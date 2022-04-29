Запасной аэродром киевской власти. Чем владеют Зеленский и его помощники за границей

Многие украинские политики и высокопоставленные лица ведут бизнес за рубежом. У некоторых источники дохода находятся в России. Они продолжают получать деньги, несмотря на военные действия. Российская прибыль — запасной аэродром для украинцев, поэтому отказываться от нее никто не станет.

Бизнес вне Украины

Одним из владельцев бизнеса в России является бывший вице-премьер украинского правительства Борис Колесников. В рейтинге 2021 года журнал Forbes оценил его состояние в 190 миллионов долларов. Предприниматель основал кондитерскую фабрику «Конти».

Колесников заявлял, что избавился от российского производства еще в 2017 году. Но данные в базах СПАРК и «Контур.Фокус» говорят о том, что его компания продолжает владеть кондитерским заводом в Курске. Также украинские журналисты писали, что бизнесмену теперь принадлежит не только это производство, но и фабрика «Красная заря» в Иванове. При этом Колесников не стал подтверждать информацию о покупке российской фабрики.

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Но не у всех украинских политиков в России идет все гладко. Свой бизнес в Крыму официально потерял Ринат Ахметов. Он владел санаторием «Ай-Даниль», который национализировали и продали. При этом в 2019 СМИ активно писали, что бизнесмен сохранил контроль как над этим санаторием, так и над другими активами на полуострове. Эти сообщения поспешили опровергнуть в компании Ахметова SCM.

Есть в Крыму и активы бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. Ему приписывают владение ялтинской фирмой ООО «Скай Плаза» через подставных лиц. По бумагам компания принадлежит теще одноклассника Яценюка Ольге Борисовой, написал сайт kp.ru. Но еще в 2019 году занимавший тогда должность главы администрации Ялты Алексей Челпанов заявлял, что конечным бенефициаром фирмы является Яценюк.

«Он получил эту землю в аренду, когда работал в Крыму в 2000-х годах», — пояснял Челпанов.

Высокопоставленные лица на Украине ведут дела далеко не в одной России. В середине апреля экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что глава СБУ Иван Баканов занимается покупкой недвижимости в Германии. Так происходит отмывание наворованных денег. По словам Кивы, Баканов вкладывается в особняки и виллы по задаче Зеленского.

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У самого украинского лидера тоже нашли бизнес в России. В начале 2019 года выяснилось, что Зеленский создал компании, которые продают фильмы и сериалы российским телеканалам. Учредителем компаний является кипрская фирма Green Family Ltd.

«Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 год мы получаем роялти от „Сватов“. Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги?» — спрашивал Зеленский журналистов.

В итоге он избавился от своей доли в фирме, но эксперты считают, что он продолжает контролировать бизнес.

Украинские политики находят за границей не только источники дохода. Многие из них получают иностранное гражданство. Как заявил Кива, сотрудники офиса Зеленского получили британское гражданство со своими семьями.

«Теперь вас мои соотечественники в землю начнут класть с двойным усердием. Удачный бизнес проект у лицедеев из „95 квартала“ — за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны», — написал он в своем Telegram-канале.

«Запасные аэродромы»

Как отметил в разговоре с «360» кандидат политических наук и общественный деятель Сергей Марков, сотрудникам офиса президента действительно могли выдать гражданство Великобритании.

«Это марионетки. Фактически Украины не существует как независимого государства. Они своим марионеткам делают вот такие подарки — запасные аэродромы», — пояснил он.

По словам эксперта, бизнес за границей точно есть у большинства украинских политиков и высокопоставленных лиц.

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«Они все боятся внутриполитических проблем внутри страны, поэтому создали себе запасные аэродромы. У всех есть в разных странах», — заявил Марков.

Он добавил, что бизнесмены постараются не отказываться от своих иностранных компаний, несмотря на сложившуюся ситуацию. При срочной продаже приходится снижать цену, что не выгодно.

«Они временно дистанцируются от этого дела, но продавать будут, только если под каким-то давлением. Это глупо. Вот сейчас боевые действия идут, а глядишь и все закончится. Может быть, две трети Украины присоединятся к России. Компании станут не украинскими, а российскими, и что им отказываться от этой собственности? Это бизнесмены. Для них всегда прибыль на первом месте» — отметил политолог.

Марков также напомнил, что украинские предприниматели не участвуют в боевых действиях. Он призвал не судить людей слишком строго. Отношения между странами из плохих могут снова стать хорошими, если каждый раз продавать свои активы, то можно в итоге остаться ни с чем.