

Роспотребнадзор назвал лучшее время для прививки от гриппа Подробнее

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева напомнила читателям «360», что антибиотики нужно принимать исключительно при бактериальной инфекции.

«Нужно знать, что антибиотики назначают в зависимости от диагноза, а не симптомов. Температура ими не лечится, лечится диагноз — бактериальная инфекция. Например, 85-90% бронхитов — вирусной этиологии. И только 10-15 — бактериальной», — добавила Ярцева.

Хотя бывают случаи, когда ослабленный вирусом организм внезапно атакуют бактерии. Так, после ОРВИ может возникать пневмония, которую нужно лечить антибиотиками. Но врачи иногда перестраховываются и заранее назначают лекарство. Этого бы не было, если пациенты регулярно, раз в три дня, посещали бы врача. Тогда у тех было бы больше возможностей отслеживать симптоматику. И наглядно видеть, не присоединилась ли к болезни бактериальная инфекция.

Побочные эффекты

Заразился и не заметил. Опасен ли туберкулез с лекарственной устойчивостью Подробнее

Побочные эффекты, уверена Ярцева, не возникают просто на фоне их приема при наличии бактериальной инфекции. Они проявляются, если инфекции на самом деле нет, или есть, но в легкой стадии.

«Антибиотику все равно кого убивать: хорошие, патогенные, условно патогенные бактерии. Если в организме плохой [бактерии] нет, начнет убивать микрофлору кишечника, влагалища, слизистых — везде», — подчеркнула она.

Профилактических средств для снижения побочных эффектов нет. Поэтому врач не рекомендовала тратить деньги на рекламируемые препараты. Если принимать антибиотик строго по амбулаторному предписанию — от трех до 10 дней, после приема пищи, соблюдать адекватную диету, то никаких осложнений быть не должно.

Антибиотические мифы

Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета Подробнее

Лечат все?

Одним из расхожих мифов является убежденность россиян в том, что антибиотики лечат почти все. Терапевт Марина Астафьева пояснила, что это вымысел. Микробы эволюционируют достаточно медленно. Поэтому с ними можно бороться антибиотиками и другими лекарствами.

С вирусными заболеваниями такой номер не пройдет. Слишком быстро из-за мутаций появляются новые штаммы. Лучше заранее озаботиться укреплением иммунитета, а затем соблюдать рекомендации врача — постельный и питьевой режим. Тогда тот же грипп погибает в организме за четыре-пять дней. А единственным действенным средством от него являются не таблетки, а прививка.

Стало лучше — не пей?

Другим аналогичным мифом является убеждение, что курс антибиотиков можно прервать, если стало лучше. По словам Астафьевой, в таких ситуациях не все вредные бактерии умирают. Часть из них остается в организме и рождает новые микроорганизмы, устойчивые к действию недопитого препарата. Поэтому курс обязательно нужно закончить и сдать анализ, чтобы проверить, не остались ли попробовавшие его бактерии в организме.

Назван новый способ борьбы с алкогольным поражением печени Подробнее

Алкоголь лекарству не помеха?

Антибиотики — в самом деле тот препарат, который не реагирует с этанолом. Но все гораздо хуже. Они, подчеркнула Астафьева, сильно бьют по печени и серьезно подрывают иммунитет. Дополнительный «апперкот» наносит этанол. А некоторые заболевания печени, напомнила врач, даже и не лечатся.

Старое лучше нового?

Антибиотики нового поколения, пояснила терапевт, как правило обладают усиленной формулой действия. А это означает, что после них вряд ли будут работать препараты предыдущих поколений.

В целом, и старые, проверенные препараты, вроде пенициллина, прекрасно работают. В частности, их назначают новорожденным. Но они обычно «на натуральной основе» — плесени, у некоторых пациентов на белковую основу возникает аллергия. Поэтому многим людям они не подходят. А с ростом числа аллергий медики стараются назначать новые лекарства на синтетической основе.